А в советские времена одноименный напиток – горькая настойка старка – стал настоящей легендой среди алкогольных эстетов, которых не удовлетворяло качество рядовой продукции спиртпрома. Попробуем разобраться, что представляет собой это несправедливо подзабытое горячительное, и можно ли повторить прославленный рецепт старки в домашних условиях?

Старка – напиток с историей!

«Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днем в четверг он у себя в кабинете в Варьете в одиночку напился пьяным, после чего куда-то пошел, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где- то валялся под забором, а где — не помнит опять-таки» «Мастер и Маргарита»

С самого детства, при чтении этих строк Михал Афанасича, будоражил меня вопрос – что же это за неизвестное мне бухлишко отшибло память у администратора Варьете? Но ни сверстники, ни взрослые, ни даже старики ничего не знали о старке. Пришлось так и взрослеть в неведении, пока, наконец, не дошли руки разобраться в теме.

Итак, знакомьтесь: Онегин, добрый мой приятель. Родился на брегах Литвы, ориентировочно в XIV-XV веке. В то время Великое Княжество Литовское было одним из крупнейших центров винокурения в Европе. Неизвестно, то ли английские коллеги надоумили магнатов изготавливать такое мудреное зелье, то ли рецепт старки был уже известен среди крестьян… Так или иначе, напиток быстро завоевал популярность, став, по сути, единственной альтернативой degtinė и польской palniki – некачественному самогону одинарной перегонки.

Для старки сброженное ржаное сусло перегонялось дважды, после чего начиналось самое интересное – выдержка. Напиток, помещенный в дубовые бочки, закладывали в подвал, в котором поддерживалась постоянная температура около 12 градусов, а иногда – замазывали воском и закапывали в землю. Бочки брались особые, из-под портвейна, что снижало концентрацию танинов и придавало старке особый цвет и аромат.

В каждую емкость добавлялся «секретный ингредиент» - листья яблок, груш, иногда – других фруктовых деревьев или липы, травки и специи. Настаивался «полуфабрикат» очень долго – минимум 10 лет, но по-настоящему он «взрослел» только к 40 годам. Легенда гласит, что паны закладывали свою первую бочку старки тогда, когда у них рождался наследник, а пили ее только по большим праздникам.

«Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет… Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната». Куприн

Википедия сообщает нам, что на данный момент единственный производитель этого напитка по традиционным рецептам – польская компания “Polmos” из города Щецин, которая выпускала даже 50-летнюю «Starka 50 letnia». Непонятно, делает ли эта фабрика старку сейчас – зато мне удалось узнать, что в свое время она производила настоящую кошерную водку. Вот бы попробовать такую, да закусить копченым сальцом!

Впрочем, есть еще один завод «STUMBRAS», «Зубр» в литовском Каунасе, выпускающий водку марки «Stumbro Starka» с соблюдением старинной рецептуры. Но достать бутылочку такого зелья не так-то просто, в магазинах я ее не встречал. В интернетах стоит около 20 баксов за 0.7.

10 лет за 10 дней

В XIX веке в России стал массово производиться картофельный спирт и дешевая водка из него. Симптомы опьянения от такого «бырла» крайне нелицеприятны, как и тяжелейшее похмелье после его употребления. Взыскательный потребитель стал искать спиртное получше – и на столах появилась водка старка, к тому моменту ставшая крайне популярной в Восточной Европе.

Во времена советской власти напиток тоже никуда не пропал – ценители знали и любили его. Даже сам Венечка Ерофеев, автор бестселлера «Москва Петушки», советовал: «два часа подряд пейте что-нибудь крепкое, старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок».

Неизвестно, правда, соблюдалась ли при производстве рецептура, но на этикетках писали просто: «Старая Водка», правда, термин выдержки не указывался. Со временем настойка на грушево-яблочных листьях стала входить в рецепт горькой настойки «Старка». Отсюда и путаница в названиях.

Спиртовой настой листьев яблони («Розмарин») и груши «Александр Бера». Настой можно приготовить самостоятельно, если смешать 50 г. яблочных и 20 г. грушевых листьев, залить 1 литром 70-процентного спирта и настаивать неделю.

Собственно, водка.

Коньяк.

Портвейн.

Ванильный ароматизатор и краситель.

Казалось бы, мешать водку с портвейном? Помилуйте, разве можно так делать? – спросил бы Воланд из того же Булгакова. Ан нет, делали и пили, и, говорят, на вкус настойка была недурственной. Впрочем, его и сейчас можно ощутить – практически по аутентичному рецепту этот «биттер» делает московский «Кристалл», одесский «Шустов» и другие производители.

И напоследок – пара рецептов для домашних экспериментов.

«Старка». Горькая настойка. Рецепт №1

водка, 50-процентный спирт или самогон - 3 литра

лимон – 1 шт.

сахар - 2 ч.л.

молотый кофе - 1 ч.л.

кора дуба – 45 гр.

мускат молотый – половина чайной ложки

ванилин – 2 грамма.

Лимон нарезать, всыпать остальные ингредиенты, залить водкой. Настаивать 10 дней, несколько раз отфильтровать. Если не хватает сладости – добавить сахарного сиропа.

«Советская Старка». Горькая настойка. Рецепт №2

водка – 1 л. (если есть ржаной самогон двойной перегонки – рецепт будет более аутентичным)

спиртовой настой яблочно-грушевой листвы (см. выше) – 25 мл.

фруктоза – 1 ч.л. (думаю, без проблем можно заменить сахарным сиропом)

ванилин – на кончике ножа

коньяк – 50 мл.

портвейн – 100 мл.

Настаивать в закрытой посуде 5 дней.

Но и настоящую старку сделать в домашних условиях, особенно тем, кто живет в частном доме с хорошим погребом, вполне реально. Нужно всего лишь выгнать ржаной самогон да достать дубовый бочонок из-под вина, листья груши и яблони в наших широтах – не проблема. А дальше – терпение и еще раз терпение! Если старинные легенды не врут – через несколько десятков лет ваши старания будут вознаграждены сторицей!