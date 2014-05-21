Эта история началась почти по классике: «У Исаака было два сына…» Правда, одного звали Майкл, а второго — Фред. И Исаак Майерс долгие годы работал поставщиком товаров для британского военно-морского флота в Портсмуте. А в середине 19 века его сын Фред отправился на Ямайку, в Британскую Вест-Индию. Сын не только не затерялся в новом месте, но и прославился. Стараясь всячески поддерживать иудейскую веру на острове, в 1879 году он основал компанию по производству рома Fred L. Myers’s & Sons.

Так, на радость островитянам и любителям рома во всем мире, в городе Кингстон был построен завод по производству знаменитого в будущем ямайского напитка.

Ром «Майерс» производится из сахарного тростника и мелассы и считается старейшим ромом ямайского производства. При его приготовлении используют растения, выросшие именно на Ямайке. Созревает этот ром в бочках из белого дуба. А главный акцент в разговоре об этом роме делают на качестве патоки. Ведь патоку для своего рома производители брали со старейшего завода Monymusk, чьи плантации находятся на юге острова в городке Святой Катерины.

С XVIII века на этом сахарном заводе получали патоку и даже готовили свой ром. Но он не выходил под маркой Monymusk: в те годы стандартной практикой на Ямайке было продавать ром для дальнейшего смешивания, очистки, созревания и перепродажи под другими марками. Говорят, что в 1893 году 148 компаний-винокурен использовали патоку этого завода. За девяносто лет, к 1983 году число компаний использующих патоку Monymusk сократилось до шести. Сейчас завод не остается без внимания и продолжает работать.

В своей истории ром «Майерс» принадлежал разным хозяевам. В 1950-х годах марка была поглощена американской компанией Joseph E. Seagram & Son. А в XXI веке началась новая страница истории. Произошла многогодовая сделка между крупнейшими в мире производителями-продавцами алкоголя: Diageo PLC, Seagram Company Ltd., Pernod Ricard и Allied Domecq PLC. Diageo продали кокосовый ром «Малибу», а взамен выкупили ряд марок, среди которых и ямайский ром «Майерс».

Но вернемся к самому главному — тому, ради чего выпускается эта марка. Ром «Майерс» обладает ультра-насыщенным вкусом, а потому успешно используется не только в смешанных напитках и коктейлях, но и в приготовлении кондитерами алкогольных десертов.

Он выпускается в трех вариациях: Original Dark, Myers’s Platinum и Myers’s Legend. Например, темный ром «Майерс» получают при смешивании разновозрастных дистиллятов. Окончательно ром зреет в дубовых бочках до 4 лет (для теплых стран оптимальный возраст) и обладает крепостью 40%. «Майерс Платинум» — менее известный, тем не менее, тоже заслуживающий внимания ром, прошедший тщательную угольную фильтрацию. В нем чувствуются нотки ванили, кокоса, специй и легкое послевкусие «баттерскотча» и аниса. А для любителей более выдержанных напитков в линейке «Майерс» есть десятилетний темный ром — Myers’s Legend. Так что — выбирайте на свой вкус!

И в заключении хочется сказать, что «Майерс» по праву считается легендарным Ямайским ромом и достоин уважения за то, что сумел выжить в огромном океане разнообразных ромов. Сохранил своё имя и историю там, где другие «легенды» погибли в штормах коммерческих войн и поглощений.