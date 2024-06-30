Апероль – это алкоголь, который был придуман в Италии в начале XX века. Этот алкогольный напиток имеет ярко-оранжевый цвет, сладко-горький вкус и низкую крепость – всего 11 градусов. Бутылочка ликера Аперольпопулярна во всем мире, особенно в Европе, где она используется, как основа для различных коктейлей. Примером является знаменитый Aperol Spritz. Но сначала нужно понять, что это за напиток Апероль.

Что в составе Aperol и сколько градусов

Апероль – ликер, который относится к категории биттеров. Этот алкоголь содержит различные травы, корни, цветы, фрукты и специи, которые придают им горький вкус и аромат. Его обычно используют как добавки к другим напиткам, чтобы усилить их вкус и цвет.

Чтобы разобраться, что это за напиток Апероль, необходимо знать, что в него входит. Состав апероля включает следующие ингредиенты:

спирт;

сахар;

апельсиновую цедру;

ревень;

горькую апельсиновую корку;

хинин;

гентиану;

другие травы и специи.

Узнав Апероль из чего делают, нужно поговорить о способе производства этого алкоголя. Аперол производится путем мацерации (выдерживания) этих ингредиентов в спирте, а затем смешивания с сахаром и водой. Aperol имеет ярко-оранжевый цвет, который создается при помощи натурального апельсинового концентрата. Этот напиток также имеет сладко-горький вкус с цитрусовыми нотками.

Крепость этого напитка может варьироваться в зависимости от страны, в которой он продается. В большинстве стран, включая Россию, крепость Aperol составляет 11 градусов. В некоторых странах (Германии, Австрии и Швейцарии) крепость может достигать 15 градусов. Это связано с разными налоговыми ставками и предпочтениями потребителей.

Технология производства

Виды апероля

Aperol Soda – это готовый коктейль, который состоит из ликера и содовой воды в пропорции 1:1. Это самый простой и быстрый способ насладиться данным ликером. Aperol Soda имеет крепость 5,5 градусов и сладко-горький вкус с цитрусовыми нотками.

Коктейль Aperol производится путем смешивания Aperol с прохладным игристым вином и газированной водой. Все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены перед смешиванием. Подается в бокале с льдом и долькой апельсина.Разобравшись с тем, что такое апероль, можно поговорить о его разновидностях. БутылкаАпероля может отличаться по составу, вкусу и другим параметрам. Если выделять наиболее популярные варианты, то нужно остановиться на:

Как правильно пить апероль

Пить в чистом виде , охлажденным или со льдом, в небольших бокалах или рюмках. Это хороший способ оценить его вкус и аромат, а также подготовиться к основному блюду.

, охлажденным или со льдом, в небольших бокалах или рюмках. Это хороший способ оценить его вкус и аромат, а также подготовиться к основному блюду. Смешивать с различными напитками , чтобы получить коктейли разной крепости и вкуса. Самые популярные напитки для смешивания – это игристое вино, содовая вода, соки, тоник, кола и другие биттеры. Они подаются в больших бокалах со льдом и фруктами или цветами для украшения.

, чтобы получить коктейли разной крепости и вкуса. Самые популярные напитки для смешивания – это игристое вино, содовая вода, соки, тоник, кола и другие биттеры. Они подаются в больших бокалах со льдом и фруктами или цветами для украшения. Использовать как ингредиент для приготовления десертов: мороженого, панна котты, тирамису, пирогов и тортов. Напиток придает десертам сладко-горький вкус и апельсиновый аромат, а также красивый цвет.

Рецепты коктейлей с Апероль в домашних условиях

Аперол – это ликер, который можно пить разными способами, в зависимости от личных предпочтений и ситуации. Аперитив Апероль можно:

Бутылка Апероля является основой для многих спиртных напитков, которые можно приготовить дома или заказать в баре. Кроме классического напитка Aperol Spritz, в Москве также популярны:

Шприц Венециано;

Негрони;

Aperol Mist;

Весенний Шприц;

Розовый Шприц;

Пунш;

Ten Spot.

Перед приготовлением нужно знать состав напитков, а также сколько грамм потребуется того или иного ингредиента.

Классический Апероль Шприц

90 мл игристого вина (просекко или шампанского);

60 мл ликера;

30 мл содовой воды;

лед;

долька апельсина.

Классический Aperol Spritz – это популярный итальянский коктейль, состоящий из трех ингредиентов: ликера, игристого вина и содовой воды. Этот легкий и освежающий напиток подходит для летнего сезона и аперитива. Для его приготовления потребуется:

Определив сколько грамм напитка нужно для приготовления, следует:

наполнить большой бокал льдом;

добавить ликер, игристое вино и содовую воду в пропорции 3:2:1;

перемешать ложкой и украсить долькой апельсина.

Все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены перед использованием. Можно варьировать пропорции ингредиентов по своему вкусу, но не стоит делать коктейль слишком сладким или горьким. Можно использовать любое игристое вино, но лучше выбирать сухое или полусухое, чтобы не перебить вкус биттера. Также заменить содовую воду на тоник, если нужно добавить больше газа и горечи.

Коктейль можно украсить не только апельсином, но и другими цитрусовыми: лимоном, лаймом или грейпфрутом. Варианты подачи можно найти на фото в интернеты.

Шприц Венециано

Это вариация Аперол Шприц. В него входит белое вино вместо игристого. Это более сухой и легкий напиток, который подходит для аперитива.

Разница между классической вариацией и Венециано заключается в том, что используется вино Пино Гриджио или Совиньо Блан.

Апероль Негрони

Негрони – это крепкий и горький коктейль, состоящий из трех равных частей ликера Апероль, джина и красного вермута. Этот классический итальянский напиток подходит для послеобеденного отдыха.

Согласно официальной версии, Негрони придумал в 1919 году граф Камилло Негрони. Он был частым посетителем флорентийского бара Casoni. Однажды он попросил бармена Фоско Скарселли заменить содовую на джин в Американо, сделав напиток крепче и еще более «американским» за счёт популярного тогда в США джина. Бармен выполнил просьбу графа, а от себя добавил новое украшение – дольку апельсина, чтобы отличать одинаковые по цвету напитки. Новый коктейль сразу же стал популярным во Флоренции, а итальянские бармены, работавшие в заведениях по всему миру, распространили рецепт в другие страны.

Для приготовления этого напитка необходимо: наполнить стакан типа олд-фешнд льдом;

добавить в равных пропорциях ликер Апероль, джин и вермут;

перемешать ложкой и украсить долькой апельсина.

Для Негрони рекомендуется выбирать качественные ингредиенты, особенно джин и вермут. Лучше использовать сухой джин и сладкий вермут, чтобы создать контраст во вкусе.

Также настоятельно рекомендуется соблюдать равные пропорции ингредиентов, чтобы не нарушить баланс вкуса и крепости напитка. Если нужно сделать его более сладким или горьким, стоит добавить больше или меньше апероля, соответственно.

Также не рекомендуется взбалтывать напиток в шейкере. Его нужно перемешивать ложкой в стакане. Так можно сохранить текстуру и пузырьки в напитке, а также не разбавить его водой от льда.

Aperol Mist

Aperol Mist – это фруктовый и сладкий коктейль, который состоит из биттера, ананасового сока и гренадина. Этот красивый и вкусный коктейль подходит для вечеринки или романтического ужина.

Aperol Mist – это один из самых новых коктейлей, придуманный в 2019 году в честь 100-летия бренда. Этот коктейль был представлен на специальном мероприятии в Милане, где гости могли попробовать различные вариации напитка, включая Aperol 100, Aperol Bitter и Aperol Spritz. Aperol Mist был создан для тех, кто любит сладкие и фруктовые коктейли, а также для тех, кто хочет добавить немного тропического настроения в свою жизнь.

В качестве ингредиентов для Aperol Mist используется:

60 мл биттера;

120 мл ананасового сока;

15 мл гренадина;

лед;

вишня.

Чтобы приготовить этот коктейль, необходимо:

наполнить шейкер льдом;

наполнить шейкер биттером, ананасовым соком и гренадином;

сильно взбить и процедить в бокал типа мартини;

украсить вишней.

Рекомендуется выбирать качественный ананасовый сок, желательно свежевыжатый или без добавок. Это повысит вкус и аромат коктейля, а также сделает его более полезным.

При желании можно заменить гренадин на другой сироп (клубничный, малиновый или гранатовый). Это изменит цвет и вкус коктейля, но не сильно повлияет на его крепость.

Также можно украсить коктейль не только вишней, но и другими фруктами: ананасом, киви, манго или маракуйей. Это решение добавит коктейлю экзотики и свежести.

Весенний Шприц

60 мл биттера Апероль;

30 мл эльдерфлауэра (сиропа или ликера из бузины);

90 мл игристого вина (просекко или шампанского);

лед;

долька лайма;

цветок бузины.

Это свежий и цветочный коктейль, состоящий из биттера, эльдерфлауэра (бузины) и игристого вина. Этот коктейль подходит для весеннего настроения и праздников. Его ингредиентами являются:

Чтобы приготовить этот коктейль, необходимо:

наполнить большой бокал льдом;

добавить биттер и эльдерфлауэр;

долить игристого вина и перемешать ложкой;

украсить долькой лайма и цветком бузины.

Варианты подачи этого коктейля могут быть разными. С наиболее популярными вариантами можно ознакомиться на фото.

Розовый Шприц

60 мл апероля;

60 мл грейпфрутового сока;

90 мл розового игристого вина (розе или шампанского);

лед;

долька грейпфрута.

Этот фруктовый и сладкий коктейль состоит из ликера, грейпфрутового сока и розового игристого вина. Он подходит для жаркого лета и романтики. Для приготовления напитка используется:

Чтобы приготовить Розовый Шприц, нужно:

наполнить большой бокал льдом;

добавить ликер и грейпфрутовый сок;

долить розового игристого вина и перемешать ложкой;

украсить долькой грейпфрута.

Апероль Пунш

240 мл апероля;

720 мл яблочного сидра;

120 мл коньяка;

4 гвоздики;

2 палочки корицы;

1 звездочка аниса;

1 апельсин;

1 яблоко.

Этот крепкий и ароматный коктейль на основе яблочного сидра, коньяка и специй. Он подходит для холодной зимы и создания праздничного настроения. Для приготовления Пунша потребуется:

Чтобы приготовить этот напиток, следует:

нарезать апельсин и яблоко на кусочки;

смешать ликер, яблочный сидр, коньяк, гвоздику, корицу и анис в большой кастрюле;

довести до кипения, а затем снизить огонь и варинть на медленном огне 10-15 минут;

перелить пунш в большой кувшин или глинтвейнницу;

добавить апельсин и яблоко.

Ten Spot

45 мл апероля;

45 мл рома;

60 мл кокосового молока;

15 мл лаймового сока;

лед;

кокосовая стружка.

Этот оригинальный и экзотический коктейль состоит из ликера, рома, кокосового молока и лайма. Его выбирают, когда хочется создать тропическое настроение. В качестве ингредиентов используются:

Чтобы приготовить Ten Spot, следует:

наполнить шейкер льдом;

добавить ликер, ром, кокосовое молоко и лаймовый сок;

сильно взбить и процедить в бокал типа хайбол;

посыпать кокосовой стружкой.

Как и в предыдущих случаях, с вариантами подачи Тен Спот можно ознакомиться на фото.

