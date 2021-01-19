Как делают безалкогольное пиво на заводе и зачем оно нужно, если по статистике его покупают совсем мало

Сейчас будете смеяться, но я нормально отношусь к безалкогольному пиву. А что тут такого? Я не понимаю того скепсиса, который витает вокруг этого вопроса. Ведь такой напиток на вкус не хуже обычного пива.

И как мне кажется, его несправедливо мало на полках наших магазинов. Я часто спорю по этому поводу с друзьями и коллегами. Поэтому будет правильно рассмотреть данный вопрос поподробнее, чтобы уже расставить все точки над i.

Как готовят безалкогольное пиво

Многие, почему-то считают, что это совершенно отдельный напиток. Могу вас заверить, что нет. Да, оно подвергается некоторым дополнительным процессам, но оно остается все равно тем самым пивом. Основная задача этих процессов, только избавиться от содержащегося в продукте алкоголя.

Производство пива.

Один из вариантов, это испарение. То есть, пиво нагревается до определенной температуры (примерно +75˚), чтобы алкоголь, таким образом, улетучивался. Естественно, с этими парами уходит немного вкуса, но не критично.

Это процесс был со временем усовершенствован. Для этого пиво нагревают в вакууме. В итоге, для испарения алкоголя требуется нагрев всего до +45˚, что, естественно, сохранит больше вкусовых нюансов.

И последний вариант, это процесс обратного осмоса. То есть, пиво сначала фильтруется, а потом подвергают дистилляции в вакууме. Мне, если честно, без разницы, каким способом производители будут пользоваться, только бы он сохранял как можно больше реального вкуса.

Важно! Метод обратного осмоса считается на данный момент самым продуктивным.

Популярность безалкогольного пива

Я поинтересовался, насколько безалкогольное пиво вообще популярно в мире. Надо признать, я ожидал чуть больших цифр, хотя последние исследования указывают на то, что популярность его растет. Если сравнивать обычное пиво и безалкогольное, то второе составляет всего 0,7 % от общего объема.

Если безалкогольное пиво рассматривать отдельно, то оно более всего популярно в Европе. Лидерами потребления являются такие страны, как Германия (не удивительно), Испания и Франция. В восточной Европе лидером является Россия, 7 % от общего европейского потребления.

Сравнение потребления алкогольных напитков и безалкогольного пива.

На некоторые страны Африки и Ближнего Востока приходится около 6 % от всего объема потребления безалкогольного пива. Если Россию рассматривать в мировых масштабах, то это всего 1,2 %. Как видно, не очень у нас почитают безалкогольное пиво.

Но вот во время Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, я часто видел подобное пиво в руках у иностранцев. Наверное, от этого и выросла статистика.

Важно! Все эти данные относятся не позже, чем к 2018 году. Новых пока не публиковали.

В чем смысл

Это наверно самый частый вопрос у людей, которые не признают безалкогольное пиво. А смысл на самом деле есть, и он немал. Понятное дело, что у пива в принципе имеется много почитателей. Некоторые его пьют, чуть ли не каждый день.

Но ведь есть моменты, когда алкоголь нельзя или нежелательно употреблять, а пива хочется. Вот тот самый звездный час безалкогольного пива. Вкус у него остается прежним, а алкоголь в кровь не попадает.

В результате у вас не будет похмелья, вы можете выпить его вечером перед работой, а также сесть за руль даже после пары бутылок.

Это очень удобно. Плюс, алкоголь нельзя назвать тем веществом, которое бы положительно влияло на здоровье человека. Это еще один довод в мою копилочку. Кстати, в безалкогольном пиве обычно меньше калорий, что отлично подойдет для людей, переживающих за свою фигуру.

Важно! Безалкогольное пиво все равно содержит в себе алкоголь, но незначительные количества, до 0,5 градуса.

ТОП-3 марки

На самом деле существует множество вариантов безалкогольного пива, даже крафтовое. Но я расскажу о своих топ-3 марках, которые можно купить в простом магазине. Начать наверно нужно с нашего производства, а именно «Балтики №0». Это классное светлое пиво, легенькое, обладает даже небольшим сладковатым оттенком. Стоит оно около 50 руб.

Балтика №0.

Еще неплохо себя зарекомендовало Becks blue. Немцы знают в пиве толк. Стоит оно уже рублей 60, если говорить про произведенное в России. Оно обладает характерными привкусами горечи и хмеля, что отлично подойдет для солененького.

Becks blue.

«Апостол Вайсбир» также делают в Германии. Его отличительная черта, это наличие во вкусе фруктовых ноток. Стоимость его составляет примерно 70 руб. Как видно, несмотря на то, что все это пиво проходит определенную дополнительную обработку, вкусы у него могут быть самые разные.

Апостол Вайсбир.

Меня вот интересует насколько хорошо такое пиво в других странах кроме России. Почему-то мне кажется, что оно там лучше. Есть ли кто из вас, кто пробовал безалкогольное пиво у нас и за границей, то расскажите о своих впечатлениях. Возможно, я зря переживаю, и у нас таки варят самое лучшее.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!