Зашел у нас недавно разговор с женой о гороскопах. Она вычитала, что для меня этот год будет очень удачным, а для нее не очень. Я естественно скептически отнесся к этой информации, но моя жена почему-то верит в гороскопы.

Говорит, что знак зодиака определяет специфические черты характера человека, его пристрастия и даже судьбу. И ведь с высшим образованием человек и работает в серьезной организации. Я решил провести небольшое исследование и узнать, а есть ли связь между датой рождения и предпочтениями в алкоголе.

Астрологи утверждают, что смогли найти между представителями одного знака зодиака нечто общее, а конкретно – любимый алкоголь.

Я изначально отношусь к подобным обобщениям скептически, ведь вкусы у всех разные. Но, как известно, в любой шутке есть доля правды. Возможно, кто-то с удивлением узнает себя.

Стихия Воды

Раки особенно ценят не вызываемый алкоголем прилив острой любви ко всем, кто находится рядом и миру вообще, а «философский» настрой, побуждающий поразмыслить о прошлом и будущем.

Отличное средство для этого – джин Gordon’s, Beefeater, Bombay Sapphire, Tanqueray (как вариант – джин-тоник), помогающий погрузиться в пучину сложных дум о глобальном и мелочах. Закономерно, что наслаждаться любимым напитком они предпочитают в одиночестве и всегда соблюдая меру.

Любой выбор для Скорпионов – это довольно сложно. Алкоголь не исключение. Причем в своих предпочтениях должно быть не стыдно признаться.

Методом затягивающихся на годы «проб и ошибок» они приходят к коньяку (Martell, Rémy Martin, Hennessy, Courvoisier), начиная равно ценить и его вкус, и культуру потребления, и хорошую компанию.

Рыбы всегда способны удивить даже тех, кто их давно и хорошо знает. А еще они категорически не переносят занудства, унылости, «серости».

Поэтому их любимое спиртное – абсент (Xenta Superior, Jacques Senaux Green, Fruko Schulz Absinth, Dreams Absinth), позволяющий раскрывать все новые грани своей личности. Часто это не проходит без последствий и не слишком отчетливо вспоминается с утра. Но кого и когда это останавливало?

Стихия Воздуха

Любое застолье или вечеринка для Близнецов – повод зажечь на полную катушку и начать искать приключения (чаще всего успешно). Идеальна для такого времяпрепровождения – текила (Olmeca, Sauza, Tres Sombreros, Jose Cuervo), помогающая «отпустить» себя и выплеснуть эмоции.

Им все равно, что о них будут думать и говорить на следующий день. Главное – все отлично повеселились, значит, оно того стоило.

«Базовые» черты характера Весов – серьезность и рассудительность. Они эстеты во всем, в том числе и в вопросе выбора алкоголя. Виски (Chivas Regal, Johnnie Walker, Ballantine’s, The Macallan) они особенно ценят за возможность «прикоснуться к прекрасному».

Пьют они его не ради опьянения – гораздо важнее ощутить все нюансы вкуса. Единственный бокал, скорее всего, будет смаковаться весь вечер. Вполне возможно – в одиночестве.

Любопытные Водолеи приветствуют любые эксперименты. Поэтому поиски любимого напитка сопровождаются дегустацией множества алкогольных коктейлей.

Но в итоге они все же останавливаются на роме (Bacardi, Captain Morgan, Barcelo, Havana Club), который ассоциируется у них с мужеством и одновременно с романтичностью. С бокалом любимого напитка в руках как нельзя лучше получается обдумывать глобальные планы.

Стихия Огня

Овны категорически не приемлют скуки и очень импульсивны. Поэтому легкие напитки и лонг-дринки для них не вариант, однозначным фаворитом является водка (Absolut, Finlandia, Husky, Beluga) и коктейли на ее основе, которые, кстати, они очень неплохо готовят.

Примечательно, что «под градусом» они не становятся неуправляемыми, умеют пить и, что не менее важно – вовремя остановиться.

Львы – эстеты из эстетов, любители роскоши, всего статусного. Они искренне считают, что достойны самого лучшего. Поэтому они не приветствуют эксперименты и любые коктейли – это для них просто несолидно.

Любимым напитком становится дорогое красное вино (Oasi degli Angeli Kurni Marche Rosso, Serego Alighieri Masi, Chateau La Gaffeliere, Le Clarence du Haut-Brion). Это относится и к семейному торжеству, и к посиделкам в баре с друзьями.

Стрельцам очень важно чувствовать и создавать вокруг себя непринужденную обстановку, ощущение праздника.

Лучший помощник для них в этом – шампанское (Moet & Chandon, Piper-Heidsieck, Mumm, Laurent-Perrier), неизбежно ассоциирующееся с Новым годом и помогающее настроиться на позитивный лад.

Дома у них всегда найдется бутылка «волшебного» напитка, которую они охотно разделят с гостями.

Стихия Земли

Закономерный выбор для рассудительных и «приземленных» Тельцов – крафтовое пиво (Ommegang, Chimay, Samuel Adams, Sam Smith’s).

Оно позволяет постоянно искать новые вкусы, оставаться «в здравом уме и трезвой памяти», но при этом помогает расслабиться и приятно провести время за непринужденной беседой с друзьями. Впрочем, и в одиночестве перед телевизором после долгого рабочего дня они не откажутся выпить бокал.

«Холодным», рациональным Девам не чужда изысканность. Идеально подходящий для них напиток – белое вино (Stonestreet Chardonnay, Vigneti Massa Derthona DOC, Chablis Grand Regnard AOC, Birgit Braunstein Brigid), к выбору которого они подходят со всей серьезностью.

Их педантичность проявляется в том, что если оно не будет охлаждено надлежащим образом, будет налито в неподходящий бокал, подано не к тому блюду, они просто откажутся его пить.

Для Козерогов очень важен собственный престиж. Поэтому выбираемый ими напиток – «статусный» скотч (Glenfiddich, The Glenlivet, The Famous Grouse, Haig Club). Высокая цена на элитный алкоголь их не отпугивает, тем более, что пьют они его очень небольшими порциями, чаще всего в одиночестве.

Идеальный вечер для них – кресло-качалка, бокал любимого шотландского виски и (для антуража) – плед в шотландскую же клетку.

Практика свидетельствует, что на выбор любимого спиртного напитка нередко влияет знак зодиака.

Разумеется, такие наблюдения астрологов верны не во всех случаях, но некие «среднестатистические данные» можно вывести. Это может помочь, например, тем, кто не знает, что подарить знакомому, коллеге.

https://www.youtube.com/watch?v=95JQQIW5j9E

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вам действительно нравится тот напиток, что «рекомендован» звездами? Или ваши предпочтения вообще не совпадают с вышеописанным?