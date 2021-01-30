Помню, отец рассказывал, что в студенческие годы нравилась ему одна девушка, но была она недоступна как звезда. Ее семья только что вернулась из Чехии, где папа служил какое-то время, поэтому красавица хвасталась одеждой и косметикой, недоступными для большинства сокурсниц.

И вот на одну из вечеринок отцу удалось достать пластинку БИТЛЗ и две бутылки болгарского вина. Надо ли говорить, что в тот вечер он был покорителем всех женских сердец?

Где и из чего делали эти вина

Большая часть винограда здесь выращивалась и до сих пор культивируется в Дунайской равнине и Черноморском районе, где очень развито виноделие.

Каберне Совиньон;

Мелник;

Гамзу;

Мерло;

Мавруд и другие.

Болгария страна с теплым мягким климатом, который идеально подходит для виноделия. Поэтому вино здесь производили еще с древности. А в советское время страна стала поставлять недорогие вина в Советскую Россию и другие республики союза.В Болгарии преимущества всегда имели красные сорта винограда с насыщенным темным цветом и ярким вкусом:

Белые сорта винограда менее популярны, поскольку их качество не так стабильно. И тем не менее их тоже выращивали в Болгарии:

Мускат Блан;

Мискет;

Димьят;

Шардонне;

Гевюрцтраминер.

Вина редко купажировались, чаще для производства использовали 1 сорт винограда. Местные производители перерабатывали до 90 процентов всего выращенного винограда в вино. Происходило это на заводах, часть которых осталась еще с дореволюционных времен со старым оборудованием.

Однако большая их половина была возведена уже во времена Народной Республики Болгарии.

В Советскую Россию продукция попадала в виде готового вина и в качестве виноматериалов, которые в дальнейшем использовались на производство отечественными заводами. Немало было в стране и вин частного производства, но они не поступали в свободную продажу.

Если кому-то из советских граждан удавалось получить путевку на морские курорты Болгарии, то у местных жителей можно было купить бутылочку, а то и две.

Коллекционное вино, а именно таким теперь стало вино Болгарской Народной Республики, требует особых условий хранения.

Сколько стоили болгарские вина, пользовались ли популярностью

Так, «Золотая осень» стоила примерно 1,15 рублей, «Солнцедар» с легким освежающим вкусом и фруктовыми нотами – 1,25.

Болгарские вина относились, скорее, к средней ценовой категории. Они были значительно дороже различных настоек и даже некоторых портвейнов и перекрывали цену грузинских вин. Однако для большинства советских граждан были доступны.Популярностью они пользовались больше у интеллигенции и молодых женщин. Вина не очень крепкие, приятные на вкус. Отец говорит, что пили их больше для удовольствия, а не для результата.

Это была такая своеобразная замена французским и итальянским винам, которые простому люду были недоступны. На праздниках бутылочка болгарского вина была признаком достатка.

Особенно ценились такие экземпляры после сухого закона, когда винодельчество Болгарии с трудом восстанавливалось после эмбарго. В конце концов, большая часть винодельческой продукции была ориентирована на нужды СССР.

Какие болгарские вина завозили в СССР

В Советском Союзе была представлена далеко не вся линейка производимых болгарами вин. В основном это были более дешевые и «разрекламированные» экземпляры. Преимущественно представленные мускатными и десертными винами.

Наименование вину обычно давали по сорту винограда, из которого оно делалось. Отец до сих пор помнит эти малопонятные названия: Мискет, Димят и прочие. Многие из них получали звучный перевод:

«Медвежья кровь» - насыщенное темно-красное вино с терпким вкусом и чуть горьковатым послевкусием;

«Старый город» - выдержанное сухое вино со сложным букетом и пряными нотками;

«Золотая осень» - с легким фруктовым привкусом и золотистым оттенком;

«Южная ночь» - плотное красное вино, в бутылке казалось черным, обладало ярким вкусом с фруктовыми нотками и терпким послевкусием;

«Черные глаза» - десертное вино с терпким вкусом, темного насыщенного оттенка;

«Розовая долина» - более сладкое болгарское вино с небольшим добавлением розовых лепестков, придающих напитку специфический аромат.

Яркие этикетки тоже привлекали покупателей. На большинстве из них были изображены настоящие картины и национальные символы. А подписано все было на болгарском. У моей сестры была целая коллекция этикеток (спасибо папе!), среди которых были и болгарские.

Что с ними стало после СССР

После распада Советского Союза многие экономические связи были разорваны. Винодельческая отрасль, как и многие другие, была на грани разорения. Однако, болгары всегда ценили виноградники и гордились своим вином, поэтому смогли развернуться на запад и начать реализовывать местную продукцию там.

Они нашли немало поклонников недорогого и качественного, готовых покупать их продукт. И сегодня ностальгирующие россияне могут встретить ту же «Тамянку» или «Мелник» в обновленных бутылках, но уже на полках зарубежных магазинов.

Болгария и сегодня производит качественные вина, которые идут на рынок Европы.

В Россию болгарские вина не вернулись. Да, они продаются в некоторых магазинах, но это довольно редкий продукт. Все связано со стоимостью. Мы привыкли, что болгарские вина стоят дешево, а сейчас они находятся в одной ценовой категории с немецкими и итальянскими (400-500 рублей за бутылку).

Россияне не готовы столько платить. А болгары не готовы провести полномасштабную рекламную компанию и захватить рынок.

Сегодня купить болгарское вино непросто. Я попытался как-то найти, но пришлось обойти полгорода. Только в специализированном магазине и нашел. Зато какой ностальгией накрыло папу с мамой! Все-таки умеют болгары делать вино не хуже французского, а вы как думаете?

