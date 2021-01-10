Я не любитель добавлять в алкогольные напитки всяческие химикаты. Но один раз получил совет от знакомого улучшить свой самогон бонификатором. Сомневался я до последнего, стоит ли использовать такую штуку. В итоге, решил, почему бы и не попробовать. Возможно, я все это время делал не то, что нужно.

Сейчас расскажу, что в итоге у меня получилось, и какие я сделал из этого выводы.

Историей поделился читатель блога Олег.

Что такое бонификатор

Из разговора со своим знакомым, который мне и посоветовал бонификатор, я понял одно, что он, мол, делает самогон лучше. Естественно, я немного засомневался, так как были описаны какие-то, на первый взгляд, нереальные свойства.

В общем, бонификатор является пищевой добавкой. Изначально он и использовался только в промышленности, но люди нашли ему применение в домашнем алкогольном производстве, что для меня неудивительно.

Народ всегда проявляет смекалку, особенно в таких вопросах. Я это по себе знаю, поскольку из года в год мой опыт приготовления алкогольных напитков постоянно растет.

Основная задача бонификатора в алкоголе заключается в том, чтобы придать тому большую мягкость, убрать неприятный запах, а также снизить количество веществ, которые пагубно влияют на организм человека. Последнее я особенно ценю, так как бонификатор, по идее, должен смягчать похмелье.

Важно! Бонификатор может придавать и дополнительные вкусы самогону, например, коньячный или хлебный.

Из чего состоит

Когда я купил себе несколько пакетиков этого вещества, то устал читать состав. Для меня это достаточно сложно, но с вами поделюсь тем, что удалось узнать. Производители убеждают нас в том, что в бонификаторе используются только натуральные элементы. Это я отметил сразу, как несомненный плюс.

В их число входят такие: витамины группы B и C, лактулоза и глюкоза, некоторые аминокислоты, янтарная кислота, яблочная кислота, молочная сухая очищенная сыворотка, некоторые растительные экстракты. Что интересно, у каждого элемента имеется свое предназначение. То есть, каждый из них выполняет свою определенную функцию.

В общем, можно сделать один вывод, что они как минимум безвредны, что весьма радует. Кстати, состав бонификаторов может немного отличаться в зависимости от целей самогонщика (придание определенного вкуса, аромата и прочее).

Мой вывод

Сделал я все как указано в инструкции и как мне рассказывал мой знакомый. Подходил к дегустации с большими надеждами, так как обещано мне было многое. Забегая вперед, хочу сказать, что я был сильно разочарован. Возможно, причина в неоправданных ожиданиях.

Мой самогонный аппарат

Но хочу сказать, что особого эффекта я не почувствовал. Если изменения и были, то незначительные. Противный запах все равно остался, вкус не такой уж мягкий, похмелье обычное.

Но больше всего меня разочаровал тот факт, что мне потребовались дополнительные траты. Да, за пузырек на 10 л самогона я отдал 200 рублей, но все равно это больше чем ничего.

Вот что у меня получилось

Делая вывод, хочу сказать, что я бы не советовал его покупать. Это просто мое мнение. Конечно, вы можете взять один пакетик (или флакончик) и протестировать самостоятельно. Ведь пока сам не попробуешь, до конца не поймешь. Так что дальше дело только за вами.

Чем заменить

Как уже было сказано, я делаю самогонку на протяжении нескольких лет. Для её улучшения использовал множество приемов, и вариант с бонификатором многим проигрывает. То есть, я решил от него отказаться вообще сразу после одного использования.

Есть много других вариантов, которые я предпочитаю. Например, чтобы улучшить качество напитка в целом, возьмите и прогоните его несколько раз. Так он станет намного чище, уйдут вредные примеси, которые влияют на похмелье.

Моя настойка на мандаринах

Если хотите поменять цвет и вкус, то самогонку (спирт, водку и т. д.) можно настоять на чем-то. Для этого существует множество фруктов и пряностей. Я использую грецкие орехи, мандарины или апельсины, малину. Получается намного лучше.

Важно! Если напиток и так неплохого качества (например, водка), то бонификатор вообще эффекта не даст.

Это в какой раз лично мне доказало то, что народные рецепты намного дешевле и эффективнее. Единственное, что меня до сих пор удивляет, почему у бонификаторов столько поклонников? Либо я что-то не понимаю, либо я что-то неправильно сделал.

Хотелось бы услышать ваш опыт его использования, если он конечно есть. Желательно, чтобы вы указали конкретный рецепт. Возможно, он отличается от моего, и меня это подтолкнет к еще одному эксперименту.