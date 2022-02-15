Шампанское брют – настоящий аристократический напиток. Хотя у большинства потребителей множество вопросов: это, какое шампанское брют, относится к сладким или сухим винам, к каким блюдам подходит. Отличительная особенность напитка – минимальное содержание сахара, что дает возможность полностью раскрыться виноградному вкусу.

По одной из легенд, первыми, кто оценил это сухое игристое вино, были британцы. Отсюда и название, от первых букв слова «британцы», нация высоко оценила вкусовые качества напитка. По другой версии, «брют» с французского переводится всего лишь как «сухое».

Что такое брют

До середины 19 века самыми популярными были сладкие виды шампанского, хотя и сегодня они составляют большую половину рынка сбыта. Поэтому всегда добавлялся сахар, и за счет этого вкус винограда практически не ощущается, а вкусовые характеристики сводятся к сладковатому послевкусию. Виктор Ламберу в 1874 году разработал технологию ферментации, которая базируется на трансформации яблочной в молочную кислоту. Сухое ферментированное шампанское было впервые представлено в 1876 году. Однако на его популяризацию ушло около 30 лет.

Сегодня шампанское этого стиля производят только из 3 сортов винограда:

Пино Нуар;

Шардоне;

Менье.

Хотя европейские нормы допускают использование других сортов винограда: Пино Блан, Пти Мелье, Пино Гри, АРбан.

Сырье собирают, обрабатывают также, как и в случае с другими шампанскими. Для придания игристости, напиток подвергают повторной ферментации.

Отличия брюта от других вин

Главное отличие брюта от других игристых вин – в процессе производства отсутствует процедура дозаж. Хотя методика применяется ко всем игристым и состоит в том, что практически в готовый напиток добавляют ликер. Его количество рассчитывают для каждого вида отдельно. Ликер готовят специально для добавления в шампанское с использованием тростникового сахара, после чего получается готовый продукт.

В настоящий напиток никогда не добавляют дозаж. Поэтому вкус шампанского, которое так называют, всегда изящный и тонкий. Его можно подавать практически под любые блюда.

Количество дозажа в разных видах шампанского:

Название на русском Название на французском Содержание сахара на 1 литр, гр сладкое doux больше 50 полусухое demi-sec 32-50 сухое sec 17-32 экстра-сухое extra sec 12-17 брют brut меньше 12 экстра-брют extra brut менее 6 дозаж зеро dosage zero до 3

Термин «брю натюр» («pas dose» или «brut nature») используется для игристых вин, где вовсе не содержится сахар.

Какое на вкус

Шампанское брют имеет еле уловимый шлейф сладости. Оно светлое и очень легкое. Особенность напитка в том, что оно имеет ярко выраженные цитрусовые и фруктовые нотки. А послевкусие яблочно-грушевое. Такой эффект получается за счет полного отсутствия сахара или минимального его количества.

Разница во вкусе в зависимости от количества сахара очень сильная. Однако на его дегустационные качества также влияют закуски. Кислый соус усиливает сладость шампанского. Немаловажное значение имеет температура подачи напитка.

А если не знаете что купить, то вот топ шампанского на новый год, другие праздники.

Если покупаете вино от германского производителя, то не ищите информацию о количестве сахара на этикетке, закон не закрепил за производителями такой обязанности. Поэтому полусухое вполне может оказаться полусладким, и различий во вкусе потребитель не ощутит.

Технология производства брюта

отбор ягод винограда, которые не дозрели;

снятие кожицы, так как должен быть полностью исключен контакт между ней и соком;

добавление дрожжей;

при вторичном сбраживании миксация вин;

первый розлив;

второй розлив, вторичная ферментация на базе остаточного сахара.

Технология производства брюта состоит из нескольких последовательных этапов:

После этого, бутылки оставляют на целый год в горизонтальном положении. Срок выдержки может быть и более длительным. Во время брожения, емкости с будущим шампанским постоянно поворачивают, увеличивая угол наклона, для аккуратного удаления дрожжевого осадка.

Для получения большей кислотности, виноградные ягоды срывают недозрелыми. В этом основная разница в производстве и обработке материала в сравнении с другими винами.

Виды брютов

В традиционной классификации, термин «brut» используется для указания количества сахара в шампанском, которое может изготавливаться по разным технологиям и из разных сортов винограда. Однако разница между сухим и брютом огромная.

По классическому рецепту изготовления брюта, который используется в регионе Шампань, выделяют только 3 вида алкогольного напитка:

brut или классический, процент содержания алкоголя 0,6-1,5%;

extra brut, 0,3-0,6%;

brut nature, 0,3%.

Brut nature высоко ценится настоящими гурманами.

Интересный факт, что брют практически невозможно подделать. Еще не найдены добавки, которые смогли бы воссоздать истинный вкус этого шампанского, передать его аромат. Поэтому приобретая напиток в магазине, на сайте, можно не переживать – это не подделка.

Но, расслабляться не стоит, шанс приобрести плохое вино всегда есть. Чтобы определить качество не нужно быть дегустатором. Брют, это какое шампанское, если оно качественное - без запаха перебродивших дрожжей. Если вы его обнаружили после вскрытия бутылки, будьте уверены, что вкус у вина будет ужасный.

Еще одна характерная особенность брюта – после него не бывает похмелья. Процесс брожения в желудке от употребления шампанского практически исключен. Связано это с практически полным отсутствием сахара. Благодаря этой особенности, брют является самым низкокалорийным среди всего алкоголя.

С какой едой сочетается брют и с чем его пьют

Игристое вино брют что это и с чем его подают. Шампанское отнесено к категории аперитива, то есть напиток, который подают перед основными блюдами. Его подают в удлиненных бокалах, где дольше сохраняются пузырьки и пенка. Оптимальная температура – 8-12С. Поэтому в большинстве ресторанов Москвы шампанское брют сухое подают в ведре со льдом, чтобы поддерживать оптимальную температуру.

Брют обязательно надо пить небольшими глотками, а в качестве закуски можно использовать:

мясные и рыбные деликатесы;

фрукты;

легкие салаты;

шоколад;

десерты.

Спросите, брют это какое шампанское - конечно аперитив, то есть его подают перед основными блюдами.

При открытии, не обязательно напиток будет выстреливать пробкой вверх. Обычно, у брюта очень мало пены, поэтому пробка легко откупоривается.

Популярные марки брюта

Брют — это шампанское, сахар в которое добавляется в минимальном количестве. Во всем мире высоко ценится качество бренда Ruinart (Шампань). Дом Рюинар производит шампанские вина с 1729 года. Брют выпускают в бутылках по 750 и 1500 мл. Ценители рекомендуют его употреблять с ракообразными и языком.

Что это игристое вино брют вы точно поймете, если испробуете шампанское бренда Moet&Chardon. История предприятия началась еще в 1743 году, все напитки производятся в провинции Шампань. Ими восхищался сам Наполеон Бонапарт. Сейчас брют этого дома ассоциируется с высоким стилем и аристократической жизнью. Дегустаторы оценивают его как эталонное, его вкус имеет характерные свежие яблочные и цитрусовые нотки.

Брют от кооператива «Vinicole de la Région de Baroville» производит свои напитки в Баровилет, недалеко от аббатства Клерво (Франция). Именно Бернард Клервоский в 1145 году основал не только местное аббатство, но и построил винные погреба и сыграл одну из самых важный ролей в развитии виноделия Шампани. В какой-то момент, провинция стала называться настоящей шампанской столицей. Даже сейчас здесь производят одно из лучших champagne во всем мире, включая марку брют. Оно отличается тонким ароматом яблока, персика, с богатой палитрой вкусовых оттенков и очень малым количеством сахара.

В Италии тоже можно найти качественный продукт – «Ferrari Brut Trendo DOC». Это один из вариантов игристого вина, которое производится в регионе Трентино-Альто-Адидже (Северная Италия). У вина отличительная характеристика – легкий привкус сочной груши и яблока. Свойства вина лучше открываются, если его подавать с белыми сортами рыбы.

Качественный продукт изготавливают и на просторах нашей страны. Торговая марка «Лев Голицын» появилась еще в 1900 году. Тогда предприятие презентовала публике игристое мускатное вино из крымского винограда. Сейчас в ассортименте уже несколько видов игристого вина, включая брют. Над рецептурой работали специалисты завода «Новый Свет». Вино производят из винограда 3 сортов: Совиньон Блан, Шардоне и Пино Блан, которые хорошо растут на крымских просторах. На популярных дегустациях брют получил высокие отметки, в особенности потребителям нравится оптимальное соотношение цены и качества. Обязательно прочтите, как выбрать шампанское.

Хорошие отзывы о бренде «Абрау Дюрсо» (Краснодарский край). Производство начало работать еще в 1870 году. С начало прошлого века, все вина производятся под контролем французских специалистов. С 2009 года Абрау Дюрсо выпускает брют с наименованием «Империал».

Стоимость зависит от множества характеристик. Самое дорогое выпускается во Франции, так как является гарантией качества и соблюдения классической рецептуры, производится без новых компонентов. Следующий фактор - чем дольше срок выдержки, тем дороже алкоголь.