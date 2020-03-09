О том, существовала ли в Советском союзе культура употребления вин, ходят противоречивые мнения. А вот то, что на прилавках магазинов винная продукция присутствовала сомневаться не приходиться.

Ассортимент удовлетворял вкусам разных потребителей: дешевые крепленые вина по цене и качеству устраивали большинство, а интеллигенция предпочитала более дорогие марочные вина.

Я считаю, что сейчас выбор, конечно, гораздо шире. Но советское вино было вкуснее. Из-за качества или просто в молодости все лучше – не знаю.

Где в советском союзе делали вино

Практически каждая Советская Республика имела, как минимум, несколько ликеро-водочных заводов. Наиболее известны предприятия из Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Грузинской и Молдавской советских республик. Выпускали вино также в Крыму и Румынской ССР.

Технологии и ингредиенты варьировались в зависимости от республики и конкретного завода. На одних предприятиях виноград тщательно отбирался, на других могли использовать подпорченные ягоды.

Поскольку традиции винокурения на территории некоторых республик либо отсутствовали, либо не были достаточно развиты, соблюдение технологии контролировалось практически по секундомеру.

Также конечный продукт обязательно должен был соответствовать единым санитарным нормам. Поэтому, несмотря на отвратительный вкус некоторых «винных напитков», их умеренное потребление было безопасным.

Натуральные и вкусные столовые вина производились в Украине, Молдавии или Грузии, а также в южных областях Российской ССР.

Какое вино делали в советском союзе

Безусловным королем советских вин можно считать знаменитый портвейн. Исключительным, правда, было не качество, а объемы производства и потребления – ежегодно по всему СССР его выпивали гораздо больше, чем всех других видов вин вместе взятых.

Среди простого населения были популярны дешевые «Плодово-ягодное», «777», «Агдам», «Альминская долина» и т.д. Производители из 11 республик следовали незамысловатому рецепту: низкокачественный виноград смешивался со спиртом и разливался в бутылки. За свои вкус и качество они получили теплые народные названия: «чернила», «бормотуха», «плодово-выгодное».

В гораздо меньших объемах производились качественные марочные портвейны, десертные, мускатные и ликерные вина, которые ценились советской интеллигенцией.

Производились в Советском союзе и крепленые вина – вермуты. Они были практически так же популярны среди любителей регулярных застолий, как и портвейны.

В магазинах можно было найти такие напитки как «Солнцедар», «Алжирское», «Букет Молдавии». Только последний имел достойные вкусовые качества и действительно был близок к вермуту. Он наряду с вермутами «Утренняя роса» и «Горный цветок» стал выпускаться только в 60-ых.

Во время застоя в СССР выпускалось порядка 300 декалитров вина, более половины которых приходилось именно на портвейны и крепленые вина.

Сколько стоило вино в советском союзе

«Золотая осень» - 1 р. 15 коп.;

«Портвейн 777» - 3 р. 40 коп.;

«Вермут» - 1 р. 50 коп.;

«Осенний сад» - 1 р. 70 коп.;

«Агдам» - 2 р. 60 коп.;

«Волжские зори» - 1 р. 15 коп.;

«Алжирское» - 65 коп.;

«Солнцедар» - 1 р. 25 коп.

Полусладкие столовые вина производились в основном в Грузии и Армении. Сухие вина из-за своего кисловатого вкуса были не слишком популярны у массового потребителя и оставались уделом немногочисленных гурманов. Можно выделить такие грузинские марки «Вазисубани», «Твиши», «Мукузани», «Цинандали».Популярные крепленые вина-бормотухи стоили недорого. Позволить их себе мог любой рабочий гражданин страны.

Даже более приличные грузинские вина имели доступную цену. Популярное «Вазисубани» стоило всего 2 р. 30 коп. , белое вино «Ахмета» - 1 р. 70 коп. «Советское шампанское» можно было купить по 3,6 р. за бутылку.

Было ли хорошее вино в советском союзе

Обилие недорого алкоголя совсем не означало, что в Советском союзе отсутствовали качественные марочные вина для ценителей. Крымские вина: « Мадера», «Лидия», «Сурож» - удовлетворяли вкусы гурманов.

Сталин также предпочитал советское вино, его любимой маркой принято называть «Хванчкару». Представителям интеллигенции также нравилось украинское вино «Оксамыт Украины», молдавское «Каберне», грузинское «Гурджаани».

Редко на полках магазинов появлялось импортное вино из Венгрии, Румынии или Болгарии. Большого спроса на них не было, поскольку стоили они в несколько раз больше отечественных вин.

«По блату» и за дополнительные деньги можно было изредка купить итальянское или испанское вино, но позволить себе такую радость могли не все.

А какие у вас остались воспоминания о винах СССР? Какое вино было любимым?