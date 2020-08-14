Чем дешевая водка отличается от дорогой, кроме ценника: изучаю этикетку

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Никогда не возникало особого желания провести собственное исследование такого исконно русского продукта, как водка.
Хотя небольшое удивление фоново порой возникало - при одном и том же количестве выпитого вечером, утреннее состояние может отличаться на порядок.
Списывалось, как водится, на качество закуски, настроение, магнитные бури и клятое овсяное печенье.
Пока друг не позвонил из больницы: застолье накануне затянулось, и он напоследок откопал из глубин бара знакомые «Пять Озер» (340 рублей), истории появления которой уже и не помнил. Выпили по рюмке, поморщились, разошлись по домам, а наутро - Скорая.
Из чего состоит водкаСостав предельно прост - спирт и вода. Вкус зависит от обоих ингредиентов, а возможные последствия, пожалуй, только от первого. Даже если спирт разбавить водой из-под крана, проблематично повлиять на организм тем количеством, что употребляется даже за самое длинное застолье.
Спирты для производства водки бывают следующих сортов:
- Высшей очистки. Изготавливается из картофеля, свеклы, зерна, мелассы и любых их сочетаний. Метанола в продукте не больше 0,05%, альдегидов до 4 мг/дм3, сивушных масел до 8 мг/дм3.
- Базис. Производится на основе картофельно-зерновой смеси, содержание картофеля не больше 60%. Метанола и альдегидов столько же, сколько же, сколько в предыдущем, а сивухи меньше - до 5 мг/дм3.
- Экстра. Требования к сырью аналогичные. Метанол снижается до 0,03%, альдегиды до 2%, а содержание сивушных масел допустимо до 6 мг/дм3.
- Люкс. Продукты те же, что и для предыдущих двух спиртов, но зерна уже больше - на долю картофеля осталось не больше 35%. Требования к примесям остались такими же, как и у Экстры.
- Альфа. Изготавливается исключительно на зерновом сырье: пшенице, ржи или их смеси, иногда используется рис. Лучший спирт на текущий день продукция, метанол едва добирается до 0,003% - это его уникальная особенность, остальное без изменений.
Краткое описание техпроцессаПриготовление водки традиционно включает в себя следующие этапы:
- Очистка воды - отстаивание, аэрация, снижение содержания солей в воде (повышение мягкости), фильтрация с использованием песка, угля и мембранных фильтров. Иногда применяется коагуляция. Дистилляция и кипячение не практикуется - вода должна оставаться «живой».
- Покупка или приготовление спирта. На заводе зерновое или овощное сырье очищается, измельчается, проходит термообработку. Затем в сырье добавляют солод и оставляют для брожения. После выбраживания бражка отправляется на перегонку (разумеется, с отбором голов и хвостов) и полученный спирт проходит несколько этапов очистки - в зависимости от его класса.
- Смешивание водки и спирта до требуемого градуса.
- Опционный этап - ароматизация. Проводится в случае, если есть в рецепте для конкретной водки. Чаще всего используется перец, мед, ваниль, имбирь, фрукты, шоколад, корица и хлебный настой.
- Фильтрация полученной смеси с помощью кварцевого песка и активированного угля.
- Отдых. Полученная смесь перед розливом в бутылки обязательно должна постоять от двух до семи дней.
Что используют для производства дешевой водки, а что - для дорогойХарактеристики спиртов достаточно наглядно показывают, какой будет использоваться для изготовления дорогой водки, а какой - для бюджетной. Высший сорт несмотря на громкое название используется при производстве самых дешевых сортов водки.
Входящий в состав спирт Базис или Экстра тоже означает, что продукт скорее дешевый, какая бы цена на нем ни стояла. При использовании их производитель может уйти от конкретики и не упоминать используемый сорт. Но попадаются и честные.
Те редкие этикетки, на которых указан сорт спирта:
Обнаруженный на этикетке спирт Люкс намекает на то, что продукт относится к дорогим, и уж тем более это относится к продукции класса Альфа. Это продукция премиум и супер-премиум класса:
- Хортица (490 рублей за 0,7 л);
- Русский Стандарт (595 рублей за 0,7 л);
- Кристалл (500 рублей);
- Юрий Долгорукий (410 рублей).
Из импортных:
- Grey Goose (Грей Гус, Франция, 1879 рублей за 0,7 л);
- Finlandia (Финляндия - и название, и страна изготовитель, от 728 рублей);
- Vinsent (Винсент, Голландия - привет от Ван Гога, то 1533 рублей).
Чем дешевая водка отличается от дорогойЕсли под дешевой и дорогой подразумевать качество водки, то основные отличия будут в степени очистки воды и содержании вредных веществ, которые прописаны в стандарте для каждого вида спирта.
Если же речь идет о ценнике, то дешевая водка запросто может оказаться дорогой по вполне понятной причине - желании подзаработать, возникшем у производителя или продавца.
Подобное характерно для затрат на рекламу продукта или подделок - когда самый дешевый продукт наливается в тару известного бренда - скорее всего, от такого варианта и пострадал мой друг.
Чтобы подобного не произошло, покупать водку, да и другое спиртное лучше в сетевых магазинах, предпочтение отдавать бутылкам нестандартной формы или из цветного стекла, которые трудно подделать, а в ценовой политике при прочих равных условиях придерживаться золотой середины.
Но по факту - не знаю уж как - в тех же Пятерочках мне попалась откровенно «картофельная» с резким запахом «Хлебная половинка» (279 рублей), хотя в составе заявлен Люкс. Зато Метро ни разу не подводил.
Нелишним будет при выборе проверить акциз при помощи программки на телефоне и покупать только с результатом, полностью совпадающим с этикеткой.
Надежнее всего Дьюти Фри (другое дело, что в таком изобилии предпочтение отдается уже не водке, а виски или другой импортной продукции) или качественный домашний самогон двойной очистки. А что предпочитаете вы в это время суток?