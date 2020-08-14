Чем дешевая водка отличается от дорогой, кроме ценника: изучаю этикетку

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Никогда не возникало особого желания провести собственное исследование такого исконно русского продукта, как водка.

Хотя небольшое удивление фоново порой возникало - при одном и том же количестве выпитого вечером, утреннее состояние может отличаться на порядок.

Списывалось, как водится, на качество закуски, настроение, магнитные бури и клятое овсяное печенье.

Пока друг не позвонил из больницы: застолье накануне затянулось, и он напоследок откопал из глубин бара знакомые «Пять Озер» (340 рублей), истории появления которой уже и не помнил. Выпили по рюмке, поморщились, разошлись по домам, а наутро - Скорая.

Из чего состоит водка

Состав предельно прост - спирт и вода. Вкус зависит от обоих ингредиентов, а возможные последствия, пожалуй, только от первого. Даже если спирт разбавить водой из-под крана, проблематично повлиять на организм тем количеством, что употребляется даже за самое длинное застолье.

Спирты для производства водки бывают следующих сортов:

Высшей очистки. Изготавливается из картофеля, свеклы, зерна, мелассы и любых их сочетаний. Метанола в продукте не больше 0,05%, альдегидов до 4 мг/дм3, сивушных масел до 8 мг/дм3. Базис. Производится на основе картофельно-зерновой смеси, содержание картофеля не больше 60%. Метанола и альдегидов столько же, сколько же, сколько в предыдущем, а сивухи меньше - до 5 мг/дм3. Экстра. Требования к сырью аналогичные. Метанол снижается до 0,03%, альдегиды до 2%, а содержание сивушных масел допустимо до 6 мг/дм3. Люкс. Продукты те же, что и для предыдущих двух спиртов, но зерна уже больше - на долю картофеля осталось не больше 35%. Требования к примесям остались такими же, как и у Экстры. Альфа. Изготавливается исключительно на зерновом сырье: пшенице, ржи или их смеси, иногда используется рис. Лучший спирт на текущий день продукция, метанол едва добирается до 0,003% - это его уникальная особенность, остальное без изменений.

Краткое описание техпроцесса

Очистка воды - отстаивание, аэрация, снижение содержания солей в воде (повышение мягкости), фильтрация с использованием песка, угля и мембранных фильтров. Иногда применяется коагуляция. Дистилляция и кипячение не практикуется - вода должна оставаться «живой». Покупка или приготовление спирта. На заводе зерновое или овощное сырье очищается, измельчается, проходит термообработку. Затем в сырье добавляют солод и оставляют для брожения. После выбраживания бражка отправляется на перегонку (разумеется, с отбором голов и хвостов) и полученный спирт проходит несколько этапов очистки - в зависимости от его класса. Смешивание водки и спирта до требуемого градуса. Опционный этап - ароматизация. Проводится в случае, если есть в рецепте для конкретной водки. Чаще всего используется перец, мед, ваниль, имбирь, фрукты, шоколад, корица и хлебный настой. Фильтрация полученной смеси с помощью кварцевого песка и активированного угля. Отдых. Полученная смесь перед розливом в бутылки обязательно должна постоять от двух до семи дней.

Приготовление водки традиционно включает в себя следующие этапы:

Что используют для производства дешевой водки, а что - для дорогой

Характеристики спиртов достаточно наглядно показывают, какой будет использоваться для изготовления дорогой водки, а какой - для бюджетной. Высший сорт несмотря на громкое название используется при производстве самых дешевых сортов водки.

Входящий в состав спирт Базис или Экстра тоже означает, что продукт скорее дешевый, какая бы цена на нем ни стояла. При использовании их производитель может уйти от конкретики и не упоминать используемый сорт. Но попадаются и честные.

Те редкие этикетки, на которых указан сорт спирта:

Обнаруженный на этикетке спирт Люкс намекает на то, что продукт относится к дорогим, и уж тем более это относится к продукции класса Альфа. Это продукция премиум и супер-премиум класса:

Хортица (490 рублей за 0,7 л);

Русский Стандарт (595 рублей за 0,7 л);

Кристалл (500 рублей);

Юрий Долгорукий (410 рублей).

Из импортных:

Grey Goose (Грей Гус, Франция, 1879 рублей за 0,7 л);

Finlandia (Финляндия - и название, и страна изготовитель, от 728 рублей);

Vinsent (Винсент, Голландия - привет от Ван Гога, то 1533 рублей).

Чем дешевая водка отличается от дорогой

Если под дешевой и дорогой подразумевать качество водки, то основные отличия будут в степени очистки воды и содержании вредных веществ, которые прописаны в стандарте для каждого вида спирта.

Если же речь идет о ценнике, то дешевая водка запросто может оказаться дорогой по вполне понятной причине - желании подзаработать, возникшем у производителя или продавца.

Подобное характерно для затрат на рекламу продукта или подделок - когда самый дешевый продукт наливается в тару известного бренда - скорее всего, от такого варианта и пострадал мой друг.

Чтобы подобного не произошло, покупать водку, да и другое спиртное лучше в сетевых магазинах, предпочтение отдавать бутылкам нестандартной формы или из цветного стекла, которые трудно подделать, а в ценовой политике при прочих равных условиях придерживаться золотой середины.

Но по факту - не знаю уж как - в тех же Пятерочках мне попалась откровенно «картофельная» с резким запахом «Хлебная половинка» (279 рублей), хотя в составе заявлен Люкс. Зато Метро ни разу не подводил.

Нелишним будет при выборе проверить акциз при помощи программки на телефоне и покупать только с результатом, полностью совпадающим с этикеткой.

Надежнее всего Дьюти Фри (другое дело, что в таком изобилии предпочтение отдается уже не водке, а виски или другой импортной продукции) или качественный домашний самогон двойной очистки. А что предпочитаете вы в это время суток?