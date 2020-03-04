В винных магазинах я часто слышал от продавцов о том, что они подразделяют вина (помимо белых, красных, игристых, полусладких, десертных и т.д.) на обычные вина и вина высокого класса (качества), среди которых еще и выделяют коллекционные.

Ввиду того, что вино я иногда беру, но это не означает, что в моей голове должна находится информация о том какое это вино, какого года урожая, производителя. Я предпочитаю красное и выбираю его по принципу, что можно попробовать, а если не понравится, то забыть о нем. Если нравится, то запомнить.

Тем не менее, сами описания вин, как «вина высокого класса» и «коллекционные вина» засели в моей голове, и я решил разобраться что это такое.

Какое вино считается коллекционным

Если не вдаваться в количество сортов, то к винам высокого качества относятся вина, произведенные из ценных сортов винограда. Которые характерны для того или иного региона по географическому признаку и собраны только в определенные (благоприятные для винограда) года.

Они классифицируются, по сроку выдержки (от большего к меньшему) на коллекционные, марочные и выдержанные.

К коллекционным относятся те, которые после выдержки в бочках, будучи разлитыми в бутылках, выдерживаются в винных хранилищах (энотеках) не менее трех лет. При этом предела по выдержке не существует. Встречаются вина столетней давности, которые все еще хранят в себе свои уникальные вкусовые свойства.

Любое ли вино может стать коллекционным

Самое интересное что, да, действительно, любое вино может стать коллекционным, если мы говорим об особо старых и редких винах, но только если оно из категории вин высокого качества.

Как утверждают энологи, далеко не каждый сорт винограда способен храниться долгое время и при этом становиться лучше, поэтому коллекционные вина так ценятся, а особо ценные сорта винограда выращиваются с особой заботой.

Сколько стоят коллекционные вина

Разброс цен на такие вина поистине велик. В одном из специализированных магазинов, я увидел бутылки с ценой от трех тысяч рублей.

А если говорить о самом дорогом, то в 2000 году на аукционе была продана бутылка, изготовленная в Калифорнии (США), Cabernet Sauvignon Screaming Eagle 1992 (Каберне Совиньон Скриминг Игл 1992), за сумму более 14 миллионов рублей.

Однако можно найти и коллекционные образцы по относительно не высокой стоимости.

Примеры стоимости на 2024 год:

No name (Но нейм), 2015 год - красное или белое сухое: 4800 рублей за бутылку

- красное или белое сухое: Rioja Reserva (Риоха Резерва), 2013 год - красное сухое: 4950 рублей за бутылку

- красное сухое: Barolo Riserva (Бароло Ризерва), 1988 год - красное сухое: 30 300 рублей за бутылку

Дополнительно:

Региональные различия: Цены на вино могут существенно отличаться в разных регионах России. Москва и Санкт-Петербург, как правило, имеют самые высокие цены, а в менее крупных городах и сельской местности цены могут быть ниже.

Рекомендации:

Проведите исследование: Перед покупкой вина проведите исследование цен в разных магазинах вашего региона.

Надеюсь, эта информация поможет вам сориентироваться в ценах на вино в России в 2024 году!

Чем отличаются коллекционные вина от обычных

Чем старше вино, тем оно дороже и тем более оно насыщенное и ароматное.Коллекционные вина отличаются от обычных прежде всего сортами винограда, из которого они изготовлены. Также очень важно, чтобы виноград был собран в благоприятный момент, поэтому виноград для коллекционных вин собирается не каждый год.

Стоит отметить, что с возрастом, а мы уже знаем, что их выдерживают не менее трех лет, цвет напитка становится более темным и насыщенным.

Обязательно стоит обратить внимание, что коллекционные виноградные напитки могут стать отличной инвестицией, если соблюдать правильные условия хранения и не терять сертификаты, которые продаются вместе с бутылкой.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Пойду прикуплю пару недорогих бутылочек, вдруг цена взлетит через лет так десять. А что думаете Вы по этому поводу?