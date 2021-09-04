Привет читателям! Алкоголь – это на самом деле наркотик, который является широко доступным. Более того, общество – а особенно у нас на Руси-матушке – не просто лояльно относится к нему, а порой даже навязывает его потребление.

И это при том что спиртные напитки губительно действуют на клетки мозга. Давайте-ка, разберемся чуть подробнее, как алкоголь влияет на мозг.

Механизм воздействия алкоголя на мозг и ЦНС

Помимо усиленной работы дофаминовых рецепторов, в период алкогольного опьянения выделяется масса пептидов, которые угнетают деятельность головного мозга и негативно влияют на ЦНС.

Этанол (основное действующее вещество всех алкогольных напитков) влияет на головной мозг и на нервную систему в целом. Спиртное делает человека на время веселым, беззаботным и рассеянным – такое влияние объясняется увеличением выработки дофамина в мозге.

Постоянное употребление алкоголя, пусть и умеренное, тормозит деятельность нейронов. Это проявляется снижением остроты умственной деятельности, становится трудно запоминать факты и даже имена. Часто у хронических алкоголиков под влиянием спирта нарушается концентрация внимания.

Длительное употребление спиртных напитков влияет не только на умственную деятельность, но и на здоровье в целом. Люди, употребляющие алкоголь, часто погибают от инсульта или инфаркта - локальных кровоизлияний, сопровождающихся некрозом отделов головного мозга и сердечной мышцы.

Влияние спиртного на участки головного мозга

Мезолимбический путь

Алкогольные напитки воздействуют хоть и на разные участки головного мозга, но одинаково губительно. Давайте рассмотрим, какой именно вред они наносят.На мезолимбическом пути находятся области, ответственные за чувства удовольствия, глубокого удовлетворения и счастья. Принятие алкоголя угнетает деятельность этих рецепторов головного мозга.

Человек под влиянием бухла буквально становится глупее на какое-то время, менее скоординированным и более несчастным.

Гиппокамп

Раздел гиппокампа в головном мозге отвечает за память и формирование корректных воспоминаний. Если его повредить, а это неизбежно в следствие длительного употребления алкоголя, появляется шанс навсегда утратить правильное восприятие пространства и возможность управлять своими воспоминаниями.

Регенерация мозговых клеток под постоянным влиянием спирта тоже прекратится. Вот так пагубно действует алкоголь на когнитивные функции.

Кора головного мозга

Фронтальная левая и префронтальная кора

Кора головного мозга – это своего рода венец всего органа, и спиртное влияет на него тоже далеко не лучшим образом. Ухудшаются способности человека анализировать, реакция затормаживается, появляется ощущение ложной свободы, но стоит ли говорить, что это всего лишь кратковременная иллюзия, рождающаяся под влиянием зеленого змия?Эти отделы мозга состоят из большого количества нейронов, здесь располагаются обширные нейронные сети. Алкоголь негативно влияет на них и бьет по структуре нейронов, что вызывает структурные сбои в работе головного мозга.

Внешне это проявляется поведенческими нарушениями на уровне реакции и воли. Алкоголики часто становятся апатичными, не имеют целей и мотивации в жизни, впадают в депрессию, попадают под влияние плохой компании.

Гипофиз и гипоталамус

Мозжечок

Мозжечок влияет на двигательную активность организма и регулирует кровоток. Регулярное распитие алкоголя может привести к частичной или полной потере координации в пространстве, инсультам.

Миндалина

Эти два раздела мозга ответственны за выработку гормонов. Для организма они не менее важны, чем, например, щитовидная железа. Алкоголь повреждает их, вызывая необратимые изменения – некоторые гормоны либо перестают вырабатываться в необходимом количестве, либо же их выбрасывается слишком много.Миндалевидное тело в мозге отвечает за эмоциональную составляющую в организме. Благодаря ему, мы способны ощущать чувство надвигающейся опасности, тем самым получая время для принятия необходимого решения.

Алкоголь негативно влияет на эти рецепторы, и человек становится бесстрашным, вследствие чего может совершить много дурных и необдуманных поступков, за которые после придется нести ответственность (как минимум краснеть).

Продолговатый мозг

Алкоголь, влияя на продолговатый отдел мозга, ухудшает процессы кровообращения и дыхания. По этой причине пьяному часто хочется спать, он ощущает серьезную усталость.

Такое влияние алкоголя на мозг очень опасно, ведь оно запросто может спровоцировать угнетение дыхания. Появляется реальная возможность погибнуть под влиянием пьяного угара от передозировки этилового спирта.

Воздействие алкоголя на ЦНС - стадии опьянения

Если уровень этанола в крови не превышает 0,05-0,20/00, то речь идет о субклинической, легкой стадии. Она не имеет никакого визуального эффекта и проявляется, когда человек уже трезвеет. Однако алкоголь уже оказывает заметное влияние на мозг, тормозя процессы в ЦНС. Он уже разрушает нейроны и связи между ними. От человека обычно не пахнет алкоголем, хотя тестер способен определить невысокий уровень этанола в крови. Гипоманиакальная фаза (опьянение средней тяжести) возникает, когда человек выпил алкоголя суммарно 50-150 мл, если речь идет о крепких напитках с мощным влиянием, например, о водке, или несколько литров пива. Наблюдается заметное моторно-двигательное возбуждение, агрессивное состояние, эмоциональная нестабильность. На этой стадии мозг уже перестает функционировать должным образом – он начинает подавать ложные сигналы рецепторам. Притупляется реакция, нарушается координация движений при ходьбе. Тяжелая степень алкогольного влияния на мозг характеризуется сильной интоксикацией всего организма. Сознание затуманивается, выпивший ощущает мышечную гипотонию. Двигательная активность практически сводится на нет – чаще всего человек падает, ползет, спотыкается, выполняя руками и ногами хаотические, бессвязные движения. Это типичное влияние этилового спирта на организм. Речь затруднена, выпивший не в состоянии произнести членораздельные слова.

Алкогольное опьянение по степени влияния на организм может быть легким, средним и тяжелым:

Если была принята смертельная доза алкоголя, то его последствия будут соответствующими: человек попадет под действие гипертоксической фазы, которая характеризуется массивным повреждением бульбарных центров и общей интоксикацией мозга. В таком состояние быстро развивается кома, затем наступает смерть от остановки дыхания.

Дофаминовая

АМК-стадия

Разбирая каждую фазу чуть подробнее, начать следует с дофаминовой. Она характеризуется резким улучшением настроения, что вызвано выпитым алкоголем, количество которого пока является небольшим. Фаза эта длится не так уж и долго и быстро сменяется следующей.Артериомезентериальная компрессия является стадией, идущей за дофаминовой. Для ее достижения нужно выпить уже большее количество алкоголя. Влияние на мозг здесь оказывается куда более выраженным - начинается угнетение ЦНС, сердечно-сосудистой и двигательной систем.

У человека может начаться головокружение, тошнота и диарея.

Сильная стадия

Сильная стадия алкогольного опьянения характеризуется прекоматозным состоянием, когда человек из-за влияния алкоголя на мозг уже не способен отдавать отчёт в своих действиях. На такой стадии им движут в основном рефлексы, речь о критическом мышлении не заходит в принципе.

Это состояние может быть крайне опасным, по возможности необходимо оказать пьяному первую помощь - доставить в больницу, дабы минимизировать губительное влияние этанола и, возможно, спасти жизнь.

Похмелье и головной мозг

После употребления большого количества алкоголя наутро неизбежно приходит похмелье. Оно происходит по той причине, что этанол, повредив клетки мозга, и оказав негативное влияние на ЦНС, распадается и выводится из организма.

Среди обычных симптомов похмелья:

головная боль;

тошнота;

абдоминальная боль;

спазм сосудов;

повышенное или пониженное давление.

Алкоголь также влияет на печень, оказывая гепатоксическое действие, поэтому не исключено появление чувства горечи во рту и боли в правом подреберье. Это вызвано ацетальдегидом - веществом, появляющимся в процессе распада этанола.

Мужчина переносит похмелье тяжелее, чем женщина.

Как формируется зависимость от алкоголя

На данном этапе необратимо повреждаются внутренние органы: сердце, печень, почки, мозг. Если не успеть помочь алкоголику на этой стадии заболевания, то зависимость приобретет хронический характер. Избавиться от не самостоятельно без постороннего влияния почти невозможно.

Зависимость от влияния алкоголя формируется постепенно в несколько этапов. Поначалу человек просто начинает систематически употреблять спиртное. Переломным является момент, когда наступает синдром отмены – алкоголику становится физически плохо без дозы спиртного.

На этом этапе в дополнение к повреждению мозга может начаться цирроз печени. Она перестанет справляться со своей работой, а гепатоциты перерождаются в фиброзную или жировую ткань. Некоторые люди считают, что если «закусывать» алкоголь, то ничего не будет.

Для этого они рекомендуют жирные продукты, например, сало. Это большое заблуждение. Влияние спирта происходит на уровне тканей и клеток. Это слишком сложный процесс, чтобы им можно было управлять при помощи еды.

Симптомы разрушительного действия спиртного

Человек, страдающий от алкоголизма, теряет способность к адекватному мышлению, нейроны головного мозга постепенно разрушаются, личность деградирует. Проблемы начинаются и на уровне периферических нервов – дрожание рук, потливость, потеря чувствительности конечностей – все это «первые» звоночки необратимого повреждения головного мозга. У алкоголика появляется потребность в постоянном употреблении допинга – это сильно сказывается на его характере. Он может стать замкнутым, агрессивным, вспыльчивым. Появляются проблемы в общении с окружающими – человек может украсть, соврать, пойти на шантаж или нанести физические увечья. У алкоголиков велик риск развития самых разных заболеваний – проблемы могут начаться с сердцем, с сосудами, печенью или желудком. Из-за влияния алкоголя может возникнуть онкологическое заболевание – спиртное является главным фактором риска развития рака пищевода, желудка, кишечника (всех отделов), поджелудочной и молочной желез.

Алкоголь крайне пагубно влияет на мозг, да и весь организм в целом:

Главным симптомом алкоголизма являются навязчивые мысли о выпивке. Под их влиянием можно совершить странный для других поступок – напиться в разгар рабочего дня или заложить в ломбард обручальное кольцо.

Болезни мозга, связанные с алкоголем

головная боль;

астения;

быстрая утомляемость;

депривация сна;

дрожь в конечностях;

непостоянность артериального давления.

Итак, мы выяснили, что постоянное употребление алкоголя пагубно влияет на мозг. Например, уже через год регулярного употребления спиртного у человека диагностируют алкогольную энцефалопатию. Среди основных симптомов:

Заболевание оказывает серьезное влияние на когнитивные способности человека, лишая его самостоятельности и самодостаточности.

Другие последствия влияния алкоголя на мозг

Алкоголь буквально «сглаживает» мозговые извилины, что приводит к снижению общего уровня интеллекта. Но на это уйдут годы.

При систематическом же потреблении спиртных напитков велик шанс кровоизлияния в мозг. А вот это может повлечь за собой тяжелейшие последствия вплоть до паралича и смерти.

Атрофия

Синдром Вернике-Корсакова

Атрофия мозга – это наиболее распространенное заболевание, связанное с употреблением алкоголя. Это состояние еще называют алкогольной энцефалопатией, и она была рассмотрена подробнее выше. Причиной также является этанол, воздействующий на мозг, его влияние действительно губительно.Синдром Вернике-Корсакова (сокращенно СВК) – это комплексное заболевание, которое характеризуется постоянным ухудшением состояния нейронов, их постепенной деградацией из-за токсичного воздействия продуктов распада спирта.

Заболевание развивается не столько из-за непосредственного влияния алкоголя на мозг, сколько из-за критического дефицита некоторых витаминов группы В (в первую очередь, тиамина). Принято различать несколько форм синдрома – хроническую, резидуальную и острую.

головокружение;

тошноту;

усталость;

помутнение сознания;

расстройства зрения.

Алкоголик будет испытывать множество неприятных симптомов:

Начнутся психопатические состояния и моторные припадки.

Лечению СВК поддается трудно, применяется комплексный подход. Чтобы точно диагностировать синдром, проводится МРТ головного мозга.

Проблемы нейрогенеза

Нейрогенез – это регенерация и создание нейронов в мозге. Как говорилось ранее – алкоголь является главным провокатором и катализатором их распада. Получается, что распитие алкоголя влечет за собой проблемы как создания новых клеток и нейронных связей, так и разрушение уже имеющихся.

Из-за этого вляния проблемы со здоровьем и психическим статусом нарастают как снежный ком.

Внутриутробное воздействие алкоголя

пороки сердца;

врожденные аномалии развития, в том числе и генетические;

грыжи;

эпилепсия;

дефицит массы тела и ЗВУР (задержка внутриутробного развития).

Пить спиртное во время беременности строго запрещено, ведь это грозит плоду фетальным алкогольным синдромом (сокращенно ФАС), из-за которого ребенок будет иметь проблемы с когнитивной и умственной деятельностью.

Алкоголь – зло, в чем мы уже разобрались, но как сильно он может навредить будущим мамочкам и какое влияние оказать на плод? А оно может быть колоссальным – у новорожденных, чьи родители злоупотребляли спиртными напитками, наблюдаются:

Ребенок будет значительно отставать в развитии от сверстников и не сможет полноценно влиться в коллектив. Из-за ФАС страдает не только ЦНС, но и черты лица. Дети с врожденным алкогольным синдромом даже по внешнему виду отличаются от здоровых малышей.

Восстанавливается ли мозг после отказа от спиртного

А вот если алкоголизм зашел далеко, то изменения будут необратимыми. Человек, конечно, сможет прожить еще много, если полностью откажется от спиртного, однако, по нервной системе будет нанесен мощный удар.

Да, восстановление деятельности мозга вполне реально, но с некоторыми оговорками. Если алкоголик успешно «завязал» на ранних стадиях, то критически необратимых последствий быть не должно. Мозг, конечно, не восстановится в полном объеме, но оставшихся нейронов вполне хватит для нормальной жизни.

Бывшему алкоголику понадобится помощь врачей-неврологов и психиатров, а когнитивные способности не восстановятся, к сожалению, никогда даже под влиянием мощных психотропных препаратов.

Как быстро восстановить головной мозг после алкоголя

Восстановление мозга от влияния алкоголя будет зависеть от многих факторов. Важнее всего то, сколько человек пробыл под влиянием алкогольной зависимости. Если срок сравнительно небольшой, то и восстановиться получится быстро. Однако если человек на долгие года уходил в запой, то ситуация намного осложняется.

Главным фактором выздоровления является полный отказ от спиртного!

Общие рекомендации

Я настоятельно не рекомендую никому пить. Как мы выяснили в этой статье, ни к чему хорошему это не приведет – уж поверьте, влияние этилового спирта очень велико. Если вы или ваш близкий попали в зависимость, в ловушку, то не стесняйтесь обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Продолжать падать в эту пропасть совсем не вариант. Сочетание алкоголя с другими нейротропными веществами: энергетиками, сигаретами, лекарствами - также недопустимо. Вред от негативного влияния будет усилен многократно.

Последние научные исследования

Многие по-прежнему считают, что употребление алкоголя в «умеренных количествах» не грозит ничем серьезным. Спешу огорчить: грозит и еще как.

В 2018 году американскими учеными из Института оценки состояния здоровья США был проведен анализ нескольких групп людей, которые пили спиртное. Одна группа выпивала небольшое количество, а другая была составлена из настоящих алкоголиков.

Негативные последствия алкоголизма и тяжесть заболеваний росли в соответствии с количеством выпитого алкоголя. Да, в случае с первой группой процесс распада личности был значительно медленнее, но о положительном или нейтральном влиянии алкоголя на организм даже речи не шло.

Спасибо, что дочитали до конца. Если вам есть, кому из друзей намекнуть, что пора завязывать, то поделитесь этой статьей в соцсетях. Может, это и станет той спасительной соломинкой?