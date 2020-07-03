Чем отличается коньяк от бренди кроме цвета и ТОП 5 лучших марок каждого напитка, которые продаются у нас

Зашли мы с другом после работы в знакомый бар выпить по 50 грамм горячительного. Я заказал коньяк, а друг выбрал бренди.

Мы специально не называли марку напитков, полагаясь на вкус знакомого бармена. Он улыбнулся и налил нам из одной бутылки, заявив, что любой бренди – это коньяк.

И тут я растерялся, не зная, как поступить: согласиться с ним, или устроить скандал. Я ведь не был уверен в том, что бренди и коньяк – это одно и то же. Раньше мне казалось, что это разные по качеству и способу производства напитки.

Мне захотелось разобраться в этом вопросе. Результатами своего исследования я, как обычно, делюсь с вами.

Эту историю прислал мой подписчик Сергей Р.

Что такое коньяк

Французы защитили наименование «коньяк», как свой бренд, разрешив так называть только напитки, изготовленные в регионе Шаранта, возле города Коньяк.

ованные виноградные спирты, которые выдерживаются не меньше 2 лет только в дубовых бочках.

[caption id=“attachment_9175” align=“aligncenter” width=“600”] На полках магазинов бренди и коньяк стоят рядом

С каждым годом выдержки коньяк приобретает более насыщенный цвет, аромат и вкус. Чем темнее напиток, тем дольше он пробыл в бочке.

На постсоветском пространстве также производятся коньяки. Главные заводы, изготавливающие этот благородный алкоголь, находятся на Северном Кавказе, в Молдове, на Урале, Дальнем Востоке, в Ставрополье.

Например, «армянский коньяк» также является достоянием страны и признанным брендом. Но все это только для внутреннего рынка. Экспортные версии, к сожалению, называться быть не могут.

Бытует легенда, что в 1900 году на всемирной выставке напиток, изготовленный на заводе, принадлежащем Шустову, занял первое место, за что производитель получил привилегию использовать название «коньяк». После революции заводы Шустова стали выпускать коньяки под маркой «Арарат».

Что такое бренди

При изготовлении бренди фруктовый сок должен перебродить несколько недель, а затем его тоже оправляют на дистилляцию.

Для изготовления этого вида спиртного берут не только виноградный сок, но и сливовый, яблочный и другие. Дистилляцию применяют двойную, как при изготовлении коньяка, или одинарную.

Бренди могут дозревать в деревянных бочках, а могут разливаться в другую тару. Иногда выдержанные спирты смешиваются с молодыми (процесс Солера) для придания более яркого вкуса.

Таким образом, коньяк – это один из видов бренди, но не каждое бренди – это коньяк. Например, яблочное бренди никогда не станет коньяком

На постсоветском пространстве есть заводы, выпускающие напитки из виноградного спирта, созданные по технологии изготовления коньяка, но не имеющие права на это брендовое название.

Их продукция также именуется бренди. На этикетках бутылок с таким бренди есть звезды, указывающие на время выдержки напитка в соответствии с советской классификацией коньяков.

Самые известные марки бренди и их стоимость

Ассортимент таких напитков огромен. Они отличаются не только сырьем, которое используется для создания бренди, но и технологией изготовления. Я выбрал, на мой взгляд, самые интересные напитки, которые можно найти в российских магазинах.

Где изготавливается: Греция, Крит

Особенности: виноградному спирту, выдержанному в дубовых бочках, придают тонкий вкус и неповторимый аромат, купажируя его с мускатным вином и экстрактами цветов и трав, а также настаивая на сухом винограде.

[caption id=“attachment_9177” align=“aligncenter” width=“726”] Metaxa (Метакса)

Где изготавливается: Россия, Дагестан

Особенности: чувствуются нотки вишни, чернослива, орехов. Изготовлен из виноградного спирта и выдержан в дубовых бочках.

Цена: 1200-1500 руб.

Где изготавливается: Россия, Краснодарский край

Особенности: чувствуются оттенки изюма и меда, а также фруктов.

Цена: 900-1100 руб.

Где изготавливается: Россия, Калининград

Особенности: напиток создан по классической французской технологии. Вкус с легкими нотками ванили и специй.

[caption id=“attachment_9180” align=“aligncenter” width=“277”] Montre (Монтре)

Где изготавливается: Россия, Ставропольский край

Особенности: имеет мягкий вкус с шоколадно-ванильными нотками.

[caption id=“attachment_9181” align=“aligncenter” width=“593”] Elad’Or (Эладор) VSOP

Самые известные марки коньяка и их стоимость

Мне нравятся напитки, изготовленные в Грузии, России и Армении.

Где изготавливается: Грузия, Ереван.

Особенности: легендарный напиток с нотками черной смородины и сухофруктов.

[caption id=“attachment_9182” align=“aligncenter” width=“300”] АрАрАт (Арарат) пятилетний

Где изготовляется: Армения, Ереван

Особенности: имеет кофейно-шоколадное послевкусие и аромат пряностей и орехов.

[caption id=“attachment_9183” align=“aligncenter” width=“750”] Айк пятилетний

Где изготовляется: Россия, Дагестан.

Особенности: чувствуется привкус корицы и имбиря, аромат полевых цветов и винограда.

[caption id=“attachment_9184” align=“aligncenter” width=“640”] Кизляр (5 звезд)

Где изготовляется: Россия, Ставропольский край.

Особенности: глубокий вкус с нотками чернослива, ванили.

[caption id=“attachment_9187” align=“aligncenter” width=“602”] Барклай де Толли (четырехлетний)

Где изготовляется: Грузия.

Особенности: фруктовый аромат и послевкусие.

[caption id=“attachment_9186” align=“aligncenter” width=“455”] Кахетинский (5 звезд)

Я был поклонником конька, потому что мне очень импонируют его древесный аромат и горьковато-ореховое послевкусие. Но теперь буду пробовать и разные сорта бренди. Они настолько разнообразны, что, возможно, я сделаю для себя много приятных открытий.

После изученной информации, мне кажется, что напитки, изготовленные по технологии коньяка, все же должны называться коньяком. Слишком уж они выделяются из всего ассортимента бренди. А вы как считаете?