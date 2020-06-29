Чем отличается нефильтрованное и фильтрованное пиво кроме цвета и ТОП 5 лучших сортов каждого вида

Недавно мы с другом решили посетить новый дорогой бар. Я заказал два бокала разливного пенного пива. Мой товарищ, попробовав его, поморщился и сказал: «Это же фильтрованное, «мертвое» пиво. Пить его – себя не уважать».

Меня зацепила эта фраза и стало интересно, почему у моего друга такое негативное отношение к фильтрованному. Я решил разобраться, в чем разница между нефильтрованным и фильтрованным пивом, и какому все-таки стоит отдать предпочтение.

Технологии производства нефильтрованного и фильтрованного пива

В первую очередь я задался вопросом – есть ли особые секреты в технологии создания фильтрованного и нефильтрованного пива? Ведь несмотря на идентичные компоненты, в результате получаются два абсолютно разных напитка.

Нефильтрованное пиво является более натуральным, живым, если можно так сказать. Его производят из хмеля, зерна и дрожжей, к которым иногда добавляют иные ингредиенты для коррекции вкуса (в зависимости от рецепта приготовления).

В процессе варки такое пиво не подвергается пастеризации и фильтрации. Это позволяет процессу брожения не прекращаться даже после разлива пива по бутылкам. Поэтому срок годности настоящего нефильтрованного пива – не более 10 суток.

Фильтрованное пиво производится из аналогичных ингредиентов, однако проходит тщательную пастеризацию и фильтрацию. После этого значительная часть дрожжей «убивается». Пиво становится практически мертвым, но способно храниться достаточно долгое время.

Чем отличаются фильтрованное от нефильтрованного

Как я уже понял, фильтрованное и нефильтрованное пиво достаточно сильно отличаются друг от друга. Остановлюсь на этом моменте более подробно.

Итак, я выделил для себя пять критериев, по которым и сравнивал:

Срок годности. После фильтрации пиво в бутылках может храниться несколько месяцев. Без пастеризации максимальная длительность хранения – 10 дней. Реакция на хранение в стеклянных бутылках. Фильтрованное можно разливать в бутылки из светлого, прозрачного стекла и хранить на свету. От этого его качество и вкус практически не меняются. Нефильтрованное разрешено держать только в темных стеклянных бутылках. Оно плохо реагирует на свет, при попадании прямых солнечных лучей пиво портится. Осадок в бутылках. Поскольку после пастеризации и фильтрации дрожжи практически полностью инактивируются, на дне бутылки такого никакого осадка не будет. У настоящего живого пива допустим естественный дрожжевой осадок. Вкус и цвет. У нефильтрованного пива насыщенный вкус и аромат истинного хмеля. Также можно отметить сочный, натуральный цвет. После фильтрации пиво теряет изысканность и во вкусе, и в аромате, и в цвете. Мутность. Для нефильтрованного пива один из обязательных атрибутов – легкая мутность. После фильтрации напиток становится прозрачным.

После теоретического сравнения преимущество было на стороне нефильтрованного. Однако и у фильтрованного пива множество поклонников, поэтому не буду утверждать, что оно не достойно вашего внимания.

5 лучших сортов нефильтрованного пива

«Немецкое» (90 рублей за 0,5 л). Для меня «Немецкое» пиво – лидер личного рейтинга. Оно светлое, с характерной горчинкой. Напиток для настоящих мужчин! Отдельная изюминка «Немецкого» – в нем ощущается привкус дрожжей, что только добавляет изысканности. «Дончак» (29 рублей за 0,5 л). Пиво с очень необычным, приятным и мягким вкусом. Отсутствует аромат дрожжей и слегка ощутима горечь. «Чешская Варница» (73 рубля за 0,5 в стекле). Насыщенный хмельной вкус, при этом могу отметить его мягкость и легкость. Неординарное сочетание, дополненное едва ощутимой хмельной горечью. «7 пивоваров Бельгийское» (57 рублей за бутылку 0,5). Необычное сочетание дрожжевого послевкусия, ноток цитрусовых и терпкой сладости. Хочу отметить изумительный соломенный оттенок этого пива. Hoegaarden («Хугарден» за 89 рублей 0,45 в железной банке). Одна из марок пива, которую настоятельно рекомендую попробовать. Неповторимый вкус настоящего нефильтрованного, после которого остается приятная слегка уловимая горчинка.

Предлагаю вам Топ-5 лучших сортов пива, которое не подвергалось фильтрации:

Обратите внимание – на всех моих фотографиях нефильтрованное пиво в темных бутылках. В магазине отдавайте предпочтение именно темному стеклу!

5 лучших сортов фильтрованного пива

На мой взгляд, «Балтика 9» (50 рублей за банку 0,45 л) – это лидер среди сортов фильтрованного пива. Крепкое, настоящее мужское пенное, послевкусие горьковатое.

Если вы предпочитаете более легкие напитки и без выраженного вкуса горечи, могу порекомендовать «Клинское» (42 рублей за 0,45 л).

Оно некрепкое, светлое, хорошо подходит для тех моментов, когда хочется освежиться. В качестве эксперимента можно попробовать «Клинское Лайм» с цитрусовым привкусом.

Более классические варианты фильтрованного – «Старый мельник» (53 рубля за 0,45 л) и «Белый медведь» (55 рублей за 0,45 л). Они обладают характерным ароматом и вкусом, насыщенным цветом и приятной горечью.

Bud («Бад» за 68 рублей 0,47 л) – фильтрованное пиво, которое заслуживает внимания. Цвет насыщенный, вкус мягкий и ненавязчивый. После него во рту остается легкая приятная горечь.

Несмотря на то что теперь я наслаждаюсь настоящим непастеризованным пивом, фильтрованное не утратило для меня своей привлекательности. Оно, конечно, обладает определенной изюминкой и идеально подходит для тех случаев, когда требуется длительное хранение.

Интересно узнать, какое пиво предпочитаете вы – фильтрованное или нефильтрованное? Почему сделали именно такой выбор и какие сорта можете порекомендовать?