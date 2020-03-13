Чем отличается водка за 230 рублей от водки за 1250, если в составе только спирт да вода

Водка – спиртной напиток, пользующийся в России особой популярностью. Поэтому в магазинах он представлен в широчайшем ассортименте.

В большинстве случаев покупатели, если есть такая возможность, делают выбор в пользу более дорогих брендов и сортов. Но действительно ли «дешевая» и «некачественная» водка – это синонимы?

От чего зависит цена водки

«Альфа» и «Супер» – зерновые спирты, изготавливаются из пшеницы, реже из ржи. Почти полное отсутствие метанола и альдегидов обеспечивает то, что при их производстве не используется крахмал, который содержит пектин. Именно он в процессе изготовления и превращается в метанол. Эти спирты проходят многоступенчатую фильтрацию и используются только для водки премиум-брендов, например, «Пять Озер», «Tundra», «Graf Ledoff», «National Present Alpha», «Taiga Premium».

«Люкс» – оптимальный вариант исходя из соотношения цена-качество. Спирт производится из зерна и крахмала (или из свеклы), проходит несколько степеней фильтрации. Он входит в состав абсолютного большинства сортов водки.

«Экстра» и «Высшая очистка» – считаются самыми низкокачественными спиртами, производятся из картофельного крахмала. Второй вариант подвергается минимальной фильтрации, убираются только сивушные масла и грубые примеси. «Экстра» проходит лучшую очистку, поэтому содержит меньше метанола и сложных эфиров.

Состав и дорогой, и дешевой водки одинаков – спирт и вода. Для ее производства используются 5 видов спирта:

Важно! Кроме сырья для изготовления спирта имеет значение качество оборудования, на котором очищается «полуфабрикат», и профессионализм тех, кто с ним работает. В противном случае в спирте могут остаться сивушные масла.

Воду якобы очищают молоком, серебром, золотом, также встречается водка на «артезианской», «родниковой», «ключевой», «ледниковой» воде, «воде из чистейших озер Сибири» и так далее. Правда это или маркетинговый ход – я судить не берусь. Но к таким заявлениям производителей отношусь скорее скептически.

Соответственно, можно сделать вывод, что себестоимость водки, конечно, отличается, но незначительно. А на прилавках магазинах разница исчисляется даже не сотнями, а тысячами рублей. Она берется из затрат на:

«Раскрутку» бренда. Масштабные рекламные кампании призваны обеспечить марке престижность.

Дизайн упаковки. Красивая тара и яркая этикетка на полках магазинов сразу привлекает внимание. А еще таким образом производители пытаются усложнить задачу фальсификаторам.

Насколько на цену водки влияют акцизы

Может ли дорогая водка оказаться некачественной

По разным оценкам акциз составляет от 42-45% до 65-67% от стоимости бутылки водки. Причем он включается в итоговую стоимость продукции, то есть, в конечном итоге, его оплачивает потребитель. С 01.01.2020 года акциз на водку вырос до 544 рублей за литр спирта, сразу поднялась и минимальная розничная цена (до 230 рублей за 0,5 л).Печально, но факт: при покупке дорогой водки риск нарваться на подделку значительно выше. Для меня это еще один довод в пользу того, что переплачивать все же не стоит. Чтобы снизить шансы купить контрафакт, настоятельно рекомендую приобретать водку (и вообще любой алкоголь) в специализированных магазинах.

Хотя именно производители дорогой водки стараются обезопасить себя и покупателей от подделок с помощью дополнительных расходов на тару. Сложные и необычные бутылки сложнее подделывать и не всякие мошенники готовы заморачиваться на их подделке.

Важно! При малейших сомнениях в качестве водки требуйте у продавцов оригинал сертификата.

Дорогая и дешевая водка: в чем отличие

Важно! Запах ацетона означает, что в водке есть метиловый спирт. Она опасна для жизни.

Для того, чтобы отличить откровенный контрафакт от качественной водки, не нужно быть специалистом. Первый сразу выдает мутность или желтоватый оттенок вместо кристальной прозрачности, ощутимый неприятный запах, резкий привкус сивушных масел.Но если стоит задача, не видя бутылки, отличить водку из среднего ценового сегмента от продукта, который по цене относится к премиум-классу, проблемы возникают не только у рядовых потребителей, но и у специалистов. Как показывает практика, и качество спирта, и вид используемой воды, технологии ее очищения, практически не влияют на вкус.

Таким богатым вкусом и букетом, как, например, вино, водка однозначно не обладает. Но определенные различия в напитках от разных производителей все же присутствуют. Нужно учесть и то, что вкусы у всех разные. Кому-то и дорогая водка может показаться неприятной.

Поэтому важно найти «свою» марку, тот продукт, который будет относительно легко питься и не принесет неприятных последствий с утра. Популярностью пользуется вполне доступная по цене водка «Husky», «Мягков», «Зеленая Марка», «Зимняя Дорога», «Русский Стандарт».

Выбирая водку, многие ориентируются на высокую ее цену, считая, что это автоматически обеспечивает лучшее качество. Но на самом деле большая стоимость обусловлена затратами бренда на рекламу, дизайн упаковки и так далее. Разумеется, не стоит покупать откровенный контрафакт, но в пределах среднего ценового сегмента можно найти очень достойные варианты.

А вы как считаете? Стоит ли возможность поставить на стол перед гостями бутылку водки элитной марки лишних затрат?