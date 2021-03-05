Я отдыхал с друзьями на горнолыжном курорте, и за ужином у нас разговор коснулся темы алкогольных напитков, в частности коньяков. Практически как в анекдоте, один товарищ утверждал, что армянский коньяк – это лидер среди крепкого алкоголя.

Другой друг был родом из Крыма и говорил, что его родной крымский коньяк - самый лучший, потому что приготовлен с душой.

Я же часто путешествовал по работе и бывал в разных странах. В прошлом году мне повезло, и я попал на стажировку во Париж, где попробовал настоящий французский коньяк. Я сказал друзьям, что его нельзя сравнивать ни с чем. Все эти бренди из других регионов даже «не стояли рядом».

Что такое французский коньяк, как его делают и сколько он стоит

Мы решили с приятелями углубиться в историю и выяснить, как начиналось производство коньяка во Франции. Французский коньяк является уникальным напитком и пользуется спросом во всем мире. Специалисты, работающие на заводах во Франции, производят купажи, у которых нет аналогов.

Производителю удается добиться такого вкуса благодаря использованию отборного сырья. В процессе создания коньяка используется родниковая вода. Сырье выращивается в специальных условиях по технологиям, которые проверены годами и стали традиционными.

Родиной французского конька является город Коньяк. Местные жители часто рассказывают историю, которая стала местной легендой. Шевалье Жак де ла Круа был виноделом, и во сне он увидел, что потусторонние силы бросают его в кипящую воду, причем два раза.

Проснувшись, винодел решил попробовать прокипятить вино два раза и посмотреть, улучшится ли его качество. Жак де ла Круа сделал две бочки с вином после кипячения, одну он выпил с монахами, а другую емкость открыли спустя 15 лет. Напиток частично испарился, а оставшаяся жидкость имела необычный насыщенный вкус.

Современные историки считают, что коньяк появился во Франции в XVII веке, после повторной дистилляции виноградного спирта. Стоит отметить, что процедура изготовления коньяка не сильно изменилась с тех пор.

Мы позвонили моему знакомому, у которого дядя работает на коньячном заводе во Франции, и попросили рассказать, как происходит процесс создания аутентичного коньяка.

И выяснилось, что для производства используется специальное оборудование, а именно перегонные кубы, которые применяются уже более 400 лет. Современные специалисты всего лишь оснастили оборудование спиртометром.

Производители следят, чтобы все части перегонного аппарата, которые могут соприкасаться с коньяком были сделаны из меди. Медь является теплопроводным сплавом и не окисляется, что сохраняет изысканный вкус напитка.

Для производства коньяка необходимо:

выжать виноградный сок и запустить процесс брожения;

получить вино с неизменными 9 процентами алкоголя;

вино нужно отправить на перегонку (дистилляцию); этиловый спирт испаряется и проходит в охладитель, в котором конденсируется, снова превращаясь в жидкость. В котле же остается вода, которую нужно слить. Процесс перегонки повторяется дважды;

полученный коньячный спирт отправляется на выдержку в специальных дубовых бочках.

Коньячный спирт получается из среднего дистиллята, крепость которого составляет 69- 72 процента. Весь процесс создания спирта занимает не больше суток.

Для выдержки коньяка нужны специальные бочки, изготовленные из натуральной древесины дуба - возраст подходящих деревьев от 150 лет. Интересно, что будет, когда все старые деревья в округе вырубят?

Сначала спирт помещается в бочки, которые использовались два раза. Через несколько месяцев хранения жидкость переносят в старые бочки. Коньячный спирт должен созреть, в процессе выдержки в коньяк впитываются вещества, содержащиеся в древесине.

Через год спирт становится светло-золотистого цвета и забирает в себя танины. После 3-4 лет выдержки у спирта появляется новый вкус и специфичный аромат с нотами ванили и фруктового шлейфа. Вкус коньяка смягчается по мере выдержки, через 10 лет появляются медовые оттенки и табачные нотки.

Кстати, бочки, в которых выдерживается коньяк, через какое-то время выводят из производства и… продают заводам помельче!

Что такое армянский коньяк, как его делают и сколько он стоит

Кстати, все напитки, которые создаются по типу коньяка называться им права не имеют. На самом деле «коньяк» - это название только французских виноградных спиртов, которые были произведены в соответствующей местности. Весь остальной крепкий алкоголь, сделанный по аналогичной технологии, - это бренди.

Цена французского коньяка зависит от его выдержки и начинается от 1800 рублей за бутылку. Для нас стоимость сильно привязана к валютному курсу, поэтому в России цены на обычный французский коньяк 5-летней выдержки могут доходить до 5-6 тысяч рублей.Мой друг, который является любителем армянского коньяка, не раз бывал в Армении и Грузии, и рассказал, как создается местный коньяк и его историю. Армянским коньяком называют бренди, созданный в Армении. Он давно приобрел известность в России и в Европе.Таким образом, подытожил мой товарищ, бренди может быть не хуже коньяка и ориентироваться только на название и этикетку в данном случае нельзя.

Производство коньяка началось в XIX веке, создателем напитка стал Нерсес Таиров. К 1899 году в Армении было уже несколько коньячных заводов.

Известный коньяк «АрАрАт» стал символом Армении с 1953 года. Сейчас он производится на обновленном оборудовании и с использованием современных технологий. Для его создания используются только эндемичные сорта винограда.

Коньяк производят по аналогии с французскими методами двойной дистилляции. На некоторых заводах используют менее затратную технологию, которая тем не менее дает возможность получать качественный бренди с ароматом винограда и с сохранением аутентичного вкуса.

Коньяк выдерживается в дубовых бочках, созданных на заводе. В качестве сырья для емкостей берут кавказский дуб, растущий в Армении. После выдержки коньяк обретает привкус сухофруктов, ванили и ноты шоколада.

Цена армянского коньяка зависит от категории, сроков выдержки и дизайна бутылки. Коллекционные и марочные коньяки стоят дороже, обыватель может отличить их от ординарных по звездочкам на бутылках (не менее 5). Минимальная стоимость армянского бренди в России - 700 рублей за бутылку.

Что такое крымский коньяк, как его делают и сколько он стоит

Любитель крымских вин и коньяков, наш третий друг, сказал, что вкус коньяка у него ассоциируется с отпуском на морском побережье и красотой Крыма. Как-то раз он даже ездил на экскурсию на коньячный завод и рассказал о том, что узнал.

Крымский коньяк представляет собой бренди, который выдерживается в бочках не меньше четырех лет, поэтому обладает богатым вкусом и приятным ароматом.

Предпосылками создания коньяка в Крыму было виноделие, и первые попытки производства бренди были предприняты еще давно.

Местные виноделы прессовали виноград таким образом, что косточки оставались целыми и контролировали брожение. Первый крымский коньяк официально был выпущен в 1961 году.

Коньяк создается дистилляцией виноградного сусла. Специалисты используют местные сорта винограда. После дистилляции будущий коньяк помещают в дубовые бочки и настаивают не менее четырех лет. В процессе перегонки вина получается литр коньячного спирта из примерно 10 литров вина.

Выдерживается коньячный спирт в дубовых бочках на протяжении 4 лет и больше. Бочки изготавливают сами и частично закупают. В результате выдержки получается:

одинарный коньяк;

марочный;

коллекционный коньяк.

Специалисты купажируют спирт разных годов и разливают коньяк в бутылки.

Цена крымского напитка 6-летней выдержки начинается от 1500 рублей. В зависимости от классификации коньяка цена может расти. Самым дорогим будет, конечно, коллекционный.

Какой коньяк лучше, мое мнение

Hennessy, чаще всего покупаю Very Special, в составе которого больше 40 коньячных спиртов. Во вкусе ощущается купаж высочайшего качества. Его узнают по особенному аромату. Бутылка стоит от 2 до 2,4 тысяч рублей. Больше всего мне нравится покупать коньяк в Дьюти Фри при поездках за границу.

Martell Noblige я попробовал на дне рождения друга, и с тех пор мягкий приятный вкус и фруктовый аромат напитка стал одним любимых. Покупаю по праздникам и трачу на бутылку до 2,5 тысяч рублей.

Remy Martin мне подарили коллеги на юбилей. Запомнился бархатистый вкус с нотками корицы. Цена коньяка VSOP 0,7 литров - 4352 рубля.

Я считаю, что французский коньяк определено лучше конкурентов, так как имеет богатый вкус и изысканный аромат. Мой топ марок:

Французский коньяк не стыдно дарить друзьям, коллегам и родственникам. Я считаю, что это солидный подарок, который придется кстати на любой праздник. А какой коньяк вы предпочитаете и почему?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!