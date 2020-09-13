Я как-то решил совершить поход в аптеку в надежде приобрести пару-тройку пузырьков медицинского спирта, после того как один флакончик мне подарил мой старый друг. У него мать медсестрой работает.

Так вот, я пришел в аптеку: «Дайте мне, пожалуйста, медицинский спирт!». «Нет, так просто он не продается, держите «Асептолин!», - ответила мне фармацевт. Этот «спирт», как я позже выяснил, пить так же опасно, как и технический.

Итак, мы знаем, что есть технический спирт – его пить нельзя, есть пищевой – пить можно, а есть медицинский! Во многих фильмах и историях медицинский спирт считался выше водки среди врачей и их пациентов.

«А мы с тобой спиртику сейчас – чистый! Ух, медицинский!» - сериал «Белая стрела».

Различия в составе

Давайте вообще разберемся, чем отличается технический спирт от медицинского.Про состав я и не думал: С2Н5ОН, мол, формула одна. Нет, я совершенно забыл, что медицинский спирт не должен иметь в себе опасных для жизни и здоровья примесей типа метанола. Парадокс - вот в чем:

Обработать рану можно и спиртом с какими-нибудь примесями, это некритично. Или там кожу для укола протереть. Однако медицинский спирт используется и для приема внутрь в отдельных случаях!

Медицинские настойки, например, делают на спирте (привет, знаменитый боярышник!). Вы не поверите, но и некоторые препараты для инъекций содержат этиловый спирт.

Судя по фотографиям, его все еще продают

Получается, что медицинский спирт, примерно как пищевой, не должен содержать в себе опасных примесей, и на него есть соответствующий государственный стандарт.

Технический же «сотоварищ» может содержать и метанол, и изопропил какой-нибудь, на чем препарат не изготовишь и внутрь не примешь. В медицине применяется спирт и изопропиловый. Им можно обрабатывать раны, но пить уже ни в коем случае нельзя.

Извиняюсь за маленькую картинку, но вот так выглядит медицинский изопропиловый спирт. Вернее, его упаковка:

Что (этиловый) медицинский, что пищевой спирт – это производные этана, с химической точки зрения. Просто медицинский проходит ряд дополнительных очисток. Технический же – это сборище всякой дряни, куда входят другие спирты и прочие нехорошие вещества. Годится только для очистки деталей.

Различия в способах производства

Медицинский этиловый спирт добывают примерно так же, как и спирт для водки. Его поставляют в концентрациях 96%, 95% и 70%. Добывается путем ферментации, просто потом фильтруется очень и очень тщательно, а затем разбавляется.

Фото из презентации на тему «Производство технического этилового спирта»

Изопропиловый медицинский спирт делают путем смешивания серной кислоты и пропилена, а потом это все разбавляют водой и серьезно нагревают – так получается сей странный продукт. Фактически – химия органического синтеза в чистом виде.

Медицинский спирт делается абсолютно так же, как и пищевой, только проходит более тщательную фильтрацию.

Технический спирт – «это другое, понимать надо!». Его преимущественно делают путем ректификации нефти, гидролиза целлюлозы, древесины или из остатков от изготовления пищевого этанола.

Короче, слышали такую вещь, что первый стакан после перегонки браги надо сливать? Вот, тут примерно то же самое получается.

Есть еще так называемый современный медицинский спирт – «Асептолин». Туда вбухивают антисептики в качестве дополнительных компонентов. Спор идет давно: одни говорят, что его пить можно, другие это отрицают. На самом деле, пить его ни в коем случае нельзя.

Можно ли пить технический спирт

Адекватным людям – категорически нет. Именно от него отравилось огромное количество наших сограждан в конце 80-х, в 90-е и даже до сих пор появляются истории об этих «отважных летчиках».

Кто ослеп, кто еще хуже. Это тот самый спирт в канистрах, в бочках и в пластиковых бутылях. Метиловый спирт даже в небольших количествах очень ядовит, пусть хоть он и в небольшом проценте будет присутствовать в техническом «этаноле».

Те спирты, что делают путем перегонки нефти (да, это – та опера, когда выходит бензин, керосин, мазут) - это адская смесь чуть ли не всей таблицы Дмитрия Иваныча.

Розничная продажа метанола в России запрещена.

Изопропиловый тоже пить нельзя – технический ли он или медицинский, отравление будет обеспечено. Люди пищевым-то спиртом умудряются травиться, а тут технический.

Как отличить технический спирт от медицинского

Как и хороший пищевой. Медицинский этиловый спирт имеет идеально прозрачный цвет и характерный запах. Там никаких красителей, никаких хлопьев, волокон. Ну, конечно, если врач или медсестра не намочат ватку, с которой в пузырек упадут соринки.

Метиловый спирт от этилового (медицинского или пищевого) на глаз отличить вообще нельзя! Ни по запаху, ни по цвету, ни по вкусу!

Технический спирт – это жидкость, зачастую непонятного цвета, бывает желтоватого, зеленоватого. Пахнуть может бензином или керосином, может и растворителем отдавать. Может и никак не отличаться – по запаху, как спирт, а по цвету, как вода.

Если сея жидкость налита в канистру, в пластиковую бутылочку (пусть и без этикетки) – пить лучше не надо. Также должна насторожить пластиковая крышка на стеклянной бутылке, если уж вообще этикетка куда-то исчезла.

Правда, во многих странах Азии водка продается в пластиковых бутылках, и часто это похоже на растворитель. Тут бояться уже не надо.

Приехали в Северную Корею? Увидели такую водку? Пейте смело, она будет 100% качества, «отрава» исключена. За «паленку» в этой стране просто расстреляют, и делов-то…

Теперь мне интересно «послушать» ваши истории о каких-нибудь ваших знакомых, которые в «былое время» все-таки употребили какой-нибудь странный спирт. До конца я не понял и насчет этилового медицинского спирта (не «Асептолин») – его в аптеках только медикам, что ли, продают теперь?