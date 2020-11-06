Как-то зашел я на ужин к родителям. В ближайшем магазине купил чекушку для аппетита, чем вызвал у бати ностальгию по прежним временам. Я в эпоху СССР совсем пацаном был, и меня лимонад интересовал, а отец на заводе работал. После трудовой смены не грех было с коллегами расслабиться.

Воспоминания отца пробудили во мне любопытство. Захотелось узнать, как в Советском Союзе делали водку, и так ли отличается она от сегодняшней.

Историей поделился подписчик блога Дмитрий.

Технология производства водки в СССР

Этиловый спирт. Вырабатывали сырье из зерновых и картофеля, за чистотой ректификата строго следили. Вода. На советских заводах использовали природную, чаще речную воду. Водопроводная вода слишком жесткая, поэтому ухудшалось качество напитка.

Во времена СССР, когда производством алкоголя монопольно заведовало государство, существовало только пять рецептур приготовления водки. Основными компонентами ее были:

Интересно: спирт из мелассы на заводах был категорически запрещен.

Важный этап производства — фильтрация березовым углем. Опытным путем было установлено, что длительное соприкосновение с углем ухудшало вкусовые качества водки, поэтому время на фильтрацию не превышало 30 минут.

Полученную жидкость пропускали через песок и гравий, чтобы готовый напиток приобрел хрустальную прозрачность.

Советское производство водки

Фотографий ликероводочных заводов советских времен в интернете очень мало. В те времена фотоаппараты были доступны не каждому. Но немного изображений я все-таки нашел.

Водонапорная башня для забора воды.

Хранение разведенного спирта.

Цех разлива.

Разлив в стеклянную тару.

Лаборатория.

Попалась мне интересная статистика: в 1980 году ликероводочные заводы выпустили 295 миллионов декалитров алкогольных напитков. Если посчитать среднее потребление, то получается 8,7 л на душу населения.

Как преображался ГОСТ на водку

40%;

50%;

56%.

Первый стандарт качества внедрили в 1941 году. Напиток, полученный при соединении этилового спирта и воды, назывался водкой. Заводы выпускали продукцию различной крепости:

Спирт для производства должен был соответствовать строгим стандартам, иначе нарушителю грозило серьезное наказание. Разливали напиток исключительно в стеклянную тару. Например, любители крепких напитков могли купить в магазине бутылки объемом от 100 г до 3 л. По-моему, очень удобно.

Впервые ГОСТ претерпел изменения в 1982 году, причем количество ингредиентов в составе значительно расширилось. Разрешено было добавлять мед, сахар, лимонную кислоту.

Объем стеклянной тары также изменился: в продаже появились бутылки от 50 г до 1,75 л. Популярные марки «Пшеничная» и «Столичная» разливали в оригинальные емкости из фарфора и хрусталя.

В 1999 году приняли свежий стандарт, и в водке разрешили небольшую долю метилового спирта (0,03%). Слышал теорию, что метиловый спирт и раньше содержался в водке, но приборы не могли зафиксировать столь мизерные показатели.

Современные технологии производства водки

Сейчас мы пьем водку по ГОСТу, вступившему в силу в 2014 году. Как и прежде, напиток состоит из этилового спирта, воды и добавок.

Стандартом утверждены три категории спирта:

«Люкс»: смесь зерновых;

«Экстра»: зерно и картофель;

«Альфа»: из одного вида зерна (пшеница или рожь).

Львиная доля водки (90%) производится из спирта «люкс», но я не смог на вкус отличить его от сырья «экстра». Определить состав под силу только хроматографу, которым на производстве выясняют количество примесей.

Кстати, вкусовые добавки в водке содержатся в гомеопатических дозах, поэтому не спасают наутро от похмелья.

Интересно! В 1982 году международный арбитраж закрепил за водкой звание «оригинального русского напитка» и предоставил России эксклюзивное право на рекламу.

Современное российское производство

С тех пор как ликероводочное производство отошло в частные руки, в России зарегистрировано более 5000 наименований водки. Конкуренция на этом рынке совсем нешуточная, поэтому компании контролируют качество и механизируют производство.

Очистка воды в мембранных установках.

Фильтрация водно-спиртовой смеси.

Дозирование ингредиентов.

Виртуальное путешествие в прошлое не убедило меня, что раньше водка была вкуснее. Видимо, воспоминания отца — это ностальгия по прошлому.

Конечно, я могу ошибаться, ведь настоящей советской водки мне пробовать не приходилось. Поделитесь со мной своими мыслями по этому поводу, и, возможно, воспоминаниями.