Как-то зашел я на ужин к родителям. В ближайшем магазине купил чекушку для аппетита, чем вызвал у бати ностальгию по прежним временам. Я в эпоху СССР совсем пацаном был, и меня лимонад интересовал, а отец на заводе работал. После трудовой смены не грех было с коллегами расслабиться.
Воспоминания отца пробудили во мне любопытство. Захотелось узнать, как в Советском Союзе делали водку, и так ли отличается она от сегодняшней.
Историей поделился подписчик блога Дмитрий.
Технология производства водки в СССРВо времена СССР, когда производством алкоголя монопольно заведовало государство, существовало только пять рецептур приготовления водки. Основными компонентами ее были:
- Этиловый спирт. Вырабатывали сырье из зерновых и картофеля, за чистотой ректификата строго следили.
- Вода. На советских заводах использовали природную, чаще речную воду. Водопроводная вода слишком жесткая, поэтому ухудшалось качество напитка.
Интересно: спирт из мелассы на заводах был категорически запрещен.Важный этап производства — фильтрация березовым углем. Опытным путем было установлено, что длительное соприкосновение с углем ухудшало вкусовые качества водки, поэтому время на фильтрацию не превышало 30 минут.
Полученную жидкость пропускали через песок и гравий, чтобы готовый напиток приобрел хрустальную прозрачность.
Советское производство водкиФотографий ликероводочных заводов советских времен в интернете очень мало. В те времена фотоаппараты были доступны не каждому. Но немного изображений я все-таки нашел.
Водонапорная башня для забора воды.
Хранение разведенного спирта.
Цех разлива.
Разлив в стеклянную тару.
Лаборатория.
Попалась мне интересная статистика: в 1980 году ликероводочные заводы выпустили 295 миллионов декалитров алкогольных напитков. Если посчитать среднее потребление, то получается 8,7 л на душу населения.
Как преображался ГОСТ на водкуПервый стандарт качества внедрили в 1941 году. Напиток, полученный при соединении этилового спирта и воды, назывался водкой. Заводы выпускали продукцию различной крепости:
- 40%;
- 50%;
- 56%.
Спирт для производства должен был соответствовать строгим стандартам, иначе нарушителю грозило серьезное наказание. Разливали напиток исключительно в стеклянную тару. Например, любители крепких напитков могли купить в магазине бутылки объемом от 100 г до 3 л. По-моему, очень удобно.
Впервые ГОСТ претерпел изменения в 1982 году, причем количество ингредиентов в составе значительно расширилось. Разрешено было добавлять мед, сахар, лимонную кислоту.
Объем стеклянной тары также изменился: в продаже появились бутылки от 50 г до 1,75 л. Популярные марки «Пшеничная» и «Столичная» разливали в оригинальные емкости из фарфора и хрусталя.
В 1999 году приняли свежий стандарт, и в водке разрешили небольшую долю метилового спирта (0,03%). Слышал теорию, что метиловый спирт и раньше содержался в водке, но приборы не могли зафиксировать столь мизерные показатели.
Современные технологии производства водкиСейчас мы пьем водку по ГОСТу, вступившему в силу в 2014 году. Как и прежде, напиток состоит из этилового спирта, воды и добавок.
Стандартом утверждены три категории спирта:
- «Люкс»: смесь зерновых;
- «Экстра»: зерно и картофель;
- «Альфа»: из одного вида зерна (пшеница или рожь).
Львиная доля водки (90%) производится из спирта «люкс», но я не смог на вкус отличить его от сырья «экстра». Определить состав под силу только хроматографу, которым на производстве выясняют количество примесей.
Кстати, вкусовые добавки в водке содержатся в гомеопатических дозах, поэтому не спасают наутро от похмелья.
Интересно! В 1982 году международный арбитраж закрепил за водкой звание «оригинального русского напитка» и предоставил России эксклюзивное право на рекламу.
Современное российское производствоС тех пор как ликероводочное производство отошло в частные руки, в России зарегистрировано более 5000 наименований водки. Конкуренция на этом рынке совсем нешуточная, поэтому компании контролируют качество и механизируют производство.
Очистка воды в мембранных установках.
Фильтрация водно-спиртовой смеси.
Дозирование ингредиентов.
Виртуальное путешествие в прошлое не убедило меня, что раньше водка была вкуснее. Видимо, воспоминания отца — это ностальгия по прошлому.
Конечно, я могу ошибаться, ведь настоящей советской водки мне пробовать не приходилось. Поделитесь со мной своими мыслями по этому поводу, и, возможно, воспоминаниями.