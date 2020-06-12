Чем темпераментнее личность, тем выше градус выбранного напитка: какой алкоголь подходит разным знакам зодиака

Знакома ли вам ситуация, когда отдыхаете вместе с друзьями, весь вечер веселитесь, а на утро болит голова только у тебя? И, кажется мне, что дело тут не в сверхспособностях или качестве спиртного.

Давно заметил закономерность между переносимостью алкоголя и датой рождения. Несколько озадачило, что знак зодиака может влиять на похмелье, но случайно наткнулся на гороскоп спиртных напитков.

И вот тут я удивился еще сильнее – почти все совпало!

Какой алкоголь подходит знакам зодиака

Я и сам заметил, что чем темпераментнее личность, тем выше градус выбранного напитка. Например, для Овнов оптимальный вариант - водка и коктейли на ее основе.

Компанейские Тельцы зачастую выбирают традиционное пиво, которое расслабляет, но позволяет контролировать ситуацию. Женский вариант — это сидр с приятной фруктовой кислинкой. На мой мужской взгляд - идеальный вариант для девичника.

На вечеринке с текилой чаще зажигают Близнецы. Пить в одиночестве не для них, а выносливость позволяет праздновать до утра с танцами на столе. Крепкий алкоголь толкает их на совершенно безумные поступки.

Раков легкие коктейли настраивают на минорный ряд. Бессмертный микст джин-тоник позволяет раскрепоститься, почувствовать уверенность. Так, один мой товарищ за час превращался в импозантного мачо, но не стоит наливать больше нормы - становится жутким занудой.

Бывший партнер по бизнесу, Лев по гороскопу, предпочитал элитные напитки — коньяк, шампанское, виски. Дорого-богато — это про него. И никаких коктейлей – только в чистом виде. При этом не знает меры, легко теряет контроль.

Рассудительная Дева выбирает белое вино. Неравнодушна к Martini (Мартини) и легким коктейлям на основе вермута. Идеальный отдых для моей подруги - Девы — это солнце, уходящее за горизонт, и она с бокалом Bianco sunrice (Бьянко санрайз).

Весы из моего окружения очень рассудительные люди, работают кто менеджером, кто юристом. Предпочитают алкоголь под настроение, зачастую это виски или несколько бокалов Manhattan (Манхэттен).

Люблю знакомиться с барменами, и лучшие из них — это Скорпионы. Идеальный алкоголь для них дорогой коньяк.

Стрелец в любой компании выбирает шампанское. Легкий игристый напиток соответствует темпераменту огненного знака, позволяет наслаждаться изысканным вкусом и не пьянеть.

Заметил, среди Козерогов тенденцию отказываться от крепких спиртных напитков. Но даже моя восьмидесятилетняя бабуля несколько раз в году может пропустить пару бокалов скотча.

Особенно порадовали Водолеи, у которых нет привязанности к определенному напитку. Всегда находятся в поисках новых вкусов, предпочитают миксы на основе рома - Daiquiri (Дайкири), Pina colada (Пина колада), May tai (Май тай).

В студенческие годы часто собирались на квартире одного писателя. Он, Рыба по гороскопу, посредством алкоголя искал вдохновение и свободу от серых будней. Уйти от размеренной повседневности ему помогал абсент.

Стихия воды

Не встречал среди водных знаков авантюристов. Если и приходят в бар, заказ звучит стандартно из года в год. Эксперименты не для них, рисковать, пробовать новое не хотят совершенно.

Все очень скучно и консервативно. В их домашнем баре можно найти стандартный набор — коньяк, шампанское и виски.

Рак, вообще, раб своих привычек, если в юности попробовал слабоалкогольные коктейли, то и дальше будет выбирать их. Рыбы и Скорпионы любят напитки высокого градуса, так, чтобы сразу выпил и расслабился.

И переносят они спиртное достаточно хорошо, однако, нужно быть внимательными. Если на следующий день начнут похмеляться, то могут уйти в запой. Не признают собственных демонов, а потому и не пытаются с ними бороться.

Стихия воздуха

Если среди ваших друзей есть Весы, Водолеи и Близнецы, скучать, точно не придется. Авантюристы по жизни, они легко находят приключения, особенно после серии шотов. Люди настроения - сегодня заказывают эксклюзивное шампанское, а завтра готовы дегустировать домашний коньяк или самогон.

Часто страдают от похмелья, потому что в порыве веселья могут не рассчитать собственные силы. Главное лекарство для них после любой вечеринки – это выспаться. Похмеляются с умом. В запоях не замечены.

Кстати, воздушные знаки легко приготовят любой коктейль, но рисковать не стоит, как правило, миксуют на глаз. Предпочитают переходить от крепких напитков к слабым, а не наоборот.

Стихия огня

Люблю застолья с представителями огненных знаков. Это истинные звезды праздника, которые с алкоголем всегда на «ты».

Овнам нужно держать себя в руках, одна, вторая, третья рюмка водки, и просыпается жажда приключений. Львы просто обожают красивую картинку, им больше важен сам антураж. Чтобы выпить виски со льдом ему нужна компания, чтоб все любовались Его Величеством.

Стрельцам алкоголь дарит ощущение праздника. Им достаточно нескольких бокалов шампанского, чтобы вызвать цыган с медведем или поехать «в номера»!

Огненным знакам нужно контролировать свои порывы. Если они не хотят пить сегодня, то лучше и держаться подальше от хмельных друзей.

Стихия Земли

Их сложно назвать ценителями элитных напитков. Обычно предпочитают освежающее пиво, или сидр. В суровой мужской компании это может быть виски или водка. Большие поклонники игристых вин — Prosecco (Просекко), Franciacorta (Франчакорта).

Девы, козероги и тельцы пьют без особого энтузиазма. Напиваются редко, но метко. Лучше и не начинать.

Наблюдая за друзьями и родственниками, скажу честно, попадания есть. Если, конечно, не учитывать ярых противников алкоголя, которые предпочитают посидеть в приятной компании на трезвую голову.

А совпадают ли ваши алкогольные предпочтения с предсказаниями звезд?