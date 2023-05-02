Пожалуй, любому ценителю алкоголя известна фраза: любой скотч – это виски, однако не каждый виски может быть скотчем. Она подчеркивает, что скотч – это особенная разновидность виски, которая производится только в Шотландии. Виски – это общее название для спиртных напитков, которые получают из разных видов зерна.
Основные отличияОтвечая на вопрос, чем виски отличается от скотча, нужно отметить, что ключевая разница заключается во вкусе и аромате. Скотч обладает более резким вкусом. Он также имеет характерный дымный оттенок, который придает ему торфяной дым при сушке солода. Виски бывает более мягким, сладковатым или фруктовым в зависимости от сырья и технологии производства. В результате можно сказать, что скотч – это виски с уникальными свойствами, которые определяются его происхождением и традициями. Также стоит еще раз акцентировать внимание на том, что скотч производится исключительно в Шотландии.
История напитковОпределив разницу между скотчем и виски, стоит поговорить об истории этих напитков. Существует несколько версий происхождения скотча. По одной из них, технология дистилляции была известна еще кельтам, жившим на территории современной Шотландии до прихода римлян. Существует и альтернативная версия. Считается, что в Шотландию этот напиток привезли монахи, вернувшиеся из крестового похода на Ближнем Востоке.
Первое письменное упоминание о производстве скотча датируется концом XV века. В те времена монах Джон Кор получил почти 2 тонны ячменного солода для производства так называемой «воды жизни». Этим напитком и был скотч.
Через некоторое время скотч стал популярен не только в Шотландии, но и за ее пределами. Однако производство скотча было подвержено различным налогам и ограничениям со стороны британского правительства, что привело к развитию нелегальных винокурен и контрабанды. В 1823 году был принят закон, который снизил налоги на производство скотча и обязал всех производителей получать лицензии. Это способствовало развитию легальной индустрии скотча и увеличению его экспорта.
Что касается виски, то первое упоминание о нем датировано началом XV века. Первыми этот напиток начали производить соседи шотландцев – ирландцы. [1]
Производство сырьяРазница между этими напитками также заключается в сырье для их производства. Скотч производят из соложеного ячменя, подсушенного торфяным дымом. Виски может производиться из разных зерновых культур: кукурузы, ржи, пшеницы или гречихи.
Регион происхождениеОтличия между этими напитками заключаются и в регионе производства. Скотч производят исключительно в Шотландии, в регионах – Спейсайд, Высокогорье, Острова, Равнина, Айла и Кэмпбелтаун. В зависимости от региона, скотч может отличаться по вкусу и аромату.
Виски может производиться в самых разных странах:
- США. В Штатах производят кукурузный виски, известный под названием «бурбон». Он выдерживается в новых обугленных бочках из белого дуба и имеет сладковатый вкус.
- Канада. В этой стране популярен ржаной виски, содержащий не менее 51% ржи в зерновой смеси. Он имеет пряный фруктовый вкус и часто используется для купажей.
- Япония. Здесь производят виски по шотландской технологии, но с использованием местного зерна и воды. Японский виски похож на скотч, но имеет свои особенности.
- Ирландия. В соседней Ирландии производят виски из разных видов зерна с использованием тройной дистилляции. Ирландский виски не имеет дымного аромата и считается одним из лучших в мире.
Как готовятДанные напитки отличаются и технологией производства. Во-первых, для их изготовления используется совершенно разное сырье. Во-вторых, методы и стандарты производства имеют существенные отличия. Скотч подчиняется строгим правилам и стандартам производства, которые регулируются законодательством Великобритании. Виски может иметь разные методы производства.
Виды вискиСкотч является одной из разновидностей виски. Он классифицируется только в соответствии с регионом производства в Шотландии. А вот виски может быть самым разным. Например, он может быть односолодовым или купажированным. Также существует такой вид, как бурбон. К тому же виски принято классифицировать по стране и региону происхождения. Он может быть шотландским, ирландским, американским, японским и т.д.
Правила подачи и дегустации
Если отмечать общие черты в правилах подачи и дегустации, то можно выделить такие рекомендации:
- Оптимальная температура составляет +18-20°C.
- Бокал должен иметь форму тюльпана. Благодаря этому, он будет лучше удерживать аромат напитка.
- Виски и скотч можно пить чистым или с добавлением небольшого количества воды или льда. Вода помогает раскрыть вкус и аромат напитка, а лед охлаждает его и снижает крепость.
- Эти напитки можно закусывать разными блюдами. Например, легкие сорта подходят к рыбе, морепродуктам и мягким сырам, а полнотелые сорта — к мясу, шоколаду и зрелым сырам.
- Дегустация предполагает несколько этапов: оценка цвета, аромата и вкуса напитка. Первый глоток считается подготовительным и может быть выплюнут или проглочен. Второй глоток должен быть более глубоким и длительным, чтобы прочувствовать все нюансы напитка.
Резюмируя, можно сделать вывод, что особой разницы в подаче и дегустации этих напитков нет.
Что такое виски?Виски – это крепкий алкогольный напиток из зерновой браги, воды и дрожжей. Он имеет разнообразный вкус и аромат, зависящей от сорта зерна и типа бочек, в которых выдерживается напиток.
Что такое скотч?Скотч – это один из видов виски, производящийся только в Шотландии. Он имеет дымный и торфяной аромат, который появляется в результате подсушивания ячменя торфяным дымом. Стоит добавить, что к производству скотча предъявляются куда более строгие требования. Крайне важно, чтобы вкус и аромат этого крепкого напитка соответствовали стандартам, которые формировались на территории Шотландии на протяжении нескольких веков.
Отличия виски от скотчаВ своей книге «Виски: История вкуса» автор Игорь Мальцев рассказывает об истории, технологии и сортах виски в разных странах. Автор приходит к выводу, что основное отличие между скотчем и виски заключается в сырье и технологии выдержки. [2]
Также стоит отметить, что автор исследования акцентирует внимание на пользе обоих напитков. При умеренном употреблении виски и скотч помогают улучшить настроение, расширить сосуды и стимулировать аппетит.Источники