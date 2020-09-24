Чем водка отличается от всего остального алкоголя кроме крепости: разбираю состав, способ производства и воздействие на организм

Когда я задался этим вопросом, сначала пришла такая мысль: «Господи, нашел, о чем думать, водка – и есть водка!». Потом все равно решил хоть немного углубиться, ведь сам процесс приготовления этого напитка больно уж отличается от остальных.

Плюс аромат и вкус, в конце концов. Так-то я прекрасно знал, что изготовитель просто берет спирт и разбавляет его водой.

А как его делают, из чего, почему на одной бутылке он называется «Люкс», на другой – «Экстра»? Частенько попадаются водки, где отдельные свойства приписывают еще и воде.

В одних случаях различия выражаются очень уж ярко, например, если взять вино. В других же приходится разбираться в тонкостях.

Например, чтобы отличить водку с фруктовыми добавками от ликера или тот же продукт на кедровых орешках от настойки. Полез читать статьи и смотреть ролики.

Почему водка - это совсем другое, чем весь остальной алкоголь

Основным ингредиентом любого алкогольного напитка, как мы знаем, является этиловый спирт – С2Н5ОН.

Когда мы готовим вино, то в одну и ту же банку забрасываем сахар, фрукты или ягоды, часто добавляются винные (некоторые люди предпочитают хлебопекарные) дрожжи, чтобы пошла химическая реакция.

Смесь начинает бродить, в итоге получается спирт. Если нам получившейся крепости вина не хватает, мы добавляем еще спирта. Как правило, в домашнем производстве люди наливают как раз водку.

Коньяк отличается от водки и химическим составом, и процессом приготовления. В первом случае основным сырьем для получения напитка является виноград, в последнем – злаковая культура, пшеница или рожь.

Коньяк готовят практически путем перегонки вина. Исходный компонент называется коньячным спиртом, который потом заливают в дубовые бочки с целью выдержки на несколько лет. Вот так нам достаточно взять абсолютно любой алкогольный напиток и каждый из них не сравнить с водкой.

Итак, водка – это водный раствор этилового спирта, полученного в результате перегонки браги. Для приготовления этого напитка сначала добывается спирт, а только потом происходит добавление воды – это и есть четкая грань между водкой и всем остальным, что выгоняется практически уже готовым.

Иногда добавляются ароматизаторы, экстракты фруктов, ягод или даже орехов (кедр), если речь идет о специальной водке.

Как в промышленности получают спирт

Чтобы не отходить от темы, я попытаюсь рассказать, как делают именно пищевой спирт – производство технического С2Н5ОН мне лично не интересно. Примерно все то же самое, как если бы мы готовили самогон у себя дома, только в сотни раз больше - промышленный масштаб.

Ингредиенты, понятное дело, подбираются строго по стандарту, а не как в самогоноварении – закинули все, что будет бродить. Для производства пищевого этанола используются такие компоненты, как:

зерно – пшеница, рожь;

меласса – это отходы сахарной свеклы (когда сахар делают, то от свеклы отрезается все лишнее и идет на брагу;

картофель и другие крахмалистые продукты.

В некоторых селах Украины и Молдовы самогон из свеклы так распространен, что имеет собственное название. Жители приграничных сел называют его «бурячанка», а современное продвинутое население – даже «свекломицин», намекая на то, что хороший самогон поставит на ноги кого угодно.

Самый высококачественный спирт делается из зерна; меласса и картошка используются при изготовлении этанола, качество которого на порядок ниже. Еще на него влияет степень очистки. Да-да-да, в итоге получаются те самые марки «Экстра», «Люкс», «Альфа» и «Высшей очистки».

Брагу готовят в огромных чанах. Еще со времен СССР вместо солода используют различные препараты для облегчения ферментации и микроорганизмы.

Контролируется температура, другие условия – брагу перегоняют на сложном оборудовании (сейчас там практически все автоматизировано), потом идет фильтрация.

Как же готовят остальные напитки

Дальше полученный спирт разбавляют водой различного качества (талая, родниковая, «серебряная» вода) до достижения некого процентного содержания С2Н5ОН. Обычно «наш стандарт» составляет 40%, но есть и меньше, и больше.

Например, в России с 2018 года появился новый стандарт: водка стала называться таковой, если в напитке от 37,5 до 56% этанола. Затем смесь идет на розлив.

Алкоголь делают еще и по-другому. Вино бродит, если надо – его крепят, разливают. Игристые вина просто газируют.

Коньяк – перегоняют вино и выдерживают в дубовых бочках. Ликеры – берут спирт, прогоняют (или настаивают) через ингредиенты, а потом вбухивают туда большое количество сахара.

Для приготовления виски используются другие компоненты, из которых тоже получают спирт (похоже на водку, но спирт выгоняется уже близким по концентрации к 40-50%), это же касается текилы, самбуки.

Короче, производство остального алкоголя не идет по принципу «спирт (одной из перечисленных марок) + вода = готовый напиток».

Настойки делают уже путем настаивания водки на кедровых орешках, почках березы, пряностях. Либо настаивают на этом спирт, а потом добавляют воду. Все это – тонкости технологии и «секреты производства», которые технологи хранят, как рецепт кока-колы и тщательно оберегают от конкурентов.

И чем водка реально отличается в своем воздействии

по опьянению водка крепче;

по вкусу она не имеет выраженных фруктовых или ягодных привкусов, несладкая и некислая;

водка сильнее обжигает слизистую рта, горла, пищевода и так далее.

Здесь важно сделать упор на два критерия: от чего отличается (с чем сравнивать) и о каком конкретно воздействии идет речь. Если для сравнения берем вино, то отличия такие:

От коньяка водка отличается только воздействием на вкусовые рецепторы: никаких «дубов» и чего-то «фруктово-ванильного» от водки мы не почувствуем, хотя крепость такая же.

Ликер может, конечно, иметь такую же крепость, но мы помним: воздействие на вкусовые рецепторы будет отличаться благодаря ингредиентам и огромному количеству сахара в напитке.

И, наконец, если сравнивать с самогоном, то:

запах и вкус самогона более выражен, так как мы не сможем тщательно очистить спирт в домашних условиях;

крепость самогона выше; даже если мы его разбавим водой, то водка все равно не получится (смотри 1 пункт).

А теперь я хотел бы с вами поднять такой вопрос: что безопаснее (по воздействию на организм), водки купить или самогон сделать?

Лично я всегда покупал только бюджетную водку и никогда не натыкался на «паленый» напиток, хотя мне довелось услышать массу историй, где люди травились даже от домашнего самогона. Ведь принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам» никуда не девается!