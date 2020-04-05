Добрый день, дорогие читатели! Пока информационное поле забито вспышкой коронавируса и спадом цен на нефть, я, будучи на самоизоляции, решил разобраться в более важном вопросе.

Чем же отличается советская водка от современной. Ну да, ну да, шла вторая неделя самоизоляции. И я надеюсь, что и дальше продолжу интересоваться такими вопросами, а не тем, как попасть на прием к врачу.

Различаются ли рецепты и технологии производства водки в СССР и сейчас

К сожалению, а может к счастью, я не отношусь к тем, чья молодость прошла при цветущем коммунизме. Поэтому, чтобы понять, чем отличалась рецептура советской водки от российской, мне пришлось углубиться в историю.

Самый первый ГОСТ в СССР наводку был введен 1 мая 1941 года. Хм, а может поэтому немцы решили, что ребята из красной армии и так суровы, а с ГОСТом на водку будут и вовсе непобедимы, и решили напасть пока не поздно? Но их все равно это не спасло.

Из-за войны никто не уделял рецептуре водки большого внимание. Люди в то время пили алкоголь, не задумываясь о его качестве, лишь бы хоть на минуту отвлечься от ужасов, творящихся вокруг.

В 1966 году Леонид Ильич Брежнев стал генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И буквально через год был введен новый ГОСТ на водку.

Это интересно! Ходит легенда, что Брежнев пил водку в три приема: 50 грамм, потом 100, и напоследок еще 150. Тем, кто не мог пить в его темпе, генсек советовал перейти на чай.

В ГОСТе 67 года было указано, что водка может изготавливается только из пищевого сырья. Заводы делали спирт из свеклы, картофеля и зерновых культур. В то время малейшее отклонение от государственного стандарта производители наказывались законом. Поэтому введённый ГОСТ строго соблюдался.

В советском союзе было четыре класса спирта:

люкс;

экстра;

высшая очистка;

спирт первого сорта.

Первые три класса использовались именно для водки, а четвертый направлялся для использования только в технических целях.

После развала СССР, конечно, был период, когда «паленой» водки было огромное количество. Но сейчас ситуация нормализовалась, государство взяло под контроль производство. На качество заводской же продукции развал страны отрицательно не повлиял.

Напротив, благодаря новым технологиям появилось еще два стандарта – базис и альфа. Первый делается из разнообразного сельскохозяйственного сырья, а второй исключительно из высшего сорта пшеницы.

Внимание! Сейчас самая дорогая и качественная водка делается из сорта Альфа.

Чтобы четко ответить на вопрос, чем различается водка в СССр и в современной России, я собрал требования ГОСТов в одной таблице:

Получается, что современная водка качественней и лучше советской? Не все так однозначно! Сейчас, чтобы купить хороший алкоголь, нужно заплатить не маленькие деньги.

Одна бутылка той же Beluga (Белуга) стоит больше 1 тысячи рублей. Конечно в СССР не было таких технологий, как сейчас, но и выпивая бутылку «Московской особой» за 2 рубля 87 копеек никто ни слеп и ни умирал.

Какая водка была самой популярной в СССР

RUSSIAN VODKA (Русская водка). Эта была самая известная марка в СССР. Изначально цена на этот продукт была около 4 рублей. После подорожания в 81 году, одна бутылка стала стоить на полтора рубля дороже. STOLICHNAYA (Столичная). Эта марка производилась с 1938 года. Именно «Столичную» отправляли за границу. Поэтому в многих голливудских фильмах прошлого столетия, часто мелькала бутылка этой марки (особенно если в сюжете были русские). MOSKOVSKAYA (Московская особая). Эта водка производилась еще до революции. В 20х года прошлого столетия решили возобновить производство «Московской». В конце 70х начале 80х эта водка была самой дешёвой в советском союзе. Посольская. Из-за названия эта водка ассоциировалась у советского человека с заграницей. Коленвал. Эта марка имела самую незамысловатую этикетку из всех существующих. На зеленом фоне было написано «ВоДкА». Многие советские люди даже и не знали, что это «Коленвал».

В СССР было около 50 марок водки. Почитав ностальгические отзывы бывших граждан Союза, я составил для вас небольшой рейтинг самых покупаемых наименований водки советским человеком.

Внимание! Была в советские времена и элитная алкогольная продукция. Например, водка GOLDEN PING (Золотое кольцо). Одна бутылка такой радости стоила около 15 рублей.

Различаются ли цены на современную водку и водку времен СССР (с учетом инфляции)

Также популярностью пользовались марки: «Сибирская», «Экстра», «Пшеничная» и «Андроповка».Зарплаты в разные времена СССР сильно отличались. В 60х средняя зарплата была от 73 до 120 рублей, а в 80х от 183 до 300 рублей.

Поэтому для примера возьмем 70ые года, средняя ЗП в то время держалась в диапазоне 120 рублей. На 2020 год средняя зарплата в России по данным Росстата составляет 48000 рублей.

Самая дорогая водка в СССР стоила 15 рублей (Золотое кольцо). В России, на 2020 год, самые дорогие марки это «Absolut» (Абсолют) и «Beluga (белуга). Одна бутылка водки одной из этих марок стоит около 1000 рублей.

Я не беру в счет коллекционные марки. Самая дорогая коллекционная водка в России это Russo-Baltique. Бутылка такой водки продаётся в комплекте с внедорожником Dartz Prombron. Набор стоит 1 400 000 долларов.

Таким образом, СССР бутылка «Золотого кольца» стоила 12.5 % от средней ЗП. В России бутылка «Absolut» (Абсолют) стоит 2.08 % от зарплаты среднестатистического россиянина. Получается элитная водка в советском союзе стоила дороже чем в России.

Теперь разберемся с бюджетной категорией. Как я уже упоминал, самая дешёвая водка СССР стоила 2 рубля 87 копеек (Московская особая). В России из более-менее нормальных бюджетных марок можно отметить «Путинку», цена на которую 240 рублей.

То есть в советском союзе бутылка самой дешёвой водки стоила 2.39 % от средней зарплаты. «Путинка» стоит 0.5 % от средней заработной платы в нашей стране. Из этого можно сделать вывод, что цены на алкоголь в СССР были выше чем в России.

Главные отличия современной водки от советской

Теперь подведем итоги. Самым главным и весомым отличием российской водки от советской является разнообразие.

На полках современных магазинов столько марок, что если поставить цель перепробовать все, то печень уже через неделю попытается вылезти наружу, чтобы попросить вас остановиться. В СССР тоже было несколько десятков названий, но с нынешним разнообразием это не сравнится.

ГОСТ на водку менялся, начиная с 1941 года и по 2013. Будет ли он еще изменяться? Я думаю, да. Ведь наука не стоит на месте, да и технологии постоянно совершенствуются.

В СССР было три сорта спирта. В России добавился четвертый, который является самым чистым. Водка, изготовленная из «Альфа» намного качественней любой водки, сделанной в СССР. Напитки, сделанные из «Люкс» и «Экстра», дешевле, но по качеству они если не хуже, то точно и ни лучше советской водки.

Основное, чем советская водка отличается от современной - крепость и объем тары. Раньше можно было купить трехлитровую бутылку водки с крепостью 56%. Сейчас максимально допустимый объем не превышает 0.7 литра, а обороты не должны быть выше 40%. Хотите что-то покрепче - пейте абсент.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Вопреки популярному мнению о дешевизне водки при союзе, я на примерах доказал, что алкоголь в России стоит дешевле, чем в СССР. Если вы с этим не согласны, то можете доказать обратное! Комментарии для всех открыты.