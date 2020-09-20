Черчилль без виски не садился за стол, Ельцин не отказывался поднять рюмочку, а Обама любитель сладкого пива: какой алкоголь любят президенты

Вот уже в который раз засомневался я в умственных способностях своей драгоценной супруги. А вылез этот недостаток ее IQ в одной только фразе.

Моя любимая заявила, что, если бы я совсем не пил, так вообще неизвестно, какой должности достиг бы. Быть может, даже самим президентом стал бы! И с чего она взяла, что я хуже президента - президенты не пьют?

Пришлось мне провести некоторую разъяснительную работу с благоверной и рассказать, как и что пьют главы государств.

Президенты, которые предпочитают крепкий алкоголь

В современном мире главы государств действительно без особой любви относятся к крепким напиткам. Все любители серьезного алкоголя уже ушли в прошлое. В США было три президента, которые неравнодушно относились к алкоголю.

Это Пирс, он, кстати, и умер от цирроза печени. Еще славился своей любовью к крепким напиткам президент Грант, а так же, президент Никсон.

А вот Уинстон Черчилль без виски не садился за стол. Он предпочитал Johnnie Walker (Джони Уокер, 3 200 рублей за бутылку 0,75), но он и президентом не был, а только лишь премьер-министром Великобритании.

Мы можем вспомнить нашего Бориса Николаевича Ельцина – никогда не отказывался поднять рюмочку. Говорить о предпочтении какого-то одного напитка здесь не приходится. Пил крепко, что было. Слабоалкогольные напитки этот глава государства не уважал.

Уильям Мак-Кинли предпочитал специальный коктейль, который и изготовили исключительно для него. Напиток McKinley’s Delight (Восхищенный Мак-Кинли) состоял из виски, куда добавлялись бренди вермут и абсент.

Путин, Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин могут и умеют пить крепкие спиртные напитки, но говорить об их пристрастии к такому алкоголю будет крайне неверно: рюмочку - две в особенных случаях и все.

Внимание! Глава государства должен уметь пить крепкий алкоголь, но отдавать ему предпочтение или нет, это личный выбор правителя.

Президентам каких государства больше нравится вино

А вот вино любят многие мировые лидеры. Да что говорить, даже наш Иосиф Виссарионович Сталин предпочитал вино любому другому напитку.

Королева Великобритании Елизавета, несмотря на свой аккуратный возраст (92 года), не пропускает ни одного дня, не взбодрив себя бокальчиком джина, красного вина, мартини или шампанского. Причем часто на протяжении дня она успевает попробовать все.

Однако настоящим ценителем и знатоком вин является Президент Франции Эммануэль Макрон. Его любимыми винами являются Бордо, Шато Дюар-Милон и Шато Ла Серг.

Выбор президента Франции:

Ценители пива

И такие есть.

Барак Обама является яростным любителем пива. Ему нравится сладкий сорт – Lindemans (Линдеманс, 230 рублей за 0,25). Этот президент настолько трепетно относится к этому сорту, что и сам стал его изготавливать.

Известная леди Ангела Меркель тоже любит пиво. Она может позволить себе бокальчик не только дома или в кругу друзей, но и прямо на рабочем месте. Правда, она не отдает предпочтение какому-то одному сорту, предпочитая просто хорошее, светлое.

Но на первое место я бы поставил нашего президента - Владимира Владимировича Путина. В разных ситуациях он может позволить себе любой напиток, но любимым является, все же, пиво.

Наш гарант предпочитает немецкое пиво Radeberger (Радебергер, 195 рублей за 0,5). К нему у Путина давняя любовь, еще со времен службы в Германии.

Непьющие мировые лидеры

Есть и непьющие предводители государств. Ярким примером тому является действующий Президент США Дональд Трамп. Есть информация, что Трамп собирался выпускать водку имени себя, к тому же сын его владеет винодельческим заводом.

Но вот пить спиртное Президент отказывается. Ни крепкие, ни слабоалкогольные напитки его не прельщают. А все потому, что его родной брат так любил спиртное, что от него и скончался молодым.

Внимание! Если Президент не пьет совсем, это абсолютно не свидетельство его безупречности.

Материал о пристрастиях мировых лидеров я собрал, лекцию жене прочитал, но до сих пор так и не понял - пить или не пить? Может быть, и на самом деле, если я брошу ублажать себя рюмочкой «Столичной», у меня впереди забрезжит перспектива перебраться в Белый дом? Как вы думаете?