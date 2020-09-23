Здесь ясно: не я один задумывался о том, чтобы как-то добыть самогонный аппарат с целью сэкономить на покупке алкогольной продукции. Мысль развивалась с каждой минутой: «Я смогу делать самогон, настойки, наливки, ликеры, крепить самодельное вино, существенно сэкономив!».

Психология человека такова, что следом за, казалось бы, хорошей идеей, мозг начинает обдумывать возможные «подводные камни».

Одним «камнем преткновения» стал факт того, что приготовление самогона – это большой труд, ведь еще надо сделать брагу! А запах? Это какой же будет стоять у меня, не в частном доме, а в квартире (подъезде) аромат?

На него сбегутся все соседи и 100% настучат, куда следует. Поэтому давайте поговорим об ответственности за самогоноварение в нашей современной России.

Можно ли гнать самогон в нашей стране, тем более, если аппараты продаются свободно

ручки-диктофоны можно где угодно купить, а используешь, доказали – статья;

специальные средства для полиции тоже свободно продаются; ты – «король», пока не применишь;

миниатюрные видеокамеры, которые помещаются в спичечный коробок – все, спецсредства, хотя тоже могу приобрести.

Вот, да! Продаются они свободно, хочешь – лезь в интернет-магазин, хочешь – в более-менее продвинутый хозмаг. Тут, понимаете, налицо одна из «прелестей» капитализма. Точно такие же примеры:

У каждого момента свои тонкости: купить – купил, но зачем купил, как применил, перепродал ли. Вот, я думал, и в нашем случае есть свои нюансы, и не ошибся! Да, теперь это не запрещено, как в СССР. Сейчас – гони, хоть обгонись, а про нюансы я расскажу вам ниже.

Что говорит законодательство

И вот оно, самое интересное, «китайская шкатулка», где нюанс содержится в нюансе. Нет ни одного закона в России, где не просто говорится о каких-то ограничениях на ведение такой деятельности, а вообще хоть что-то по этому поводу сообщается!

Официально никак не предусмотрено самогоноварение наше – ни запрета, ни привета.

Ход моих мыслей был таков:

Куплю недорогой аппарат (или сделаю сам). Закуплю ингредиенты для браги, посуду, перчатки. Забадяжу, буду ждать. Начну варить, и тут – бум! Вспомнился фильм «Самогонщики», какое там «извержение вулкана» было. На аромат слетятся, как мухи, все - соседи, алкоголики и просто неравнодушные граждане. Кто-нибудь (а соседи это дело ненавидят) вызовет сотрудников полиции, а те придут ко мне как раз во время отбора «хвостов».

Просто про то, что самогоноварение было запрещено в СССР, я знал еще с детства, хоть то время я и не очень застал, а все сегодняшние тонкости узнал только в ходе написания этого текста.

Что вам будет, если узнают, что вы его гнали для себя

Я до последнего не верил в увиденную на разных сайтах информацию. Даже если я буду гнать чисто для себя, то это – «удар» по реализации легальной алкогольной продукции в стране, правильно?

Ладно, я – мизер, а если за это дело возьмутся сотни тысяч людей, плюс жителям частных домов вообще хорошо, соседи не съедят.

На легальной алкогольной продукции, вот в чем все и дело, государство зашибает огромные деньги. Да, на акцизах своих. С каждого акциза получается «нищему на мотоцикл», а если население полностью начнет делать алкоголь самостоятельно, пусть для себя, отказавшись от магазинных покупок?

Итак, варить самогон для себя и своей семьи можно, это не запрещено. Ничего вам за это не будет. Выдыхаем…

Что вам будет по закону, если обнаружат, что вы продавали алкоголь

«Плоти нолог!», - мем из интернета. Вот, оно в чем дело, - именно на это сделают упор правоохранители, если обнаружат, что вы торгуете самогоном!

Если отказ от покупки акцизных напитков государство «прощает», то торговлю продукцией, в ходе которой кукиш с маслом нашей казне, придется жестко пресечь.

Это как законы по борьбе с пиратством - то же самое. Завод делает алкоголь по лицензии и платит за каждый акциз, а мы разливаем самогон, ничего не платим, так еще получаем деньги.

Для себя – хоть обделайся, но начнешь торговать – «привет» скажет тебе уже закон. Кстати, это касается торговли домашним вином тоже – имейте в виду.

Я помню, как у нас брали одного самогонщика, я, правда, еще маленьким был, но такое не забывается. К нему приезжали несколько раз, но потом от жильцов пошли жалобы: «Да не для себя он делает, у него там поставки целые отлажены!». Обыск.

Этот деятель (оказывается, не только самогонщик, но и бухгалтер отменный, и маркетолог!) имел целую кассу, вел учет, закупил пластиковые бутылки (как пивнушки делают) с пробками и даже пакеты для клиентов! Там целый склад с несколькими «сортами» напитков.

Итак, да – «плоти налоги», иначе вам будет статья за незаконную предпринимательскую деятельность, 14.1 (Административный Кодекс), штраф от 500 до 5 000, но это – цветочки.

Дальше – изъятие сырья и орудий труда – тоже не очень страшно. Только государство будет действовать «по полной», а это плюс 300 000 штраф по совокупности (уже Уголовный кодекс):

незаконная предпринимательская деятельность без соответствующей лицензии на алкоголь;

производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Могут «прописать» обязательные работы от 180 до 240 часов либо вообще посадить на 4-6 месяцев. Учтут еще возможное количество отпускаемого товара, сокрытие налогов – все.

Получаем «клеймо» о привлечении к ответственности. То есть чтобы торговать самогоном, нужен мини-завод со всеми требованиями к безопасности, сертификатами, лицензиями. Даже вином!

Интересно ваше мнение, правда, чуточку не в тему: есть такой стереотип, что, мол, если человек гонит самогон на продажу, то он обязательно спивается. То есть, он якобы априори не может вести трезвый образ жизни.

Вот что вы думаете по этому поводу? Сей стереотип – это закономерность, которая работает в отношении 100% торговцев самогоном? Или как-то можно держать себя в руках?