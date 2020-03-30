Что из себя представляет брат коньяка - Кальвадос и как его делают?

Мне кажется, что про алкогольные напитки я знаю практически все. Но недавно подруга моей жены привезла ей в подарок бутылку настоящего Кальвадоса. Я всегда думал, что это какой-то легкий напиток.

Попробовав подарок, привезенный жене я был удивлен – кальвадос оказался достаточно крепким, ароматным напитком. И тут я понял, что мне есть еще что изучать. Сегодня я хочу рассказать вас о кальвадосе. Надеюсь, будет интересно.

Что такое кальвадос

Кальвадос входит в тройку самых популярных у французов напитков, наряду с коньяком и шампанским. Но если последние два охотно экспортируются, то первый они предпочитают оставлять на родине, для «личного потребления».

Напиток крепкий, с очень интересным вкусом и ароматом, поэтому многие считают его достойной альтернативой коньяку.

Кальвадос – напиток, который специалистами классифицируется как одна из разновидностей бренди. Для его изготовления чаще всего используются яблоки, иногда к ним добавляются груши.

Поэтому вполне логично, что его родина – Нормандия (точнее, несколько ее департаментов), имеющая во Франции прозвище «яблоневый рай».

Оттенок кальвадоса в зависимости от срока выдержки варьируется от бледно-соломенного до густо-медового. Основные нотки во вкусе – яблочные, грушевые, цветочные. Аромат определяется сортом используемых в качестве сырья фруктов.

Специалисты угадывают в букете чернослив, бананы, цукаты, пряности, древесину. Послевкусие очень мощное и яркое. В этом кальвадос безоговорочно выигрывает у коньяка.

Крепость кальвадоса – 40-60%. Органолептические характеристики и технология изготовления каждой его разновидности четко оговорены в законодательстве.

Как производят кальвадос

Технологии производства кальвадоса и коньяка аналогичны. Различается только сырье – на яблочный бренди идет яблочный же сидр, а для коньяка - виноград. Яблоки обычно используют поздних сортов.

Причем обычно технические, а не столовые. В последних гораздо меньше танинов. На вид хозяйственные сорта непрезентабельные и мелкие, но зато ароматные и сочные. По вкусу они могут быть сладкими, кислыми, горькими, горько-сладкими.

Каждый производитель использует смесь нескольких сортов, но каких именно обычно держится в секрете.

Алгоритм производства кальвадоса таков:

Собранные яблоки промывают, превращают в кашицу, из нее выжимают сок. Это сусло с добавлением дрожжей оставляют бродить на 3-4, максимум на 5 недель, получается в итоге некрепкий сидр. Его перегоняют один раз, не прерывая процесса, пока получаемый дистиллят не достигнет крепости около 70% или разбивают перегонку на два этапа. Дистиллят выдерживают сначала в новых дубовых бочках (на их изготовление идут только местные, нормандские деревья) для обогащения танинами, а затем переливают в старые, где напиток приобретает характерный вкус и аромат. Минимальный общий срок выдержки – 2 года. Верхнего предела нет. По окончании срока выдержки мастера составляют «коктейль» из разных дистиллятов.

Как правильно пить кальвадос

Во Франции кальвадос пьют как дижестив, во время перемены блюд на столе. Охлаждать его не нужно, идеальная температура – 20ºС. Разливают напиток в винные или коньячные бокалы.

Есть и специальные емкости для него – с тонкими стенками, по форме похожие на тюльпан. Пьют кальвадос медленно, мелкими глотками, согревая чашу в руках.

Если подается элитный яблочный бренди многолетней выдержки, обязательна подходящая закуска:

мягкий белый хлеб;

элитные сорта сыра с плесенью;

горький шоколад;

круассаны (и вообще любая сладкая выпечка);

мороженое;

блюда из мяса, птицы и дичи под соусами из фруктов и ягод.

Важно! Очень хорошо выдержанный кальвадос гармонирует с сигарой. А вот цитрусы на стол подавать нельзя. Их кислота полностью «забьет» вкус и аромат.

Как выбрать кальвадос в магазине

Первое, что нужно помнить, собираясь приобрести кальвадос – так имеет право называться только напиток, произведенный во Франции, конкретно – в Нормандии.

В подтверждение этого на этикетке всегда имеется аббревиатура АОС (можно примерно перевести как «наименование, контролируемое по происхождению»). Сам напиток в зависимости от использованного сырья и технологии производства делится на 3 вида:

Calvados;

Calvados Domfrontains;

Calvados Pays d’Auge.

Обязательно указывается и срок выдержки. Названия и аббревиатуры те же, что и для коньяка. Только вместо Trois Etoilles («три звездочки») некоторые производители используют словосочетание Trois Pommes («три яблока»).

Приобретая кальвадос впервые, лучше отдать предпочтение продукции брендов, давно и хорошо известных во Франции и за ее пределами:

Pere Magloire (от 4000 рублей за бутылку 0,7 литра);

Chevalier des Touches (от 2000 рублей);

Boulard (от 2300 рублей);

Busnel (примерно 2200 рублей за 0,5 литра);

Fiefs Cent-Anne (купить бутылку меньше чем за 2000 вам вряд ли удастся);

М. Dupon (около 3200 рублей за бутылку 0,5 литра);

Comte Louis de Lauriston (примерно 5000 рублей);

Berneroy(2500 рублей).

Кальвадос по сравнению с французскими винами, коньяком, шампанским гораздо меньше известен за рубежом. А вот на родине его пьют в огромных количествах.

Вкус у него очень мягкий, богатый, «маслянистый», с выраженным послевкусием. Поэтому продегустировать его рекомендуется всем любителям «статусного» алкоголя.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы знакомы с кальвадосом? Доводилось пробовать? Что можете сказать относительно вкуса, аромата и иных свойств напитка?