Что из себя представляет брат коньяка - Кальвадос и как его делают?

Мне кажется, что про алкогольные напитки я знаю практически все. Но недавно подруга моей жены привезла ей в подарок бутылку настоящего Кальвадоса. Я всегда думал, что это какой-то легкий напиток.
Попробовав подарок, привезенный жене я был удивлен – кальвадос оказался достаточно крепким, ароматным напитком. И тут я понял, что мне есть еще что изучать. Сегодня я хочу рассказать вас о кальвадосе. Надеюсь, будет интересно.
Что такое кальвадосКальвадос входит в тройку самых популярных у французов напитков, наряду с коньяком и шампанским. Но если последние два охотно экспортируются, то первый они предпочитают оставлять на родине, для «личного потребления».
Напиток крепкий, с очень интересным вкусом и ароматом, поэтому многие считают его достойной альтернативой коньяку.
Кальвадос – напиток, который специалистами классифицируется как одна из разновидностей бренди. Для его изготовления чаще всего используются яблоки, иногда к ним добавляются груши.
Поэтому вполне логично, что его родина – Нормандия (точнее, несколько ее департаментов), имеющая во Франции прозвище «яблоневый рай».
Оттенок кальвадоса в зависимости от срока выдержки варьируется от бледно-соломенного до густо-медового. Основные нотки во вкусе – яблочные, грушевые, цветочные. Аромат определяется сортом используемых в качестве сырья фруктов.
Специалисты угадывают в букете чернослив, бананы, цукаты, пряности, древесину. Послевкусие очень мощное и яркое. В этом кальвадос безоговорочно выигрывает у коньяка.
Крепость кальвадоса – 40-60%. Органолептические характеристики и технология изготовления каждой его разновидности четко оговорены в законодательстве.
Как производят кальвадосТехнологии производства кальвадоса и коньяка аналогичны. Различается только сырье – на яблочный бренди идет яблочный же сидр, а для коньяка - виноград. Яблоки обычно используют поздних сортов.
Причем обычно технические, а не столовые. В последних гораздо меньше танинов. На вид хозяйственные сорта непрезентабельные и мелкие, но зато ароматные и сочные. По вкусу они могут быть сладкими, кислыми, горькими, горько-сладкими.
Каждый производитель использует смесь нескольких сортов, но каких именно обычно держится в секрете.
Алгоритм производства кальвадоса таков:
- Собранные яблоки промывают, превращают в кашицу, из нее выжимают сок.
- Это сусло с добавлением дрожжей оставляют бродить на 3-4, максимум на 5 недель, получается в итоге некрепкий сидр.
- Его перегоняют один раз, не прерывая процесса, пока получаемый дистиллят не достигнет крепости около 70% или разбивают перегонку на два этапа.
- Дистиллят выдерживают сначала в новых дубовых бочках (на их изготовление идут только местные, нормандские деревья) для обогащения танинами, а затем переливают в старые, где напиток приобретает характерный вкус и аромат. Минимальный общий срок выдержки – 2 года. Верхнего предела нет.
- По окончании срока выдержки мастера составляют «коктейль» из разных дистиллятов.
Как правильно пить кальвадосВо Франции кальвадос пьют как дижестив, во время перемены блюд на столе. Охлаждать его не нужно, идеальная температура – 20ºС. Разливают напиток в винные или коньячные бокалы.
Есть и специальные емкости для него – с тонкими стенками, по форме похожие на тюльпан. Пьют кальвадос медленно, мелкими глотками, согревая чашу в руках.
Если подается элитный яблочный бренди многолетней выдержки, обязательна подходящая закуска:
- мягкий белый хлеб;
- элитные сорта сыра с плесенью;
- горький шоколад;
- круассаны (и вообще любая сладкая выпечка);
- мороженое;
- блюда из мяса, птицы и дичи под соусами из фруктов и ягод.
Важно! Очень хорошо выдержанный кальвадос гармонирует с сигарой. А вот цитрусы на стол подавать нельзя. Их кислота полностью «забьет» вкус и аромат.
Как выбрать кальвадос в магазинеПервое, что нужно помнить, собираясь приобрести кальвадос – так имеет право называться только напиток, произведенный во Франции, конкретно – в Нормандии.
В подтверждение этого на этикетке всегда имеется аббревиатура АОС (можно примерно перевести как «наименование, контролируемое по происхождению»). Сам напиток в зависимости от использованного сырья и технологии производства делится на 3 вида:
- Calvados;
- Calvados Domfrontains;
- Calvados Pays d’Auge.
Обязательно указывается и срок выдержки. Названия и аббревиатуры те же, что и для коньяка. Только вместо Trois Etoilles («три звездочки») некоторые производители используют словосочетание Trois Pommes («три яблока»).
Приобретая кальвадос впервые, лучше отдать предпочтение продукции брендов, давно и хорошо известных во Франции и за ее пределами:
- Pere Magloire (от 4000 рублей за бутылку 0,7 литра);
- Chevalier des Touches (от 2000 рублей);
- Boulard (от 2300 рублей);
- Busnel (примерно 2200 рублей за 0,5 литра);
- Fiefs Cent-Anne (купить бутылку меньше чем за 2000 вам вряд ли удастся);
- М. Dupon (около 3200 рублей за бутылку 0,5 литра);
- Comte Louis de Lauriston (примерно 5000 рублей);
- Berneroy(2500 рублей).
Кальвадос по сравнению с французскими винами, коньяком, шампанским гораздо меньше известен за рубежом. А вот на родине его пьют в огромных количествах.
Вкус у него очень мягкий, богатый, «маслянистый», с выраженным послевкусием. Поэтому продегустировать его рекомендуется всем любителям «статусного» алкоголя.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы знакомы с кальвадосом? Доводилось пробовать? Что можете сказать относительно вкуса, аромата и иных свойств напитка?