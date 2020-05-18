Что особенного в статусной водке Белуга Noble за 1000 рублей: мой обзор

Я много раз видел в магазине водку “Белуга”. Она привлекла внимание не только стильным оформлением, но и ценой - больше 1000 рублей! Мы с моим хорошим знакомым как-то поспорили, а настолько ли хорош этот алкоголь.

Но покупать бутылку и пробовать самим - это не наш метод. Поэтому я, пользуясь, так сказать, положением, попросил моего подписчика Ивана Р. продегустировать этот напиток и рассказать всем нам о нем. Если ваше мнение отличается от мнения Ивана, то жду вас в комментариях. Истина всегда посередине!

Сведения из истории бренда и описание продукции

Водка «Белуга», или Beluga в оригинале, является продуктом почти одноименной компании Beluga Group, образованной в 1999 году.

А производится этот продукт на Мариинском ликероводочном заводе (Санкт-петербург), построенном еще в 1990 году. Под названием Beluga выпускается несколько видов алкогольных напитков:

водка Beluga Noble — классический продукт в семействе;

водка Beluga Celebration — специальная серия, выпущенная в честь юбилея Мариинского ликероводочного завода;

водка Beluga Transatlantic Rasing — ограниченная серия в честь российской яхтенной команды, одержавшей множество побед в престижных соревнованиях и мировых чемпионатах;

водка Beluga Transatlantic Rasing Navy Blue — оформление стилизовано под синеву морской воды и направляет к мыслям о морской стихии и парусном спорте;

водка Beluga Allure — коллекционная серия, выпущенная в честь российской команды по конному поло, одержавшей победы в самых значимых соревнованиях мирового значения;

водка Beluga Gold Line — ограниченная серия, в которой каждая бутылка имеет уникальный номер, выпущена для настоящих ценителей роскоши;

водка Beluga Epicure by Lalique — совместный продукт российских производителей водки и французских производителей хрусталя, который выпускается в великолепном хрустальном графине.

Я же расскажу о классической водке Beluga Noble. Она, по заявлению производителя, изготавливается из высококачественного солодового спирта и чистейшей воды, поднимаемой из артезианской скважины.

Внешний вид напитка

Водка разлита в стеклянные бутылки емкостью от 0,375 до 1,0 литра. Правда, литровую упаковку я видел только в магазине Duty Free одного из международных аэропортов. Там я ее и покупал за 15 евро.

Но вот буквально на днях заходил в «Бристоль» у дома и увидел там такую акцию. В среднем стоимость бутылки 0,5 литра около 1000 рублей.

Шикарное оформление самой бутылки, да еще и помещенной в подарочную картонную коробку, такую водку и подарить не стыдно. Маленькая рыбка из металла, приклеенная на этикетку, видимо, и дала название водке.

Как и положено классической водке, она совершенно прозрачная и бесцветная. При сильном охлаждении в морозильной камере до -18°С, напиток становится тягучим, почти как глицерин. В сочетании с заиндевевшей рыбкой на бутылке смотрится великолепно.

Вообще, внешний вид напитка произвел на меня очень приятное впечатление. Он достоин такой цены. Но остался еще вкус водки. Займусь его дегустацией.

Вкус и аромат

На вкус водка, согласно обещаниям продавцов из интернет-магазинов, в которых я почитал отзывы, должна быть мягкой с нотками меда во вкусе и ванили в аромате.

Однако, при сильном охлаждении никаких ноток обнаружено не было. Оно и понятно – специалисты советуют пить водку температурой около 10-15 градусов. Поэтому оставшуюся водку я пробовал уже такой.

И вот здесь меня постигло разочарование — напиток стал довольно жестким и невкусным. Пришлось снова охлаждать.

Оказалось, что для меня лично наиболее приемлемая температура употребления — около 0°С, то есть прямо из холодильника. Вот тогда и жесткости нет и какие-то там нотки появились. Уж не знаю, ванили, не ванили, но какие-то есть.

Мои выводы

Наверно, я не особо приучен к таким дорогим напиткам, но мне показалось, что ничего особенного в этой водке нет. Она, несомненно, чистая и качественная. Очень хорошо подходит в качестве аперитива перед обильной трапезой (да и во время ее). Но для повседневных посиделок дороговато.

А впрочем, я наверно, привередничаю. Но ведь если бы у меня на столе стояла черная белужья икра, стопки из хрусталя, а водочку преподносил официант, то напиток мне бы не показался вкуснее?

Из дегустации этого «статусного» напитка я вынес следующее:

стараться найти цену «по акции» в специализированном магазине;

получить эстетическое наслаждение от внешнего вида упаковки и бутылки;

попробовать водку при разной температуре;

особой разницы с более дешевой, я не увидел.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы пробовали знаменитую «Белугу»? Какие впечатления остались у вас? Может быть, вы считаете ее идеальной или же, напротив, вам кажется, что вы переплатили за бренд?