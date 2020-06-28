Что пила политическая элита СССР: любимые напитки и были ли среди них трезвенники

В начале девяностых мне довелось присутствовать при «выселении» из кабинетов горкома партии бывших секретарей. Тогда отменили КПСС, и освободившиеся площади быстро подобрали в аренду фирмачи.

Так вот я после выноса бумаг и столов обнаружил в шкафу батареи пустых бутылок из-под коньяка. В то время достать у нас хороший коньяк было непросто. Но у них водился, видать, и в ассортименте.

В отсутствии коньяка, впрочем, не брезговали и водочкой, в то время в тех кругах ходила присказка: «И как это ее беспартийные пьют!»

Вспомнился мне этот эпизод, и стало интересно: а что вообще пили во времена СССР партийные функционеры? Какие напитки потребляла элита?

Какой алкоголь предпочитали советские политики

Под хорошую закуску не пьют, как известно, только трезвенники и язвенники. А закусывать, как и выпивать, власть в СССР любила.

Вообще трезвенников среди высшего руководства практически не было. Сталин из легких напитков предпочитал грузинские вина «Хванчкару» и «Киндзмараули», из крепких мог выпить старого коньяку. Хотя из воспоминаний Хрущева следует, что будущий генералиссимус с младенчества знал вкус водки.

Отец его, сапожник и выпивоха, бывало, обмакивал в водку палец и давал сосать младенцу в люльке. Так рассказывал, во всяком случае, сам вождь народов. Любитель устраивать пышные застолья с соратниками, на которых пьяные гости выбалтывали лишнее.

Сталин этот прием использовал однажды и в политическом диалоге с Черчиллем. Известна история о том, как генсек споил британского премьера так, что того вывели под руки. Можно представить, как он метался, когда утром ему доложили, что он наболтал по пьяной лавочке…

«Не бойся, я Россию не пропью!» — сказал в тот момент Сталин очевидцу события маршалу Евгению Голованову. Добавив при этом, что при решении важных политических дел любой напиток должен казаться водой.

Хрущев любил больше прочих горилку с перцем и самогон, а закусывать предпочитал салом и соленьями.

Однажды, желая затмить Сталина в пьяном спарринге с политическим собеседником, он пригласил в Завидово Урхо Кекконена, президента Финляндии, поставив на стол вместо рюмок хрустальные фужеры, а также водку.

Итогом той битвы стало следующее: наш нарезался до свинства, а Урхо, спортсмен и здоровяк, выпил еще один фужер на посошок и удалился.

Годы работы в Молдавии не прошли даром для Леонида Брежнева, он полюбил коньяк или хорошее вино.

Юрий Андропов мог крепко и без последствий выпить в молодости, в позднее время пригубливал рейнского вина.

Константин Черненко в бытность генсеком мог позволить себе с больным желудком немного чистого спирта, хотя, говорят, с молодости пил все, что горит.

Михаил Горбачев запомнился антиалкогольной компанией, но сам выпивал вполне себе нормально.

Крепкие алкогольные напитки

коньяк грузинский или дагестанский употребляли при Сталине; изготовлен Тбилисским или Кизлярским коньячными заводами;

коньяк молдавский «Белый аист» выставлялся на кремлевских банкетах в более поздние сроки, хотя многие, в том числе Алексей Косыгин, предпочитали продукт Кизлярского завода;

водка из спеццеха Москвы.

Свои предпочтения были и у других членов советской политической элиты. На столах членов политбюро и прочих высоких лиц присутствовали в разное время многие напитки разной крепости. Посмотришь, и можно слюной захлебнуться. Из крепкого выпивали следующее:

Любимой водкой «позднего» Леонида Ильича была «Зубровка», эдакий белорусский аналог абсента на травах. Хотя в это время он мог опьянеть и от небольшого объема спиртного.

Не сохранилось свидетельств отношения властей к популярным напиткам шикарного ряда советских лет. Это 45-градусный «Рижский бальзам», кубинский ром «Гавана Клуб» который привозили с Острова Свободы цистернами и разливали в СССР.

А был еще ароматнейший вермут «Кичкемет», произведенный в Венгрии и по вкусу круче нынешнего «Мартини».

Слабый алкоголь

Конечно, не обходилось и без дамских вариантов спиртного. Шампанское выставлялось сладкое и полусладкое «Советское».

Помимо «сталинских» красных вин были в числе популярных грузинское «Оджалеши», а также белые «Телиани», «Кахети».

В воспоминаниях современников осталось легкое вино сталинских застолий «Маджари». Привычка ставить на фабричных винах номера осталась вплоть до конца семидесятых. Нумерация обычно касалась грузинских вин.

Несерьезное шампанское выпивали только в протокольных ситуациях, на публике и для фото. Например, на встрече с американским президентом Никсоном.

Были ли в СССР непьющие политики

Выпивать полагалось и по протоколу, но тем, кто не мог пить много, а ситуация того требовала, оказывается, потихоньку подставляли вместо коньяка чай, а вместо водки воду.

Известно, что Косыгину, если он бывал в ударе, обращался порой помощник со словами: «Алексей Николаевич, может, чайку?» На что тот или соглашался, или отмахивался: сам знаю.

Андропов почти не пил в тот момент, когда стал руководителем страны. И хотя самая дешевая низкосортная водка получила название «андроповка», сам генсек ее, конечно, даже не пробовал.

Ну а почти трезвенником из партийного высшего руководства был, пожалуй, только Владимир Ленин. Во-первых, Ильич быстро понял опасность пьяного пролетария, а во-вторых, и сам был практически равнодушен к горячительному.

Известно, что если чем он и злоупотреблял, то только чаем. Хотя нет, был один грех, о чем печалилась сестра Анна, сообщавшая в письмах к матери, что брат совсем «испортился, пьет кьянти вместо молока».

Вот кто бы мог подумать? А вообще как-то так потянуло в прошлое застойно-застольное. Доброе, спокойное, ностальгическое… А что вы думаете на этот счет?