Вторая мировая война – бои на фронтах, перемещения огромного количества войск, солдат и офицеров. Замыслы Генеральных штабов, ход сражений, работа разведок и контрразведок.

Все это мне рассказывали в школе, на уроках истории. Но вот жизнь реальных людей никак не освещалась.

Как жили те, кто находился в окопах, реализовывал планы командования, каков был их быт, что пили простые солдаты, находящиеся по разные линии фронта?

Откуда взялись фронтовые 100 грамм

История «фронтовых 100 грамм» уходит своими корнями в далекое прошлое. В Российской империи, употребление алкоголя в армии не считалось зазорным и более того, водка выдавалась рядовому составу для согрева и «куража».

Стоит отметить, в царской России выдача спиртного ограничивалась и в военное время, рядовые солдаты строевых частей получали в неделю три чарки водки, а военнослужащие нестроевых частей, получали две.

На флоте, в связи с тяжелыми условиями службы, норма потребления алкоголя были несколько выше и составляла семь чарок в неделю. Кроме того, в армии и на флоте, дополнительная выдача спиртного для нижних чинов осуществлялась по праздникам и после походов.

Выдача водки для рядовых солдат в России была прекращена в 1908 году. Причиной для такого решения, послужило поражение России в русско-японской войне. Надо было найти причину поражения и ее нашли – пьянство в армии.

Что пили советские солдаты

Через 32 года после введения запрета в русской армии на выдачу спиртного для личного состава, водка была «реабилитирована» и вернулась в войска.

В ходе Советско-финского вооруженного конфликта, зимой 1940 года по инициативе наркома обороны Ворошилова было принято решение о выдаче для боевых частей, участвующих в сражениях на Карельском полуострове специального пайка – ежедневных 100 грамм водки и 50 грамм сала.

Такой паек военнослужащим выдавался с 10 января по середину марта 1940 года.

С приходом Второй мировой войны на территорию Советского Союза, выдача водки военнослужащим была возобновлена с июля 1941, хотя официальное постановление было принято в конце августа 1941 года.

Норма выдачи для частей, принимающих участие в боевых столкновениях, как сухопутных войск, так и авиации осталась прежней - 100 грамм.

Нормы выдачи спиртного для военнослужащих РККА пересматривались несколько раз. Так, с весны 1942 года, ежедневный спиртной паек был увеличен до 200 грамм – только для частей, ведущих активные наступательные боевые действия.

Для остальных подразделений, «ворошиловские 100 грамм» выдавались по праздничным дням.

Перед началом наступления советских войск под Сталинградом «наркомовский паек» был пересмотрен и составлял: 100 грамм водки в боевых подразделениях и 50 грамм для тыловых и резервных частей, а также раненым.

В частях, ведущих бои в Закавказье, водку было решено заменить местным продуктом – вином, белым или портвейном. Начиная с мая 1943 года, употребление спиртного в Красной Армии было ограничено.

Ежедневные «наркомовские 100 грамм» стали выдаваться только в частях принимавших непосредственное участие в боях, а для других подразделений, водка выдавалась по праздникам. С мая 1945 года выдача спиртных напитков в вооруженных силах СССР была прекращена.

Что пили немцы

В начале Второй мировой войны немецкая армия славилась своей «железной» дисциплиной. Официально, алкогольные напитки для нужд солдат Вермахта не поставлялись и одна из причин такого ограничения заключалась в том, что «вождь германской нации» Адольф Гитлер не употреблял спиртное.

Не все немецкие офицеры (хоть и присягали на верность фюреру лично) разделяли его взгляды на употребление алкоголя и имея доступ к захваченным ресурсам поверженного противника, не брезговали пополнять свой багаж его запасами легких и крепких спиртных напитков.

Рядовой состав не отставал от своих командиров и действуя по личной инициативе, просто реквизировал найденный алкогольный продукт для собственного употребления.

Несмотря на то что официально алкоголь в немецкие войска не поставлялся, а личный состав должен был обходиться местными ресурсами, случаи выдачи крепкого спиртного в централизованном порядке все же были: в осенне-зимний период Сталинградской битвы солдатам, участвующим в сражении, выдавался шнапс.

Норма выдачи: одна бутылка шнапса на трех, а позже, на двух человек.

Из чего и как пили солдаты

Каждый солдат должен быть готов к жизни в полевых условиях. Как советский воин, так и солдат немецкой армии, в своем снаряжении имел посуду для приема пищи, в том числе и кружку.

В Красной Армии кружка необходима для положенного по нормам довольствия чая, а в немецкой армии – кофе, который, как и чай, входил в рацион военнослужащего.

Металлическая армейская кружка – посуда, из которой пили спиртное солдаты враждующих сторон. Но процесс употребления несколько отличался.

В советской армии, «боевых 100 грамм» выдавались порционно, каждому человеку и большинство солдат, положенную норму пили сразу, в нескольких шагах от раздатчика – чтобы не разлить.

В немецкой армии, выдача шнапса была в бутылках и поэтому военнослужащие сами делили напиток между собой.

Как мы видим, крепкие спиртные напитки в вооруженных силах двух противников употреблялись, но в разных количествах.

Это соответствует и национальным традициям, и погодным условиям. Но как вы считаете, влияло бы отсутствие водки в пайках военнослужащих Красной Армии на сроки ведения всей Великой Отечественной войны?