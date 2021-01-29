Что пили иностранцы в Советском Союзе, кроме водки "Столичная" и где они доставали алкоголь

Как-то раз мы с другом Семеном отдыхали на море. Прогуливаясь по набережной, мы заметили, как группа иностранных граждан чуть ли не ящиками скупала «Жигулевское» пиво.

Когда мой товарищ вышел из ступора, в который его ввело такое зрелище, он сказал, что во времена Советского Союза иностранцы были более разборчивы в алкоголе.

Какой алкоголь предлагал Советский Союз иностранцам

Мы с Семеном отошли от группы разговаривающих на непонятном для нас языке граждан и присели на лавочку около моря. Друг закурил папироску и, смотря куда-то вдаль, ударился в воспоминания.

«Вот ты вспомни», – сказал он мне – «Приедет раньше группа туристов в Союз, их сразу вели в магазины и бары, которые специально для них наши власти выбрали. Я работал как раз в этой сфере».

Я, естественно, такого не помнил, поскольку во времена Союза меня, как говорится, и в проекте не было.

«Иностранцам много ли надо? С чем у них ассоциируется хоть Союз, хоть Россия? Правильно – Рашен водка, мишка, да балалайка. Вот мы их этим и старались потчевать. Ну, без медведей, правда, зато водки было, как говорится, хоть залейся», - продолжал Семен.

Интересный факт! Посещение иностранцами советских магазинов строго контролировалось властями.

Различались ли цены на алкоголь для иностранцев и своих граждан

«Те, кто до Крыма добирался, их там вином местным угощали, да прочими продуктами местного производства, ну а у нас, только и слышно было – дайте водки попробовать. Такое ощущение, что они за ней и поехали в страну. Что ж у них там на западе, только пиво производят, что ли, я не пойму?»Я молчал. Мне хоть и приходилось сталкиваться с иностранцами, но происходило это далеко за пределами России, да и во времена далекие от СССР. Я в молодости служил матросом на учебном парусном судне.

Семен почему-то замолчал, а мне, напротив, хотелось услышать, как себя вели граждане других государств на нашей территории. Нам-то в иностранных портах было строжайше запрещено бедокурить.

Не брезговали люди в те времена и пивом.

«Сем, ну а цены-то на алкоголь завышали или занижали для них?» - спросил я. Друг, будто очнувшись ото сна, удивленно посмотрел на меня и продолжил свой рассказ.

«Иностранцев, как я уже сказал, старались вести в специальные магазины. Алкоголь там стоил в разы дороже, чем в обычных универмагах. Ну, те быстро просекли эту схему и старались приобрести водку или вино через горничных, таксистов и прочих. Тот еще каламбур был».

Какой алкоголь увозили с собой иностранцы в качестве сувенира

Семен вдруг засмеялся от воспоминаний. «Когда у этих товарищей заканчивался срок пребывания в нашей стране, они старались понабрать алкоголя в качестве сувенира. Особой популярностью пользовалась «Столичная водка».

Из Крыма везли вина. Что-нибудь типа «Муската белого Красного Камня», ну или прочее подобное. Крымское вино, как это ни странно покажется, в те времена высоко ценилось во всей Европе.

Сейчас такие этикетки можно увидеть только у коллекционеров.

Ну а за армянские коньяки эти граждане готовы были выложить любые деньги. Я уж не знаю, чем они их так впечатляли, но иностранцы иной раз по несколько ящиков везли домой. Покупали втридорога, но ведь покупали же!»

Обратите внимание! Некоторые иностранные граждане занимались спекуляцией. Купив в СССР алкоголь, они продавали его у себя на родине по цене в 5-6 раз превышающей закупочную.

Был ли алкоголь, который поставлялся только на экспорт

Выбор был поистине велик.«Нет – ответил Семен, когда я задал ему этот вопрос – Такого алкоголя не было. За границу поставляли некоторые вина, ту же водку «Столичную», но так, чтобы какой-то алкоголь шел чисто на экспорт, такого я, по крайней мере, не слышал.

Впрочем, ходили слухи, что специально для некоторых стран производился ром, настойки и коньяки. Но это вроде было едва ли не по индивидуальным заказам. Насколько это правда, я не знаю».

В общем, долго мы еще с Семой сидели на берегу моря и вспоминали странное советское прошлое.

Рассказывал он красиво и интересно, а самое главное правдиво. Единственный вопрос, который у меня остался после этого разговора – это про экспорт алкоголя из Союза. Может, кто-то что-нибудь знает насчет этого?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!