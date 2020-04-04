Я, если честно, не помню времен «сухого закона» - мал был. Когда я готовил для вас эту статью, то спросил у мамы, что она помнит о вынужденной трезвости в СССР.

Она мне с улыбкой ответила, что при упоминании “сухой закон”, перед глазами встают красочные картины студенческой веселой безалкогольной свадьбы ее двоюродной сестры. Веселой, как она сказала, потому что расписные чайники, стоявшие на столах, были наполнены не горячим чаем, а разнообразными горячительными напитками.

Вот так оказывается обходили запреты. Я решил углубиться в этот вопрос и понят, а что же пили россияне во время «сухого закона».

Когда и почему был принят сухой закон в СССР

В мае 1985 года Центральным Комитетом Партии Советского Союза было принято постановление “О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма”. Это постановление в народе получило название “сухой закон”. Инициатором нововведения, ограничивающего потребления алкоголя, был рупор перестройки - Горбачев М.С.

Официальной причиной принятия закона была чрезмерная алкоголизация народа. Хотя по статистике потребление на душу населения в СССР было ничем не больше, чем в странах Европы. А по данным ВОЗ, опубликованным в 2018 году после сухого закона в нашей стране стали пить еще больше.

Существует версия, что на самом деле задача была - обрушить экономику и привести к распаду СССР. Что и произошло в 1991 году. Так это или нет, мы с вами навряд ли когда-нибудь узнаем.

Сколько законно можно было получить алкоголя

Также бытует мнение, что именно антиалкогольная компания способствовала распространению алкоголя, как бы это ни было парадоксально. Ведь если раньше многие попросту не покупали винно-водочные изделия за ненадобностью, то с вводом закона вынуждены были приобретать “запретную” продукцию в установленном объеме на каждого члена семьи. Не пропадать же добру!Запрет на алкоголь привел только к его повышенному спросу, несмотря на увеличение цены почти в два раза. У винно-водочных магазинов стали собираться очереди не только из любителей выпить, но даже из тех, кто раньше бутылку даже в руках не держал. Дефицит же!

Торговля алкоголем осуществлялась в ограниченное время с 14.00 до 19.00, и в одни руки отпускалось не более двух бутылок со спиртосодержащим веществом.

Люди стали брать впрок - на дни рождения, свадьбы, похороны. Вставали в очередь всей семьей, чтобы заполучить стратегический запас.

Водка в то время стала – «твердой валютой». Ей расплачивались за различные услуги. От ремонта сантехники, до получения «по блату» пары сапог.

Как люди умудрялись пить спиртное даже во время “сухого закона”

Умудряться и не приходилось. Прежде всего потому что “из-под прилавка”, то есть по знакомству, можно было приобрести все что угодно: от французского коньяка до грузинского вина. Конечно, по завышенной цене, но все же можно.

Спиртом можно было разжиться не только в аптеках и в медицинских учреждениях. На заводах рабочим давали спирт для обработки рук, но практически никто не использовал его по назначению. Все тихонечко сливали и несли драгоценную влагу домой. Кто-то употреблял его сам, а кто-то перепродавал. Естественно, это было незаконно.

И, конечно, выручал людей символ «сухого закона» - самогонный аппарат. Во многих квартирах, домах, сараях, банях стояли бутыли с брагой и «приветом Горбачеву» - перчатки, надутые газом, выделяемом при брожении.

Крепкий, обжигающий души и желудок, спиртной напиток гнали из свеклы, зерна, картофеля, винограда. Сложнее перечислить из чего не гнали. Качественный первач очищали от сивушных масел, сдабривали травами, настаивали на все, чем можно, получая в итоге:

березовку;

медок;

спотыкач;

сбитень и многое-многое другое…

Самые популярные напитки во время сухого закона (алкогольные)

тормозуха - тормозная жидкость;

Борис Федорович - разведенный клей БФ;

денатурат – смесь питьевого спирта с керосином;

брага – напитки, получившиеся в процессе брожения;

тройной одеколон – косметическое средство, по идее не предназначенное для употребления вовнутрь.

Несомненно, существовали популярные в определенной среде алкогольсодержащие жидкости, которые сложно назвать напитками. Потому что пить их было опасно для жизни:

На тему необычных «напитков» существовала масса анекдотов. Например, такой: двое в магазине покупают два “Тройных одеколона” и один “Ландыш”, потому что к ужину ожидают даму.

В коммерческих магазинах безо всяких ограничений можно было приобрести спирт “Рояль” в фирменной бутылке с красивой этикеткой. В Голландии - стране-изготовителе, Royal использовали в технических целях, в России в самых, что ни на есть гастрономических.

Ну и конечно, готовили огромное количество различных настоек, наливок дома. Наверное, у каждой хозяйки был рецепт алкоголя, который готовился к праздникам. Расскажу о рецепте приготовления коньяка из самогонки, который использовался в моей семье. Мама рассказала рецепт:

В трехлитровую банку самогона нужно насыпать ¼ чайной ложки марганцовки - в те времена ее за копейки можно было купить в любой аптеке. Через три дня процедить через фильтр – несколько слоев марли или ваты. Добавить 1 стакан молока, 1 столовую ложку растворимого кофе, ½ пакетика ванилина, 3-4 горошины душистого перца. Закрыть крышкой и поставить в прохладное темное место. Через три недели процедить снова через фильтр.

Такой напиток приятного коньячного цвета с легким ароматом ванили, разлитый в элегантные графины не стыдно было поставить на стол даже в приличном обществе. Кстати, во времена “сухого закона” многие предпочитали пить именно домашний самогон, опасаясь отравиться контрафактным алкоголем.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Согласитесь, что категорические запреты еще никогда не приводили к благу. Возможно, лучше не запрещать, а прививать культуру пития. Как вы считаете?