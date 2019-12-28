Для меня алкоголь, это про не про напиться, а про искусство. Когда я готовлю новый напиток, я чувствую себя художником. Но художник – это не только про размазать краски как попало, это еще и культура и история.

Поэтому в честь Нового года, я хочу поделиться с вами историями. Мне всегда было интересно: как обстоят дела с новогодним угощением в других странах, что пьют за праздничным столом в Европе, Америке или в азиатских странах?

Чем отмечают Новый Год в Европе

Несколько лет назад мне пришлось встречать Новый Год у друзей в Германии. Я всегда считал немцев большими любителями пива и водки.

Новогодняя ночь меня приятно удивила традиционным напитком, которым немцы отмечают Рождество и Новый Год. Им оказался вкуснейший глинтвейн (горячее вино), приготовленный из красного сухого мерло с добавлением лимонной цедры и пряных специй.

Оказывается, жители Германии начинают употребление этого напитка с конца ноября, чтобы создать рождественское настроение. Этот период у них называется «пора глинтвейна».

И тогда я заинтересовался: а какие новогодние напитки подают к столу в других странах мира?

Разговаривал с людьми, побывавшими в разных уголках мира, искал информацию в разных источниках и узнал много интересного.

Столь любимый немцами глинтвейн невероятно популярен и в скандинавских странах. Там его называют глогг. От немецкого напитка он отличается другим набором специй.

Учитывая то, что в Финляндии и Швеции свирепствует сухой закон, существует безалкогольный вариант, основой которого служит не вино, а смородиновый или виноградный сок. Горячие финские парни с удовольствием употребляют и его.

Терпкий согревающий глинтвейн также очень любим в Голландии и Австрии. Его даже пьют прямо на улице, как кофе, заедая пончиками.

На праздничном столе французов ожидаемо представлено шампанское и крюшон – напиток из вина, специй, шампанского и фруктов.

В Ирландии и Люксембурге Новый Год отмечают вином, в большинстве случаев, собственного приготовления.

В Великобритании готовят особый рождественский пунш wassail, название которого пришло из староанглийского языка и переводится как «будь здоров».

Как же я удивился, узнав, что в некоторых странах в рождественские и новогодние праздники на стол ставят напитки, приготовленные из молока! Например, в Нидерландах очень уважают слем – молочный коктейль с добавлением сухофруктов и пряностей.

Чем отмечают Новый Год в странах Африки

Новогодние обычаи африканских стран основаны на традициях, завезенных колонизаторами. Так как шампанского в Африке нет, его с успехом заменяет домашнее пиво.

Настаивать его начинают за месяц до праздника, чтобы к Новому году оно как раз подошло. Затем наливают его в большой кувшин и подают к столу.

Зажиточные африканцы могут себе позволить на праздник вино, которое является на континенте дефицитом и стоит очень дорого.

Что пьют на Новый год в Америке

Недавно я узнал, что молочные новогодние напитки популярны не только в Нидерландах. Всегда был уверен, что настоящие американцы предпочитают виски.

Но нет – в рождественско-новогодний период жители США и Канады пьют эгг-ног – этакий гоголь-моголь из сливок и сырых яиц. Изначально основой этого напитка служил эль, потом ром, и только в ХIХ веке алкоголь в коктейле был заменен на молоко.

Аналогичный новогодний напиток популярен и в странах южноамериканского континента: Чили, Мексике, Пуэрто-Рико.

В Чили молочный коктейль для рождественского стола называется кола-де-моно («хвост обезьяны»). Для его приготовления смешивают сливки с ромом или бренди, добавляют кофе, пряности, ванилин и орехи. Пьют холодным.

Мексиканцы, помимо сливочного напитка, на Новый Год готовят Ponche Navideño – пунш, состоящий из сухофруктов, цитрусов, яблок, сахарного тростника и боярышника.

Основой служит коньяк, ром или текила. Пьют горячим прямо на улице. Фруктовые пунши также подают на новогодний стол в Гватемале и на Ямайке.

Чем отмечают Новый Год в Азии

Не так давно мне пришлось съездить в деловую поездку в Китай. Разумеется, не мог не поинтересоваться, чем отмечают приход Нового Года лучшие друзья россиян.

Зная, что китайцы алкоголь почти не употребляют, не удивился, что основным напитком праздничных трапез является зеленый чай. Женщины могут себе позволить немного сливового вина, а мужчины угощаются рисовыми алкогольными напитками.

В Таиланде и Индии, по традиции, в Новый Год алкогольные напитки под запретом. Местное население прекрасно обходится соками и газировкой.

Немного познакомившись с праздничным алкоголем разных стран, я задумался о том, что и в России должны быть традиционные напитки, которыми наши предки отмечали приход Нового Года.

Самым популярным угощением считался сбитень, который готовился из меда и пряностей. Алкоголя на столах почти не было. На столах стояли кисели, взвары и квас.

Неплохо было бы возродить старинные новогодние и рождественские традиции на наших столах. Хотите попробовать сбитень? Или уже пробовали?