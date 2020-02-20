Азиаты, а особенно японцы многим европейцам кажутся просто людьми с другой планеты. Причем все на одно лицо. У них совершенно уникальные местные обычаи и традиции, в том числе культура потребления алкоголя. Хотя и от европейских напитков они тоже не отказываются.
К написанию этой статьи меня сподвиг просмотр на выходных оскароносного фильма «Мемуары Гейши». Очень уж атмосферный.
Традиционные японские спиртные напиткиПервая ассоциация со словами «Япония» и «алкоголь» – разумеется, саке. Хотя то, что весь мир называет «саке» (рисовая то ли водка, то ли вино – точно определить затрудняются даже эксперты) в самой Японии именуется «нихонсю». Алкоголя в нем содержится 10-20% в зависимости от вида:
- Junmai. Чистейший беспримесный саке только из риса.
- Honjozo. В спиртное добавляются дрожжи.
- Ji-Zake. «Крафтовые» напитки от совсем небольших компаний.
- Nigori-zake. Молочно-белое саке с необычным кисловато-кремовым вкусов.
За пределами Японии можно приобрести продукцию самых «массовых» брендов:
- «Саваноцуру»;
- «Хакутцуру»;
- «Нисиноми Сюдзо»;
- «Нихон Сахари»;
- «Геккейкан»;
- «Такара Сюдзо».
Сейчас саке в Японии – скорее дань традиции, чем популярный алкогольный напиток.
Гораздо меньше европейскому потребителю известны:
- Сётю. Грубо говоря, самогон из «подножного» сырья (картофеля, гречихи, ячменя, риса, моркови, каштанов, батата, кунжутных семян) крепостью 25-40%. Странноватый орехово-земляной вкус – следствие перегонки браги, затем разбавляемой водой. Количество дистилляций определяет производитель. Название примерно переводится как «жженая жидкость».
- Авамори. Алкоголь с острова Окинава крепостью 30-43% (иногда до 60%). Это продукт перегонки длиннозерного риса, специально импортируемого из Таиланда. Название «наполненный пеной» примерно отражает суть процесса.
Приобрести сётю и авамори за пределами Японии практически невозможно.
Крепкий алкогольЭто кажется странным, но в Японии отлично налажено производство виски. Большую роль в популяризации напитка сыграли по сути контролировавшие страну после Второй мировой американцы. Его название японцы просто адаптировали под собственный язык – «уисуки».
Качество более чем неплохое, японские бренды даже получают награды на международных выставках. Бутылка Yamazaki Suntory, Shirasu, The Hakushu или Hibiki – отличный сувенир и просто произведение искусства.
Японский виски получил признание зарубежных специалистов.
Слабый алкогольНаиболее популярный слабоалкогольный напиток – пиво (4-5,5%). Здесь японцы солидарны с остальным миром. Известные бренды:
- «Асахи» (самое «массовое»);
- «Сантори» («премиальное», с богатым ароматом);
- «Саппоро» (с необычной горчинкой);
- «Кирин» (типичный лагер);
Важно! Пивом в Японии называются исключительно напитки с содержанием солода 67% и более. Если его меньше, алкоголь называется «вторым пивом» («хаппошу»), а когда нет вообще – «третьим».«Асахи» – массовый японский бренд, производящий не только пиво, но и безалкогольные напитки.
Дамы в Японии предпочитают шу-хай – легкий фруктовый алкоголь (5-8%). Вкусовая палитра очень широкая, наиболее популярны любые цитрусы, груша, персик, ананас.
Традиционное японское вино – сливовое (умэ-сю). Вкус очень мягкий, приятный. Алкоголь почти не чувствуется, напиток больше похож на сок. Он ароматный и сладкий, но без приторности. Также популярны абрикосовые, малиновые, черносмородиновые вина. Лучшие бренды – «Такара Сюдзо», «Гэкэикан», «Тёя», «Фу Ки».
Важно! Подаренная бутылка фруктового вина в Японии – пожелание здоровья и долголетия.С виноградным вином Японию познакомили португальские монахи-францисканцы. Климат для винограда там, мягко говоря, неподходящий, но за четыре с лишним века появилось несколько достойных брендов, продукция которых поставляется за пределы страны:
- L’Orient Sakura No Wine Shirayuri
- Choya Silver
- Magrez-Aruga.
Что предпочитают пить сами японцыИз слабоалкогольных напитков японцы традиционно предпочитают пиво. По его потреблению страна на четвертом месте в мире.
У молодежи и дам популярны импортированные из США, Австралии, Италии, Франции вина – красные, белые, розовые, игристые. Из крепких напитков японец с большой долей вероятности выберет виски, джин или даже водку, но разведет их водой (от 1:4 до 1:10).
В барах японцы нередко решают деловые и иные важные вопросы.
Для постоянно дисциплинированных и живущих по правилам японцев алкоголь – способ расслабиться и разрядить обстановку. При этом культуре потребления спиртного они уделяют очень большое внимание, покупая дорогие бокалы, напитки престижных брендов, посещая модные бары. Пьют они и традиционно японские напитки, и европейские.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы были в Японии? Когда-нибудь пили с японцами? Какие остались впечатления от самого спиртного и «собутыльников»?