Азиаты, а особенно японцы многим европейцам кажутся просто людьми с другой планеты. Причем все на одно лицо. У них совершенно уникальные местные обычаи и традиции, в том числе культура потребления алкоголя. Хотя и от европейских напитков они тоже не отказываются.

К написанию этой статьи меня сподвиг просмотр на выходных оскароносного фильма «Мемуары Гейши». Очень уж атмосферный.

Традиционные японские спиртные напитки

Junmai. Чистейший беспримесный саке только из риса.

Honjozo. В спиртное добавляются дрожжи.

Ji-Zake. «Крафтовые» напитки от совсем небольших компаний.

Nigori-zake. Молочно-белое саке с необычным кисловато-кремовым вкусов.

Первая ассоциация со словами «Япония» и «алкоголь» – разумеется, саке. Хотя то, что весь мир называет «саке» (рисовая то ли водка, то ли вино – точно определить затрудняются даже эксперты) в самой Японии именуется «нихонсю». Алкоголя в нем содержится 10-20% в зависимости от вида:

За пределами Японии можно приобрести продукцию самых «массовых» брендов:

«Саваноцуру»;

«Хакутцуру»;

«Нисиноми Сюдзо»;

«Нихон Сахари»;

«Геккейкан»;

«Такара Сюдзо».

Сейчас саке в Японии – скорее дань традиции, чем популярный алкогольный напиток.

Гораздо меньше европейскому потребителю известны:

Сётю. Грубо говоря, самогон из «подножного» сырья (картофеля, гречихи, ячменя, риса, моркови, каштанов, батата, кунжутных семян) крепостью 25-40%. Странноватый орехово-земляной вкус – следствие перегонки браги, затем разбавляемой водой. Количество дистилляций определяет производитель. Название примерно переводится как «жженая жидкость». Авамори. Алкоголь с острова Окинава крепостью 30-43% (иногда до 60%). Это продукт перегонки длиннозерного риса, специально импортируемого из Таиланда. Название «наполненный пеной» примерно отражает суть процесса.

Приобрести сётю и авамори за пределами Японии практически невозможно.

Крепкий алкоголь

Это кажется странным, но в Японии отлично налажено производство виски. Большую роль в популяризации напитка сыграли по сути контролировавшие страну после Второй мировой американцы. Его название японцы просто адаптировали под собственный язык – «уисуки».

Качество более чем неплохое, японские бренды даже получают награды на международных выставках. Бутылка Yamazaki Suntory, Shirasu, The Hakushu или Hibiki – отличный сувенир и просто произведение искусства.

Японский виски получил признание зарубежных специалистов.

Слабый алкоголь

«Асахи» (самое «массовое»);

«Сантори» («премиальное», с богатым ароматом);

«Саппоро» (с необычной горчинкой);

«Кирин» (типичный лагер);

Наиболее популярный слабоалкогольный напиток – пиво (4-5,5%). Здесь японцы солидарны с остальным миром. Известные бренды:

Важно! Пивом в Японии называются исключительно напитки с содержанием солода 67% и более. Если его меньше, алкоголь называется «вторым пивом» («хаппошу»), а когда нет вообще – «третьим».

«Асахи» – массовый японский бренд, производящий не только пиво, но и безалкогольные напитки.

Дамы в Японии предпочитают шу-хай – легкий фруктовый алкоголь (5-8%). Вкусовая палитра очень широкая, наиболее популярны любые цитрусы, груша, персик, ананас.

Традиционное японское вино – сливовое (умэ-сю). Вкус очень мягкий, приятный. Алкоголь почти не чувствуется, напиток больше похож на сок. Он ароматный и сладкий, но без приторности. Также популярны абрикосовые, малиновые, черносмородиновые вина. Лучшие бренды – «Такара Сюдзо», «Гэкэикан», «Тёя», «Фу Ки».

Важно! Подаренная бутылка фруктового вина в Японии – пожелание здоровья и долголетия.

L’Orient Sakura No Wine Shirayuri

Choya Silver

Magrez-Aruga.

С виноградным вином Японию познакомили португальские монахи-францисканцы. Климат для винограда там, мягко говоря, неподходящий, но за четыре с лишним века появилось несколько достойных брендов, продукция которых поставляется за пределы страны:

Что предпочитают пить сами японцы

Из слабоалкогольных напитков японцы традиционно предпочитают пиво. По его потреблению страна на четвертом месте в мире.

У молодежи и дам популярны импортированные из США, Австралии, Италии, Франции вина – красные, белые, розовые, игристые. Из крепких напитков японец с большой долей вероятности выберет виски, джин или даже водку, но разведет их водой (от 1:4 до 1:10).

В барах японцы нередко решают деловые и иные важные вопросы.

Для постоянно дисциплинированных и живущих по правилам японцев алкоголь – способ расслабиться и разрядить обстановку. При этом культуре потребления спиртного они уделяют очень большое внимание, покупая дорогие бокалы, напитки престижных брендов, посещая модные бары. Пьют они и традиционно японские напитки, и европейские.

А вы были в Японии? Когда-нибудь пили с японцами? Какие остались впечатления от самого спиртного и «собутыльников»?