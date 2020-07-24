Что такое Бурбон, из чего его готовят и ТОП 10 лучших марок, которые не "пахнут клопами"

Я не любитель крепких алкогольных напитков и предпочитаю легкие вина и ликеры.

Получив в презент бутылку с непонятной иностранной жидкостью, я надолго про нее забыл. Однако через какое-то время решил продегустировать.

Поначалу вкус показался неприятным, но что-то заставило меня налить еще бурбона в стакан. Распробовав, я решил поинтересоваться, что пью, из чего это сделано, и какова история у этого необычного вкуса и аромата.

Оказывается, бурбон – это напиток войны и потерь. Его изобрели, когда США страдало от голода, не хватало зерна для хлеба, и единственным доступным злаком была кукуруза.

Что такое бурбон

Мои друзья его часто называют виски, но состав ингредиентов при изготовлении сусла для брожения существенно отличается от европейских аналогов.

Сейчас я предпочитаю употреблять бурбон с горячими блюдами на семейных торжествах, но никогда не пропущу возможность выпить новый незнакомый мне бренд в барах и ресторанах.

Он полюбился мне за неповторимый терпкий вкус с нотами карамели, пряностей и ванили, которые формируются во время выдержки.

На янтарный цвет сквозь бокал можно смотреть часами, вдыхая тонкий дубовый аромат. Древесные тона ощущаются и в виде послевкусия после каждого выпитого глотка.

Если вы решили познакомиться со вкусом крепкого виски, то начинайте с исконно американского бурбона. Именно он раскроет полный букет вкуса и аромата, который я очень ценю.

Технология производства бурбона

Я знаю, что изготовлением виски занимаются многие страны, но американский бурбон отличается уникальным способом выдержки.

Основным ингредиентом для создания благородного напитка является кукуруза - не менее 55% от всей массы сусла с добавлением ржи, ячменя и пшеницы.

Зерно измельчается, заливается чистой водой и подвергается двукратной переварке с поэтапным внесением зерновых. Далее все остужается и вводится ячменный солод, который заставляет сусло бродить.

По истечении процесса он проходит двойную фильтрацию для удаления твердых частиц и очистку-перегонку, во время которой в него не попадают сивушные масла. После дистилляции крепость может достигать от 70 до 80 градусов.

Чистый напиток без примесей заливается в бочки. Деревянная тара для выдержки должна быть из белого дуба американского происхождения, обожженная изнутри. Разлитый бурбон, выстаивается в бочках от 2 до 10 лет, именно тогда приобретая истинный вкус и аромат.

Крепость напитка в деревянной таре часто достигает 62 градусов, но в бутылки разливают виски с содержанием алкоголя 40-43% - это считается эталоном для настоящего американского виски.

Настоящим бурбоном считается только тот, который произведен на территории Америки, из местного сырья, включая бочки для настаивания.

В каких странах производят хороший бурбон

Главным экспортером этого элитного алкоголя является США, но некоторые другие страны приписывают и себе возможность изготавливать хороший бурбон, который часто называют виски.

Отличие двух напитков заключается в купаже состава. Для Америки основой будет кукуруза, производители из Шотландии добавляют больше пшеницы, в Ирландии - рожь, а в Канаде - ячмень.

Также при выборе виски советую обратить внимание на изготовителей, которые совсем недавно начали производство, но тоже добились неплохого качества и вкуса. Это Австралия, Франция и Индия.

Если вы никогда не пробовали настоящий бурбон из США, то советую начать дегустацию с самых лучших купажей.

10 лучших марок бурбона

Jim Beam (Джим Бим) – это самая популярная марка, приготовленная в истинных традициях Америки. Цена 1 600 руб.

Maker’s Mark (Мэйкерс Марк) – элитный алкоголь, который мечтают попробовать все любители виски и бурбона. Цена 2 500 руб.

Knob Creek (Кноб Крик) – дорогой экземпляр, который отличается длительностью выдержки до 9 лет и богатым насыщенным вкусом. Цена 5 400 руб.

Baker’s Bourbon (Бейкерс Бурбон) – отличается оригинальным вкусом и ароматом. Производители утверждают, что используют специальные дрожжи, состав которых держится в секрете. Цена 9 400 руб.

Old Forester (Олд Форестер) – напиток для любителей старых традиций и вкусов. Именно этот сорт бурбона первым запечатали в бутылку. Цена 3 400 руб.

Old Tavern (Олд Таверн) – обладает классическим вкусом с тонкими древесными нотами и традиционным ароматом. Цена 1 400 руб.

Jack Daniels (Джек Дэниэлз) – одна из популярных марок, которая завоевала мир мягким вкусом и достойной крепостью. Цена 1 500 руб.

Wild Turkey 101 (Ваилд Турки) – виски с пониженным содержанием спирта, процент которого не превышает 40 градусов, но при этом бурбон обладает достойным вкусом. Цена 2 700 руб.

Chivas Regal (Чиваз Регал) – представляет напиток премиум класса, который пьют высшие круги общества, но его можно попробовать и простому смертному. Цена 3 000 руб.

Red Label (Ред Лэйбл) – самый продаваемый виски, который обладает достойным вкусом и относительно небольшой стоимостью. Цена 800 руб.

Для начала советую попробовать недорогие марки. Если понравится вкус, то можно переходить на дорогие бренды бурбона, которые доставят истинное наслаждение вкусом и ароматом напитка.

А какой бурбон предпочитаете вы?