Что такое настоящий коньяк и правда ли что все разливается "из одной бочки"?

Коньяк – один из самых «статусных» и элитных спиртных напитков. Он ценится любителями алкоголя за особую глубину и тонкость вкуса. Но в последнее время репутация коньяка сильно страдает из-за появления контрафакта в больших объемах.

Некоторые, несколько раз подряд нарвавшись на подделку, даже начинают думать, что между этим низкокачественным продуктом и настоящим коньяком нет никакой разницы.

Что такое коньяк

Коньяк – вид бренди, производимый только во французском регионе Шаранта из винограда определенных сортов со строгим соблюдением методики процесса.

В России и иных государствах, входивших в состав СССР «коньяками» не совсем правильно именуют все напитки, произведенные по аналогичной технологии, которые правильнее было бы именовать «бренди».

В технологии производства напитка, действительно имеющего право на наименование «коньяк», на законодательном уровне регламентировано буквально все.

Строго очерчены границы местности, где его можно производить, используемые сорта винограда, иные нюансы процесса. Соответственно, коньяк – исключительно французский продукт.

«Коньяк» – уникальный французский напиток, производимый на определенной территории по очень жестко регламентированной технологии.

Какие существуют сорта коньяка

Напиток классифицируется на основании срока выдержки коньячного спирта. Если для данной разновидности был использован купаж («коктейль» из них), время выдержки определяют по самому «молодому».

Коньяки с содержанием спирта выдержкой от 6 лет относить к определенным категориям запрещено французским законодательством. Это аргументируется тем, что далее качество и купаж практически невозможно объективно оценить.

В зависимости от срока выдержки цена на коньяк сильно варьируется.

Еще есть малоизвестная в России классификация по винодельческим регионам, на которые делится провинция Коньяк. Особенности климатических и погодных условий в каждом из них обусловливают специфику вкуса напитка.

Как готовят разные виды коньяка

Получение кислого белого вина из официально признанных подходящими для этого сортов винограда. Его двойная дистилляция в медных перегонных кубах. Выдержка в течение двух лет и более в деревянных бочках. На них идет только дуб из другой французской провинции – Лимузен. Ассамбляж получившихся спиртов с целью получения идеально сбалансированного напитка. Здесь в процесс включаются мастера купажа или мастера-дегустаторы, от них в основном и зависит конечный результат.

Основное отличие в технологии производства разных видов коньяка – срок его выдержки. Сама же методика не меняется уже несколько веков. Процесс условно делится на 4 этапа:

Выдержка в бочке из дуба – одна из важнейших особенностей методики создания напитка.

Неужели весь коньяк разливают из одной цистерны по бутылкам с разными этикетками

Настоящий коньяк – напиток, весь процесс производства которого идет со строжайшим соблюдением технологии. Его качество контролируется не менее жестко. В таких условиях у производителей просто нет возможности «схалтурить».

Да им это и не нужно – ни один бренд не захочет терять репутацию, которая зарабатывалась десятками лет и даже веками.

Поэтому утверждать, что весь этот напиток разливается «из одной бочки» – в корне неправильно. Но совсем другое дело – контрафактный коньяк. Кстати, элитные бренды, что неудивительно, подделывают чаще. И здесь утверждение про «одну бочку» уже вполне справедливо.

Фальсификат – это не только сплошное разочарование, но и вполне возможный вред для здоровья. Поэтому выбирать бутылку нужно очень тщательно, это позволяет минимизировать риск приобретения контрафакта.

Важно! Отправляться за бутылкой коньяка следует в специализированные магазины, способные подтвердить оригинальность напитка документально.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Настоящий французский коньяк отличается изысканным вкусом и ароматом. Но чтобы не разочароваться в напитке, нужно купить именно оригинальный продукт. Сложность технологии производства обусловливает высокую цену, но знатоки напитка считают, что он однозначно того стоит.А вы что предпочитаете? Настоящий французский коньяк или его российские, грузинские, армянские, молдавские аналоги? Действительно ли, по-вашему, уникальная технология производства обеспечивает такой же уникальный вкус?