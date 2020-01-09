Недавно стал свидетелем в супермаркете диалога между двумя молодыми людьми. Они выбирали пиво и внимание одного привлекла надпись «пивной напиток» на бутылке. Он сказал, что всякую «химию» пить не будет.

Второй, наоборот, настаивали взять пивных напитков — они и со вкусами разными есть и покрепче. В итоге на кассе каждый расплачивался за свои напитки. А я подумал, так ли ненатуральны пивные напитки? Давайте попробуем разобраться.

Что такое пивной напиток

Важно: Регулирует качество этих алкогольных напитков на государственном уровне ГОСТ Р 55292-2012 для пивных напитков и ГОСТ Р 51174-2009 для пива.

Как производят пиво

Это напиток из солода и хмеля, в котором присутствуют добавки в количестве не менее 20%. Может быть с любым вкусом и крепостью. Иногда в такие напитки добавляют специи или другой более крепкий алкоголь, например, ром.Это напиток с небольшим содержанием алкоголя, который, согласно ГОСТу, изготавливается из пророщенного ячменя (солода), с добавлением хмеля, дрожжей и воды.

Процесс варки пива можно описать этапами:

Подготовка сусла (солод дробят, добавляют воду, нагревают и затем фильтруют, отделяя чистое сусло); Варка сусла (чистое сусло доводят до кипения и добавляют хмель, через некоторое время фильтруют); Брожение (сваренное сусло охлаждают и добавляют дрожжи); Созревание; Фильтрация; Розлив в тару.

Как производят пивной напиток

Тут все обстоит и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, ребята, которые натолкнули на попытки разобраться в этой теме, правы. Разнообразные коктейли на основе пива или «пивные напитки» в основе имеют обесцвеченное и опресненное пиво, к которому добавляются красители и ароматизаторы.

Говорить о том, что это натуральное пиво, я считаю неправильно. Также есть сомнения в качестве, хотя тут все держится на добросовестности производителя, так как, с точки зрения закона, все в порядке.

С другой стороны, также являются пивными такие напитки, как:

Lambic (без дрожжей из не пророщенных зерен пшеницы);

Criek (с добавлением фруктов и ягод);

Stout (темный эль);

крафтовое пиво (также известно как авторское пиво, приготовленное по собственным рецептам).

Важно: Надпись на напитке «пивной напиток» - не приговор.

Чем пиво отличается от пивного напитка

И, если с коктейлями на обесцвеченном пиве вроде бы все понятно, что от пива в классическом понимании там практически ничего нет, то чем пиво отличается от пивного напитка?

Итак, пиво - это солод, хмель, дрожжи и вода. Пивной напиток — это слабоалкогольный напиток, в составе которого кроме солода и хмеля имеются добавки, имеющие как натуральное происхождение, так и нет.

Помимо требований по составу, крепость пива не может превышать 7% (согласно ГОСТ), поэтому сорта, в которых более 7% автоматически попадают в категорию пивных напитков. Вот такая математика.

Основные отличия заключаются в технологии изготовления - все по тому же ГОСТ, если в основе солод (только из пророщенных зерен ячменя), то - это пиво, если зерно другое (кукуруза, рис или, например, как в бельгийском LAMBIC (Ламбик) ячмень непророщенный), то - это пивной напиток.

Пиво, произведенное по ГОСТу, не имеет привкуса дрожжей, а имеет вкус используемых компонентов без посторонних запахов и привкусов (у светлых сортов хмельная горечь, у темных солодовый вкус). В нем должно присутствовать не резкое послевкусие без кислых оттенков.

А вот у пивных напитков, в зависимости от типа и состава, вкус может быть любым.

У пива цвет может быть от соломенного до красно-янтарного. Цвет зависит от сорта солода и степени обжарки зерен. Цвет пивных напитков ограничен лишь фантазией производителей.

Пиво обладает легким ячменным запахом. У пивных напитков такая же ситуация с запахом, как и с цветом.

В заключение хочу сказать, что пивной напиток - это не совсем то, о чем подумали молодые люди в магазине. Если на бутылке написано «пивной напиток», то это еще не значит, что в его составе что-то не натуральное.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя!

Я в свою очередь иногда выпиваю с друзьями бутылочку Guinness (Гиннес) или вишневого Kriek (Крик) и не переживаю из-за того, что у нас по закону на этих напитках написано что это пивной напиток. А как думаете вы?