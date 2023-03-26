Prosecco – это игристое бело вино, которое производится методом Шарма. Применение данной технологии позволяет сохранить свежесть и легкость напитка.

Что такое Просекко

Отвечая на вопрос, что такое просекко, следует отметить, что этим названием обозначают целую категорию игристых белых вин. Его также часто путают с шампанским. [1] Его история началась в регионе Венето. Первоначально тут производили белое вино из сорта грекетто. Оно отличалось крепостью и сладким вкусом. В конце XIX века производители начали экспериментировать с производством вина, добавляя в него сахар и закупоривая пробкой. В результате получился первый просекко.

В XX веке производство этого алкогольного напитка стало более организованным. Этому поспособствовало создание консорциума Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Данный консорциум установил стандарты качества, которые теперь поддерживают все винодельческие предприятия. Эти стандарты предусматривают строгий отбор сортов винограда и применение исключительно одобренных методов выращивания и сбора урожая. В стандартах также регламентируются процедуры производства и бутылирования вина.

Где производят Prosecco

С 2009 года изготовление этого напитка разделено на две категории: DOC и DOCG. DOC означает «контролируемое оригинальное происхождение», а DOCG – «контролируемое и гарантированное оригинальное происхождение».

DOCG отличается более высоким уровнем качества, чем DOC. Его производится только в двух зонах: Конельяно-Вальдоббьядене и Монтелло Колли Асолани. Считается, что напиток, произведенный в этих регионах, соответствует высочайшим стандартам качества.

Самыми известными производителями этого вина являются такие бренды:

Gancia. Продукция этого производителя имеет фруктовый аромат, напоминающий яблоко сорта «голден» и цветы акации. Gancia Prosecco имеет сладкий, приятный, мягкий и уравновешенный вкус с хорошей постоянством и фруктовым послевкусием.

Marca Oro. Это еще один бренд из Венето. Его продукция имеет имеет светло-соломенный цвет с тонкими пузырьками. Marca Oro имеет фруктовый аромат с нотками яблока, груши и акации. Вкус напитка – сухой и освежающий, с приятной кислинкой

Bacio della Luna. И этот производитель находится в регионе Венето. Его игристое вино просекко имеет бледновато-желтый цвет с зелеными оттенками. Напиток имеет элегантный аромат с нотками зеленого яблока и цитрусовых. Продукция данного итальянского бренда может похвастаться хорошим балансом между сладким и кислым вкусом

Mionetto. Это один из старейших и наиболее уважаемых производителей Processo. Данная компания основана в 1887 году Франческо Мионетто в маленькой деревне Вальдоббьядене. Mionetto имеет репутацию производителя, который соблюдает высокие стандарты и традиции. При этом данный производитель постоянно внедряет инновации и имеет свой уникальный стиль. Mionetto был первым производителем, который ввел в технологию создания этого напитка метод Шарма.

Как делают Просекко?

Для изготовления Prosecco используется виноград Глер. Он выращивается на северо-востоке Италии. Данный напиток создается посредством методики Шарма. Она предполагает, что повторное брожение осуществляется в огромных резервуарах из нержавеющей стали, а не в бутылях, как в ходе производства шампанского. Данная методика позволяет сохранить свежесть и фруктовый вкус напитка, а также способствует снижению его стоимости.

Выдержка обычно не превышает нескольких месяцев. В результате это вино ценится именно за свой свежий вкус.

Виды Просекко

Dry – 17-32 грамма на литр напитка;

Extra Dry – от 12 до 17 грамм на литр;

Брют – до 12 грамм на литр.

Prosecco обычно отличается по уровню сладости. Этот параметр зависит от количества сахара, который добавляет в ликер. По уровня содержанию сахара существует 3 ключевые категории:

Бокал наиболее сладкого Prosecco содержит 5 калорий, а наиболее сухого – около 1,75 ккал. По интенсивности пузырьков Prosecco также подразделяется на 3 категории:

Спуманте;

Фриззанте;

Транквилло.

Объем последней категории этого напитка редко превышает 5% от общей выработки. Поэтому Транквилло почти неизвестен за пределами страны происхождения.

Чем отличается Просекко от шампанского?

Регион и страна производства. Традиционным местом производства шампанского считается провинция Шампань во Франции. Традиционный Prosecco изготовляется только в Италии. Причем далеко не во всех регионах.

Сорт винограда. Для шампанского применяются Шардоне, Пино нуар и Пино менье. Для приготовления Prosecco нужен виноград Глер. Также дпускаются небольшие доли других сортов.

Технология изготовления. Для приготовления традиционного игристого вина обычно используется технология шампенуаза. Она предполагает, что повторное брожение происходит в бутылях. Для приготовления Prosecco применяется ускоренная танковая технология Шарма. Она предусматривает, что повторное брожение осуществляется в емкостях из нержавейки.

Выдержка и стиль. Шампанское выдерживается от двух до шести лет. Оно имеет сложный и изысканный аромат с нотками хлеба, орехов, меда и дрожжей. Prosecco выдерживается от нескольких месяцев до года и имеет куда более свежий аромат с фруктовыми и цитрусовыми нотками.

Сладость и цвет. По уровню сладости шампанское бывает совершенно разным: от Экстра брют (до 6 грамм сахар на литр напитка) до Ду ( более 50 грамм сахара на литр напитка). К тому уже шампанское может быть как белым, так и розовым. Prosecco по уровню сладости вариьируется от брют (до 12 грамм сахара на литр напитка) до драй (до 32 грамм сахара на литр напитка). К тому же Prosecco всегда белого цвета.

Prosecco имеет несколько существенных отличий от шампанского:

Следовательно, это совершенно разные виды игристых вин с разной историей, технологией и характеристиками.

Как правильно пить Просекко?

Охладить Prosecco до 6-8 °C. Открытую бутылку можно поставить в ведерко со льдом, чтобы сохранить температуру и игристость.

Выбрать подходящий бокал. Лучше всего подойдет вытянутый бокал типа «флейта» с зауженной верхней частью или классический фужер для вина. Такой выбор поможет сохранить пузырьки.

Наполнить бокал на треть или на две трети. Это решение позволит избежать перегрева вина и насладиться его вкусом и запахом.

Пить небольшими глотками, не спеша. Благодаря этому, можно почувствовать всю палитру ароматов и вкусов, а также избежать опьянения.

Подавать напиток с подходящими закусками или блюдами. Prosecco великолепно сочетается с салатами, морепродуктами, рыбой, пастой, пиццей, сырами и фруктами. Также его можно применять для приготовления коктейлей. Например, это белое игристое вино входит в состав таких популярных коктейлей, как Спритц и Беллини.

Этот напиток нужно пить следующим образом:

Соблюдая эти правила, можно получить максимальное удовольствие от Prosecco и насладиться его фруктовым характером.

С чем пьют Просекко?

Это вино можно пить с разными продуктами и блюдами. Сухой вариант Prosecco, брют, великолепно сочетается с телятиной, сырами и рыбой. Он также подходит для создания коктейлей.

Extra dry имеет более фруктовый и цветочный аромат и вкус. Он великолепно сочетается с закусками, салатами, пастой, пиццей и морепродуктами.

Prosecco Dry имеет самый сладкий вкус и аромат. Он великолепно сочетается с десертами, фруктами, тортами и пирожными. Данное вино также часто входит в состав популярных коктейлей.

В целом Prosecco считается универсальным и дружелюбным напитком. Его можно употреблять под любое настроение. Главное – выбрать подходящий тип и подавать его в охлажденном состоянии в правильно подобранном бокале.

Из каких бокалов пьют Просекко?

Для питья этого белого игристого вина лучше всего подходят бокалы «флейта». Это вытянутые бокалы с зауженной верхней частью и заостренным дном. Они помогают сохранить пузырьки и аромат, а также улучшают визуальное восприятие напитка.

Альтернативным вариантом могут быть классические бокалы для шампанского. Они подчеркивают традиционный стиль и элегантность этого вина.

Также популярны бокалы для дегустации. Они позволяют наполнить бокал на треть или две трети. Благодаря этому, можно избежать перегрева вина и почувствовать его уникальный вкус и запах.

Допускается применение и классических фужеров для вина. Но они не так хорошо подходят именно для Prosecco, как бокалы типа «флейта»

ТОП-5 коктейлей на Просекко

Апероль Шприц;

Беллини;

Порнозвезда;

Френч-75;

Россини.

Среди всех существующих коктейлей, основу которых составляет Prosecco, наибольшего внимания заслуживают:

Апероль Шприц – самый популярный коктейль с Prosecco. Он идеально подходит для аперитива или летнего дня. Для его создания понадобится:

60 мл апероля;

90 мл просекко;

30 мл содовой;

долька апельсина.

Для приготовления нужно наполнить большой бокал льдом, а затем добавить все перечисленные ингредиенты. Далее необходимо перемешать содержимое ложкой и украсить апельсиновой долькой.

Беллини – классический коктейль с просекко и персиковым пюре. Он был изобретен в Венеции в 1948 году. Для его приготовления понадобится:

100 мл просекко;

50 мл пюре из персика;

лед в кубиках.

Чтобы приготовить Беллини, нужно наполнить шейкер льдом, добавить пюре из персика и взболтнуть все содержимое. Далее необходимо перелить содержимое шейкера в бокал через сито и долить туда Prosecco.

Порнозвезда – экзотический коктейль с просекко, ванильной водкой и ликером маракуйи. Он имеет яркий фруктовый вкус. Для его приготовления понадобится:

50 мл ванильной водки (водка + стручок ванили);

15 мл ликера маракуйи;

75 мл просекко;

половинка маракуйи;

ванильный сахарный песок.

Для приготовления коктейля нужно обвалять край бокала для мартини во влажном бумажном полотенце. Затем его нужно обвалять в сахарном песке. Далее следует наполнить шейкер льдом, добавить ванильную водку и ликер маракуйи После этого нужно все содержимое хорошо взболтнуть. На последнем этапе содержимое шейкера переливают в бокал через сито и доливают Prosecco. Бокал можно украсить половинкой маракуйи.

Френч 75 –изысканный коктейль, придуманный не в Италии, а в столице Франции Париже в 1915 году. Для его приготовления понадобится:

30 мл лондонского сухого джина;

15 мл сахарного сиропа;

15 мл лимонного сока;

60 мл просекко;

лед в кубиках.

Для приготовления шейкер нужно наполнить льдом, а затем добавить джин, сахарный сироп и сок лимона. Добавленные ингредиенты необходимо хорошо взболтнуть. Далее напиток переливается в бокал для шампанского через сито. После этого в него доливается просекко.

Россини – фруктовый коктейль с Prosecco и клубничным пюре. Он назван в честь знаменитого композитора Джоаккино Россини. Для его приготовления понадобится:

100 мл просекко;

50 мл клубничного пюре;

лед в кубиках.

Для приготовления нужно наполнить шейкер льдом, добавить клубничное пюре и хорошо все взболтать. Затем необходимо перелить содержимое шейкера в бокал для шампанского через сито и долить главный ингредиент - Prosecco.

10 фактов о просекко

Многие считают, просекко – это сорт винограда. Однако, на самом деле, это название территории производства вина. Сорт винограда для изготовления данного напитка называется глер. Раньше он тоже назывался просекко. Но уже почти 15 лет этот термин считается защищенным. Теперь он относится только к вину.

Кроме глера, могут использоваться другие сорта: бьянкетти, перера, пино гриджио и шардоне. При этом содержание основного сорта должно быть равно как минимум 85% от общего объема напитка.

Prosecco производится только в 9 провинциях северо-востока Италии: Венето (провинции Беллуно, Падуа, Тревизо, Венеция и Виченца) и Фриули-Венеция-Джулия (провинции Гориция, Порденоне, Триест и Удине).

Данное вино имеет различные уровни игристости: от тихого (tranquilo) до жемчужного (frizzante) и игристого (spumante). Все зависит от давления газа в бутылке: чем больше давление, тем больше пузырьков. Самый распространенный тип – игристое вино с давлением более трех атмосфер.

Prosecco также бывает разного уровня сладости: от самого сухого (brut nature) до самого сладкого (demi-sec). Все зависит от количества остаточного сахара в вине: чем больше сахара, тем более сладким будет вкус. Традиционно его пьют в полусухих версиях (extra dry или dry), однако сейчас становятся популярными и более сухие варианты (brut или extra brut).

Игристое практически всегда изготавливают посредством технологии Шарма. Она позволяет сократить время и затраты на производство, а также сохранить свежесть вина.

Вкус просекко — живой и позитивный. Он характеризуется легкостью, освежающей кислотностью, а также фруктовыми и цитрусовыми ароматами. Prosecco имеет низкое содержание алкоголя (около 11%) и умеренную сладость.

Prosecco – универсальный аперитив. Он великолепно сочетается с разнообразными закусками. Это вино также подходит к легким блюдам из рыбы, мяса или пасты с соусами на основе сливок или томатов. Prosecco часто применяется и для создания алкогольных коктейлей.

Существует особый вид этого игристого. Он производится по старинной технологии Col Fondo (с осадком). В данном случае повторное брожение осуществляется в бутылке без добавления дрожжей или сахара. В итоге образуется естественный осадок из мертвых дрожжевых клеток на дне бутылки. Этот осадок придает вину более сложный и насыщенный вкус с нотками хлеба и миндаля.

Первые упоминания об этом напитке относятся к XVI веку, когда венецианский поэт Франческо Мария Мальпьери написал стихотворение «Просекко».

FAQ

Чем полезен просекко?

Почему просекко популярен?

Просекко содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от свободных радикалов. Они могут предотвратить преждевременное старение, воспаление и хронические заболевания. Prosecco также содержит фториды — минералы, которые предупреждают кариес и остеопороз.Популярность этого напитка обусловлена его универсальностью. Он может быть подан как аперитив перед едой, так и в качестве десертного вина после обеда или ужина. Просекко также подходит для приготовления различных коктейлей.