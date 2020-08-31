Плюсы и минусы алкогольных напитков постоянно обсуждаются. Вот и я с друзьями недавно спорил на эту тему. И это понятно, так как хочется подобрать такой напиток для себя, чтобы чувствовать себя хорошо не только вечером, но и наутро.

В моей компании давно обсуждается вопрос: «Что вреднее магазинная водка или домашний самогон?».

Потому что одни любят покупать водку, а другие стараются пить именно самогон, так как кажется, что он имеет более натуральный состав. Хочется все-таки разобраться в этой теме.

В чем реальный вред любого алкоголя

Все мы понимаем, что даже в небольшом количестве любые спиртные напитки вредны. Это касается как бутылки пива, так и рюмки с самогоном.

Поэтому при употреблении ответственность ложится на самих людей. Несколько лет назад ученые развенчали даже миф о пользе бокала красного вина для организма.

При ежедневном употреблении помимо непосредственно вреда для организма начинается распад личности. Человек не в силах контролировать свои поступки. Все проблемы отступают, возникает эйфория.

В таком состоянии легко можно сесть за руль и не справиться с управлением. Зачастую алкоголикам свойственна немотивированная агрессия, которая тоже толкает на противоправные действия. Драки, ссоры, насилие – все это легче развязать, находясь «под градусом».

Особенно же страдает печень. Ей приходится перерабатывать выпитое, хотя алкоголь норовит распространиться по всему организму.

Часто развивается алкогольный гепатит, а затем и цирроз, так как орган изнашивается, и на месте повреждений возникают жировые отложения.

Разница водки и самогона - сивушные масла

Если говорить проще, то водка – концентрированный, уже очищенный спирт. А самогоном называют результат перегонки определенных продуктов.

Разница между ними в концентрации сивушных масел. В водке содержится примерно 3 миллиграмма на 1 литр жидкости, а в домашнем самогоне больше (этим он похож на виски).

Сивушные масла замедляют процессы переработки веществ, в частности, окисления. Это помогает организму адаптироваться к происходящему, поэтому к утру похмелье не так ярко выражено именно после самогона. Разумеется, если пить его в рамках приличия.

Визуальное сравнение самогона и водки

Характерный признак водки – спиртовой вкус и запах. В основе напитка - этиловый (очищенный спирт) и вода и уже потом, в зависимости от ценовой категории, производители добавляют дополнительные примеси. К примеру, могут обрабатывать серебром, яичным белком или молоком.

Важно! Преимущество водки в том, что при приготовлении она проходит несколько этапов фильтрации. С домашним алкоголем это невозможно.

Чем еще вредна водка, кроме сивушных масел

Самогон делают дома, используя метод дистилляции на специальном аппарате. Основу напитка составляет брага – смесь дрожжей и сахара. Это придает напитку особый вкус и запах.По химическим свойствам водка хуже самогона, потому что процесс попадания в печень и переработки происходит быстро. Прием самогона всегда дается для организма проще. Именно поэтому отмечают, что после магазинного спиртного похмелье хуже, чем от домашнего.

По вкусовым качествам водка также проигрывает - у нее всегда есть характерный вкус и аромат, которые у самогона можно «замаскировать». Существует множество разных рецептов. Двойная, а то и тройная перегонка сырья помогает избавиться от резкого запаха.

Еще два существенных минуса скрываются в цене и возможности купить фальсификат. Водку часто подделывают, а ее стоимость постоянно растет из-за акцизов. Домашний же алкоголь обычно выгоднее, и всегда понятно, из чего сделан.

При каких дозах самогон вреднее водки

Основной минус самогона - недостаточная очистка в сравнении с магазинным аналогом. При небольшом опыте самогонщика будет чувствоваться специфический аромат напитка. Однако опытные самогонщики научились фильтровать самогон и в домашних условиях, а также настаивать и умягчать.

Самогон после очистки настоянный на травах

Важно! Добавляя в самогон настойки, ягоды, мед можно придать нему изысканный и оригинальный вкус.

Водка изготавливается по стандартам и ГОСтам. Самогон же сложно проверить. В домашних условиях невозможно провести тестирование: результат зависит от мастера и качества сырья.

Что же касается дозы, то определенно сложно сказать. Для каждого токсичная доза – индивидуальна. С непривычки можно отравиться и совсем небольшой рюмочкой.

Напоминаем! Алкоголь вреден в любых количествах вне зависимости от его вида и происхождения.

Мне кажется, каждый сам выбирает, что ему больше нравится. Одни хотят оригинальный вариант самогонки, а другие воспринимают исключительно магазинную водку. А что больше нравится вам?