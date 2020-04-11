В нашем посёлке живут очень интересные люди. Среди них есть и простые работяги, и депутаты, и заведующие больницами, и профессора, и учителя, и многие другие. Мы живем очень дружной веселой компанией.
На большие праздники собираемся поселком, готовим плов, шашлыки и пируем за большим столом, накрытом на футбольном поле. Этакий Советский Союз в отдельно взятом населенном пункте.
Каждый несет интересные блюда и горячительные напитки. Все хотят удивить друг друга. И, признаюсь, один напиток меня просто поразил – вино из огурцов.
Такой рассказ о необычном алкоголе прислала мне моя подписчица Анна Львовна из Подмосковья. Надеюсь, что этим рецептом вы тоже воспользуетесь. Приятного прочтения!
Как я начала делать огуречное виноВот на одной такой посиделке, посвящённой проводам зимы, я и попробовала уникальнейший, на мой взгляд, напиток – вино из огурцов. Скажу, честно, напиток специфический, но попробовать его должен каждый. Я выпросила рецепт и уже следующим летом сделала сама.
Огурцы растут у меня в огромном количестве. Я с каждым годом сажаю все меньше и меньше, но все равно летом раздаю их всем нуждающимся. Солю кучу банок, закрываю зимние салаты, и вот теперь еще и вино делаю. Расскажу вам подробнее об этом уникальном напитке.
Для его приготовления вам понадобятся:
- Огурцы - 5 кг.
- Апельсины – 5 шт.
- Дрожжи сухие – 1 пачка.
- Вода - 1 литр.
- Сахар – 1,5 кг.
Согласитесь, ингредиенты очень простые и доступные каждому.
Ход приготовленияИтак, первым делом собираем огурцы. Можно брать переросшие, которые обычно прячутся от человеческих взоров, и в итоге вырастают размером с кабачок. Они великолепно бродят.
Если огурцы сильно переросшие, то шкурки лучше снять. Затем следуем достаточно простой инструкции:
- Измельчаем собранный урожай блендером.
- Очищаем апельсины от кожуры, косточек и также измельчаем в блендере.
- Все измельченные овощи и фрукты смешиваем между собой, добавляем сахар и воду.
- Хорошо перемешиваем и добавляем дрожжи.
- Складываем массу в трех литровую банку и оставляем бродить на 30 дней в темном теплом месте, каждый день встряхиваем банку, чтобы перемешать содержимое, сверху на банке должна быть надета резиновая перчатка.
- После брожения фильтруем все через плотную ткань или сложенную в несколько слоев марлю.
- Молодое вино разливается по бутылкам и отправляется в прохладное место (не холодильник) для «созревания» на полгода.
Чтобы конечный продукт хорошо созрел, нудно каждый месяц отфильтровывать молодое вино, разлитое по бутылкам через марлю.
И еще, для придания напитку медного оттенка, можно добавить пару штучек гвоздики в бутылки с молодым вином.
Результат
В конечном итоге, у меня получилось два варианта напитка. В бутылках с гвоздикой, красивая янтарная жидкость с характерным ароматом. В бутылках просто с молодым вином – светло желтый напиток.
Вкусе вина свежий, с апельсиновым послевкусием. напиток достаточно крепок, имеет выраженный запах свежих огурцов. Вариант с добавлением гвоздички мне понравился намного больше. Она дает вину не только красивый оттенок, но еще свой легкий аромат, который прекрасно сочетается с апельсином.
Скажу сразу, у всех, кто пробует первая реакция: «Что это за ерунда?». А когда раскрывается послевкусие, то просят еще. Говоря, что не распробовали. 50% дегустаторов не уходит, пока не допьют до конца бутылку и не выпросят рецепт.
Как и с чем пить огуречное виноПодаю данный напиток я исключительно с мясом, пловом, тяжелыми блюдами. Ни в коем разе, в подаче не должны присутствовать овощи или фрукты, они абсолютно не совместимы с напитком.
Наливаю в маленькие рюмочки и прошу сначала «оценить запах» напитка, угадать состав. Всегда слышу одно и тоже: «Арбуз?». Никто не может поверить, что свежеть дают наши родные и привычные огурчики.
Вот такой необычный рецепт я для себя открыла. Этим летом обязательно снова приготовлю пару бутылочек и не потому, что много огурчиков, а потому, что хочу иметь у себя в подвале особенный, уникальный напиток, которым можно удивить гостей.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А как вы считает, стоит готовить алкоголь из столь необычных ингредиентов? Или лучше отдать предпочтение классике? Меня лично очень забавляет наблюдать, за теми, кто пробует впервые, за их реакцией. А гости из столицы были настолько поражены вкусом, что еще бутылочку с собой попросили, друзей угостить.