В нашем посёлке живут очень интересные люди. Среди них есть и простые работяги, и депутаты, и заведующие больницами, и профессора, и учителя, и многие другие. Мы живем очень дружной веселой компанией.

На большие праздники собираемся поселком, готовим плов, шашлыки и пируем за большим столом, накрытом на футбольном поле. Этакий Советский Союз в отдельно взятом населенном пункте.

Каждый несет интересные блюда и горячительные напитки. Все хотят удивить друг друга. И, признаюсь, один напиток меня просто поразил – вино из огурцов.

Такой рассказ о необычном алкоголе прислала мне моя подписчица Анна Львовна из Подмосковья. Надеюсь, что этим рецептом вы тоже воспользуетесь. Приятного прочтения!

Как я начала делать огуречное вино

Вот на одной такой посиделке, посвящённой проводам зимы, я и попробовала уникальнейший, на мой взгляд, напиток – вино из огурцов. Скажу, честно, напиток специфический, но попробовать его должен каждый. Я выпросила рецепт и уже следующим летом сделала сама.

Огурцы растут у меня в огромном количестве. Я с каждым годом сажаю все меньше и меньше, но все равно летом раздаю их всем нуждающимся. Солю кучу банок, закрываю зимние салаты, и вот теперь еще и вино делаю. Расскажу вам подробнее об этом уникальном напитке.

Для его приготовления вам понадобятся:

Огурцы - 5 кг. Апельсины – 5 шт. Дрожжи сухие – 1 пачка. Вода - 1 литр. Сахар – 1,5 кг.

Согласитесь, ингредиенты очень простые и доступные каждому.

Ход приготовления

Итак, первым делом собираем огурцы. Можно брать переросшие, которые обычно прячутся от человеческих взоров, и в итоге вырастают размером с кабачок. Они великолепно бродят.

Если огурцы сильно переросшие, то шкурки лучше снять. Затем следуем достаточно простой инструкции:

Измельчаем собранный урожай блендером. Очищаем апельсины от кожуры, косточек и также измельчаем в блендере. Все измельченные овощи и фрукты смешиваем между собой, добавляем сахар и воду. Хорошо перемешиваем и добавляем дрожжи. Складываем массу в трех литровую банку и оставляем бродить на 30 дней в темном теплом месте, каждый день встряхиваем банку, чтобы перемешать содержимое, сверху на банке должна быть надета резиновая перчатка. После брожения фильтруем все через плотную ткань или сложенную в несколько слоев марлю. Молодое вино разливается по бутылкам и отправляется в прохладное место (не холодильник) для «созревания» на полгода.

Чтобы конечный продукт хорошо созрел, нудно каждый месяц отфильтровывать молодое вино, разлитое по бутылкам через марлю.

И еще, для придания напитку медного оттенка, можно добавить пару штучек гвоздики в бутылки с молодым вином.

Результат

В конечном итоге, у меня получилось два варианта напитка. В бутылках с гвоздикой, красивая янтарная жидкость с характерным ароматом. В бутылках просто с молодым вином – светло желтый напиток.

Вкусе вина свежий, с апельсиновым послевкусием. напиток достаточно крепок, имеет выраженный запах свежих огурцов. Вариант с добавлением гвоздички мне понравился намного больше. Она дает вину не только красивый оттенок, но еще свой легкий аромат, который прекрасно сочетается с апельсином.

Скажу сразу, у всех, кто пробует первая реакция: «Что это за ерунда?». А когда раскрывается послевкусие, то просят еще. Говоря, что не распробовали. 50% дегустаторов не уходит, пока не допьют до конца бутылку и не выпросят рецепт.

Как и с чем пить огуречное вино

Подаю данный напиток я исключительно с мясом, пловом, тяжелыми блюдами. Ни в коем разе, в подаче не должны присутствовать овощи или фрукты, они абсолютно не совместимы с напитком.

Наливаю в маленькие рюмочки и прошу сначала «оценить запах» напитка, угадать состав. Всегда слышу одно и тоже: «Арбуз?». Никто не может поверить, что свежеть дают наши родные и привычные огурчики.

Вот такой необычный рецепт я для себя открыла. Этим летом обязательно снова приготовлю пару бутылочек и не потому, что много огурчиков, а потому, что хочу иметь у себя в подвале особенный, уникальный напиток, которым можно удивить гостей.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как вы считает, стоит готовить алкоголь из столь необычных ингредиентов? Или лучше отдать предпочтение классике? Меня лично очень забавляет наблюдать, за теми, кто пробует впервые, за их реакцией. А гости из столицы были настолько поражены вкусом, что еще бутылочку с собой попросили, друзей угостить.