На одной из встреч с друзьями у нас возник спор. Вопрос коснулся виски. Мой друг заявил, что это тот же самый наш самогон. Как по мне, он был в корне неправ. Спор разгорелся не на шутку. Хорошо, что мы были не одни и наши друзья нас успокоили и разняли.

Но я не понимаю, как можно сравнивать элитный напиток с той сивухой, которая зачастую готовится непонятно в каких условиях ни пойми из чего. И вот мои доводы по этому вопросу.

История от подписчика Олега Дмитриевича.

Что такое виски

Впервые этот напиток упоминается в Ирландии. Поэтому эту страну можно считать его родиной. Но и Шотландия недалеко ушла. Идут постоянные споры, какая страна точно считается прародительницей виски. Но, по-моему, это уже не так уж важно.

Мне лично в свое время подарили бутылку Chivas Regal (18-летний) на 40 лет. Для меня это был лучший подарок. Да простит меня моя жена.

Касаемо приготовления, то для этого используются только зерновые культуры. Например, рожь, пшеница, ячмень. Начинается все с процесса соложения, который переходит в брожение. После проводится перегонка.

Полученная жидкость заливается в дубовые бочки и храниться как минимум 3 года. Только тогда этот напиток может считаться виски.

Помимо Шотландии и Ирландии, виски производят в Японии, Франции, Канаде, США и других странах. Напиток этот достаточно известен в широком кругу и считается элитным. Из-за этого у него относительно высокая стоимость.

Важно! Американский виски имеет свое собственное название «бурбон».

Что такое самогон

Так называют крепкий алкогольный напиток, который был изготовлен на дому. Что-то похожее готовят по всей планете, но в наших краях слово «самогон» появилось только в начале XX века. Кстати, я узнал, что, раньше, это слово использовалось охотниками, когда они загоняли зверя.

Процесс самогоноварения начинается с изготовления браги. Она может делаться из зерновых культур, картофеля, свеклы, фруктов. Правда, для брожения нужно еще добавлять сахар. После этого брага подвергается перегонке и получается самогон.

Знаю я все это благодаря тому, что мой дед в свое время баловался этим делом, естественно, для собственного употребления. Тот противный запах мне въелся в душу на всю жизнь, и от него я чувствую только отвращение.

Важно! Для его изготовления зачастую используется самодельный аппарат.

Отличия между ними

В конце можно провести несколько циклов очистки. Многие этим пренебрегают. Но если это сделать, то самогон будет менее вредным. Вот в принципе и все самое важное, по моему мнению, что нужно знать про этот алкоголь.На самом деле их предостаточно. Тут только одно сходство - это процесс перегонки. Как вы могли увидеть, для приготовления виски используются только зерновые. Самогон в этом плане универсальный.

Есть отличия и в крепости. Например, виски в основном содержит 35-50 % спирта, хотя есть и 60 %. А вот самогон бывает, делают и 80 %. Правда, я не понимаю, как такой можно пить.

Отличаются они и по цвету. Изначально обе жидкости прозрачны, правда, самогон может быть мутным. Но вот виски приобретает своеобразный оттенок (от светло-желтого до коричневого) от дубовых бочек. Также стоит понимать, что самогон можно пить практически сразу после приготовления, а вот виски нет.

Но вспоминая утверждения моего друга, я с ним теперь в корне не согласен. Особенно если учитывать слово «самогон» в нашем понимании. Изготовление виски, это целое производство, в котором участвует множество специалистов. А самогонку может и местная бабушка гнать.

Градусы Цвет Приготовление Запах Выдержка Употребление Посуда Виски от 30 до 60 янтарный заводское производство фруктовый оттенок требуется может разбавляться и пьется медленно специальный бокал с толстым дном Самогон до 80 прозрачный или мутный в домашних условиях сивушный не требуется пьется залпом малым количеством стопка

Важно! Производство самогона во многих странах карается законом.

А как пить виски и самогон

Хочу сказать, что это сугубо мое мнение. Самогонка, это просто крепкая вонючая жидкость. Правда, похмелье от неё может быть легче, особенно если она прошла очистку. Виски же приобретает особый вкус и аромат за счет выдержки в бочках. Вкус, естественно, у него более насыщенный и мягкий.

Это хорошо видно на фоне того, как принято эти напитки употреблять. Самогонку пьют стопками и залпом. А вот виски бокалами и маленькими глотками. Если делать выбор, то я выбираю виски.

Но стоит также понимать, что это совсем разные затраты. Самогонка обойдется намного дешевле. Но считаю, что за хороший напиток не жалко платить деньги.

Теперь жду следующей встречи с другом, чтобы продолжить наш спор. Я вооружен знаниями и смогу аргументировать свои слова. Мне вот что стало интересно. Кто додумался выдерживать алкоголь в бочках?

Было ли это случайностью или это размеренное решение? Стоит признать, что это хорошая, но удивительная методика. Если кто знает эту историю, то поделитесь с нами. Как это люди пришли к такому выводу? И почему именно дубовые? Это очень интересно.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!