Ерш - нормальный коктейль или издевательство над организмом?

Сейчас, зайдя в любой бар, можно выбирать из широкого ассортимента коктейлей. Но в СССР желающие поэкспериментировать с алкоголем были сильно ограничены в возможностях.

Однако даже в таких условиях появились совершенно «убойные» коктейли: «Северное сияние» и еще более знаменитый «Ерш».

Что такое коктейль «Ерш»

«Ерш», реже называемый «Белым медведем» – очень крепкий алкогольный коктейль на базе пива с добавлением водки. Он появился в СССР как ответ товарищей, желавших отдохнуть и расслабиться после рабочих смен, борьбе с пьянством на государственном уровне.

В рамках этой борьбы в торговых точках можно было найти только пиво, очень условно заслуживавшее такого названия. И так изначально слабое, его еще и разбавляли. А вот после незаметного доливания «из-под полы» водки внешний вид содержимого кружки никак не менялся, чего никак нельзя сказать об оказываемом напитком эффекте.

Крепость советского пива оставляла желать лучшего, потому изобретательные граждане нашли способ «повысить градус».

Что касается названия, здесь существуют разные версии. Историки находят его корни еще в XIX веке, упоминая обычай после купеческих трапез сливать остатки алкоголя в один сосуд именуемый «ершом».

Но скорее всего, все гораздо проще – наутро после возлияний череп и внутренности как будто царапают изнутри жесткие плавники этой рыбы.

Какие ингредиенты нужны для настоящего «Ерша»

Amstel;

Heineken;

Stella Artois;

«Балтика 7»;

«Три медведя».

Состав «Ерша» предельно прост. Основа – 400 мл любого лагера. Присущий светлому пиву выраженный аромат хмеля перебивает резкий спиртовой запах водки. Можно взять за основу, все, что найдется на полках супермаркетов, например:

Еще потребуется водка – 60 мл. Исходя из соотношения «цена-качество», рекомендую:

«Зимнюю дорогу»;

«Хаски»;

«Мягков»;

«Морошу»;

«Хортицу».

Существует и «элитный» вариант «Ерша». Для такого коктейля, помимо пива (300 мл) и водки (40 мл) потребуется жидкий мед (10 г), четвертинка лайма и, по желанию, лед. Здесь уже рекомендуется брать более качественный алкоголь, например, крафтовое светлое пиво:

Brewlander Hope Summer Ale;

Viaemilia Birrifico del Ducato;

Galaxy IPA Other Half Brewing;

St. Feuillien Triple Brasserie St-Feuillien;

Green Man IPA.

И дорогую водку:

Absolut;

Finlandia;

Grey Goose;

Beluga

Stolichnaya.

«Ерш» – коктейль для тех, кто считает, что «пиво без водки – деньги на ветер».

Как приготовить «Ерш»

В стандартный пивной бокал объемом 0,5 л наливается пиво так, чтобы образовался минимум пены. Туда же вливается водка, по желанию добавляется лед.

Приготовить «Ерш» по силам даже начинающему «бармену»:

Готов коктейль через 5-7 минут, когда оба напитка хорошо перемешаются.

Как приготовить «Ерш»:

https://www.youtube.com/watch?v=7S1J9fL6Sc4

Издевательство над организмом или все же хороший коктейль

Любой коктейль в плане воздействия на организм трудно назвать «хорошим». Но «Ерш» в этом плане бьет все рекорды. Смесь пива и водки опьяняет намного быстрее, чем эти же напитки в том же объеме, но выпитые отдельно.

Во всем виноваты пузырьки углекислого газа из пива, благодаря которым водка почти мгновенно всасывается в слизистую желудка, а оттуда попадает в кровь и мозг. Хватит 1-2 бокалов для полной потери связи с действительностью.

Из-за таких «ударных» темпов поступления в организм этанола он не успевает его переработать. К тому же, дрожжи и солод очень плохо сочетаются со спиртом. Как следствие – тяжелейшая интоксикация с утра, в народе именуемая похмельем.

Если вы пьете «Ерш» и с утра чувствуете себя нормально, вы один из очень немногих счастливчиков.

«Ерш» – коктейль, который не мог родиться, пожалуй, нигде, кроме условий сурового советского дефицита. Со своей задачей – быстро и дешево обеспечить сильное опьянение – он справлялся на все сто. Но вот в плане воздействия на здоровье подобное сочетание напитков – это просто кошмар.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы пробовали этот коктейль? Какие были ощущения наутро? Готовы пить «Ерш» и дальше или было достаточно одного раза?