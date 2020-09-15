Где дешевле алкоголь: сравнил сколько можно купить на 1000 рублей в России и в США

Утро не предвещало никаких проблем. Я встал, принял душ и планировал отправиться на пробежку, но открыл Telegram. «Вылетаю. Купи на вечер алкоголь», – сообщение от моего лучшего друга из Америки. Какой, на сколько человек – ни слова. Телефон Алекса не отвечает.

Что ж, буду решать сам. Но у меня в кармане только 1 000 руб. Придется сбалансировать предпочтения моих американских друзей и реалии моих финансовых возможностей.

Какие марки крепкого алкоголя популярны и в США, и в России

На удивление американцы покупают не только ром и виски. Если речь заходит именно о крепком алкоголе, то это точно будет водка. Причем наиболее популярная – русская.

Продается она только в специализированных магазинах в бутылках по 1–1,5 л, реже по 0,75 л. Найти в привычных для нас пол-литровых бутылках ее практически нереально.

О предпочтениях русских можно и не гадать – это водка. Но если составить рейтинг, то в него также попадут коньяк и бренди.

Когда я был в гостях у друга, на полках в алкомаркетах видел знакомые нам марки:

Smirnoff (Смирнов);

Stolichnaya (Столичная);

Finlandia (Финляндия);

Absolut (Абсолют).

Сколько и какого крепкого алкоголя можно купить на 1 000 рублей в США и в России

Росстат говорит, что в среднем по России водка в рознице стоит 313 руб. за пол-литра, а в 2020 г. продавать дешевле 230 руб. было вообще запрещено законом. Значит, на мою 1 000 рублей я смогу приобрести до 4 бутылок.

Неплохую водку можно купить в Америке за 6–10$ за пол-литра. Да, алкоголь этой категории можно встретить как за 12$, так и за 50$ за литр.

Но для полноты картины решил сравнить цены именно на самые популярные у нас и у них марки. Цены указываю без временных и бонусных скидок в пересчете на бутылку номиналом 0,5 л.

Сколько можно купить водки на 1 000 руб. в России и Америке:

Примечание! Для перевода валюты брал курс 1 $ = 75 руб.

Captain Morgan Black (Капитан Морган Блек) стоит 33 $ (0,75 л), что эквивалентно 2 475 руб.;

Ron Rico (Рон Рико) – 15 $ (0,75 л), или 1 125 руб.

Если все же говорить о роме, то в Америке это будет:

Поэтому речи о виски и роме даже не идет – денег не хватит. У нас же я нашел аналогичный алкоголь в таре по 0,7 л можно купить за:

Captain Morgan Black – 1 820 руб.;

Ron Rico – 1 110 руб.

То есть позволить себе покупку рома я тоже не смогу.

Вина американцы в основном пьют местные или аргентинские, средние цены – 8–12 $. Сравнивать с тем, что продают у нас, не имеет смысла, так как одинаковых марок я найти так и не смог. Предпочтения в выборе вин у россиян и американцев разные.

А вот пиво любят как в Штатах, так и у нас. Если говорить о самых популярных марках, которые можно встретить в обеих странах, – это Miller (Миллер) и Corona (Корона).

Вы удивитесь, но в супермакетах Америки можно встретить даже нашу «Балтику».

Сколько и какого легкого алкоголя можно купить на 1000 рублей в США и в России

Сколько бутылок пива можно купить на 1 000 руб:

*Цена пива Miller российского производства

** Стоимость при условии покупки упаковки (6,12,24 или 36 шт.). Если брать пиво поштучно, что в Америке встречается довольно редко, цена будет на 50–100 % выше.

Баночка «Балтики 7» стоит 7$, или 525 руб. Обычно такой алкоголь продают упаковками по 6 шт., то есть придется потратить за раз 42$, или 3 150 руб.

Где дешевле алкоголь

Как видим, если говорить о популярных в обеих странах алкогольных напитках, цены ниже в РФ. Если даже не останавливаться на самых дешевых марках, в России можно купить водки больше, чем в Америке.

В США моей тысячи рублей или 13,3$ хватило бы на пол-литра водки, если поискать, можно взять по акции и литровую бутылку. Дома я смогу приобрести до 3 бутылок.

Что касается популярного пива, то здесь стоимость зависит от места производства. Американские марки дороже в РФ, российские – в США. Если говорить о средних ценах на отечественный продукт, то у нас 0,5 л пива стоит 57,5 руб., в Америке же – 1–2 $ или 75–150 руб.

За мою 1 000 руб. я купил 1 л «Столичной» (700 руб.) и 5 банок «Балтики» (285 руб.). В Штатах же 13$ мне хватило бы только на бутылку хорошей водки. А вы бы выбрали для друга спиртное, которое пьют в Америке или остановились на чем-то подешевле российского производства?