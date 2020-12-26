Где нельзя распивать алкоголь в России - разбираюсь где по закону заканчивается «общественное место» и делюсь списком

Как-то так вышло, что в тот день в городе моей юности оказалось половина нашего класса. Многие не виделись с самого выпускного. Естественно, такое дело нужно было отметить. В ресторан или кафе идти не хотелось, уж больно хорошая погода стояла на улице.

Мы сначала хотели взять несколько бутылок шампанского и просто посидеть в парке на лавочке, однако, один из наших успел выучиться на юриста и сказал, что за такое времяпрепровождение можно получить штраф.

Какая предусмотрена по закону ответственность за распитие в неположенном месте

Дальше разговор на некоторое время перешел на обсуждение темы распития алкоголя в общественных местах. Все-таки прямо или косвенно это дело касается каждого из нас.

В центре внимания оказался, конечно же, наш одноклассник-юрист. Он терпеливо отвечал на все наши вопросы.

Так выяснилось, что согласно ст. 20.20 Кодекса Административных Правонарушений (КоАП), если бы мне все-таки решили выпить шампанское в парке, как, впрочем, и в любом другом общественном месте, и это было бы замечено сотрудниками правопорядка, нам бы дали штраф.

Правда не очень большой – 500-1000 руб. Однако деньги, как говорится, лишними не бывают.

Обратите внимание! В качестве наказания за распитие алкоголя в общественных местах предусмотрены только денежные взыскания, однако, в случае дебоширства после публичного употребления спиртного, человека могут арестовать на срок до 15 суток.

Список запрещенных мест для распития алкоголя

Разговор продолжался. Нам стало интересно, а где, собственно говоря, еще кроме парков, нельзя употреблять алкоголь и вообще, что с правовой точки зрения, называется общественным местом?

Одноклассник также спокойно ответил и на эти вопросы. Видимо, ему это было далеко не впервой.

Начал он с последнего. Общественное место, по его словам – это очень широкое понятие. Парки, улицы, спортплощадки, тут все понятно, но, оказывается, в некоторых случаях общественным местом могут признать даже самый глухой уголок леса.

Обратите внимание! Теоретически человека могут оштрафовать за распитие алкоголя в неположенном месте где-нибудь на побережье Берингова моря, когда до ближайшего населенного пункта будет несколько сотен километров, а то и больше.

Ну, это все уже юридические тонкости. Говоря эти слова, наш одноклассник как-то хитро улыбнулся и продолжил дальше уже в более деловом тоне.

Согласно Федеральному Закону №171 спиртные напитки запрещено употреблять в:

зданиях общественных организаций (медучреждения, библиотеки и т. п.);

торговых точках;

общественном транспорте;

вокзалах;

спортплощадках;

иных общественных местах.

И вновь мы столкнулись с широким понятием «общественное место», который каждый трактует в меру своей испорченности, ну или юридических знаний.

А можно ли пить алкоголь в бумажном пакете или безалкогольное пиво

Этот вопрос задал бывший заводила нашего класса. Он и сейчас выглядел как ковбой, а что было в школьные годы… Ну да не о том речь.

Тут все оказалось на самом деле просто. Если полицейский не сумеет определить, что человек употребляет в бумажном пакете именно алкоголь (что я полагаю бывает крайне редко), то он не имеет права привлечь нарушителя к ответственности.

В большинстве же случаев сотрудники правопорядка просто попросят человека вынуть бутылку из пакета, после чего составят протокол по стандартной схеме.

Обратите внимание! Безалкогольное пиво не может считаться спиртным напитком, поэтому его можно пить в любых местах.

Как определить границу, где можно пить, а где нет

Тут уже в разговор вмешался я и задал давно интересовавший меня вопрос. Хорошо, вот предположим, я пью пиво в баре и вышел покурить на улицу, не выпуская стакана из рук. Могут ли меня оштрафовать?

По словам одноклассника, здесь все зависит от случая. Если я вышел за территорию бара – прощай 500 рублей.

Однако нередко барам и кафе принадлежат веранды. Там пить спиртные напитки можно. Если коротко – за границу питейного заведения с алкоголем лучше не выходить, можно нарваться на штраф.

В общем уже через полчаса я понял, что по закону спиртные напитки можно пить только дома и в барах, куда мы, собственно, и направились всей нашей большой компанией. Вы бы как поступили на нашем месте?