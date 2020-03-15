Где варят лучшее пиво в мире: Чехия, Германия, Бельгия или США?

Недавно мой друг ездил в Японию и, зная о моем интересе к необычным спиртным напиткам, привез мне бутылочку местного пива. Вкус меня удивил, не скажу, что приятно, но это все же опыт.
Теперь я с осторожностью отношусь к Японскому пиву. А пиво из каких стран можно покупать и не бояться сюрпризов во вкусе? Сегодня расскажу вам.
Какие страны славятся производством пиваИногда хочется пива под настроение. Согревающего крепкого или, наоборот, легкого для долгого вечера. Я иногда пробую новое, но предпочитаю его покупать от производителей, которые умеют его варить.
Среди всех стран, которые производят пиво, я для себя выделяю четыре, основываясь на предпочтениях моих знакомых и личных. Это страны, которые варят пиво по многовековым традиционным технологиям.Германия
Пожалуй, страна, которая знает толк в производстве хмельного напитка. В ней разработан и успешно применяется закон о чистоте пива. А кто не слышал о всемирно известном пивном фестивале Октоберфест?
Германия считается родиной пшеничного нефильтрованного, которое известно во всем мире. Она занимает первые строки рейтингов не только по продажам, но и по вкусовым качествам, так как технология производства постоянно совершенствуется.
В Германии существует культ пива и традиции его потребления.Чехия
Это страна, в которой производят отличное пиво по низкой цене. У нас очень много оригинального пива, которое импортировано, а не произведено по их технологии на наших заводах.
В Чехии развиты семейные традиции пивоварения, секреты пенного напитка передаются из поколения в поколение и зачастую хранятся в строжайшей тайне.
Если говорить о стиле производства, то Самое популярное чешское в мире - лагер.Бельгия
Именно этой стране принадлежит изобретение плодового и ягодного пива, которое неоднократно становилось призерами множества выставок.
Но кроме этого здесь производят дорогие и качественные сорта с многолетней историей. Практически не совершенствуют технологию производства – считают ее идеальной.
Соседство с Германией позволило бельгийцам перенять традиции немецких пивоваров для варки своих собственных уникальных сортов, типа Ламбик или Бланш.США
В последнее время часто вижу в топе производителей пива именно компании из США. У нас американское пиво малоизвестно. В основном это завозные крафтовые сорта или разрекламированные бренды, которые идут на экспорт.
В самой стране много сортов, которые реализуются только на внутреннем рынке. Они имеют достойный вкус и пользуются большим спросом среди населения.
Варят пиво по старинным английским технологиям, привезенным еще первыми переселенцами, но при этом используют современное оборудование и результаты исследований.
Как варят пивоНесмотря на разницу подходов и традиции пивоварения, процесс производства этого напитка во всех странах один и тот же.
Самое главное это качественное сырье.
Традиционная рецептура включает в себя 4 ингредиента:
- Солод. Пророщенный обожженный ячмень, который отмачивают некоторое время в воде для активации процесса ферментации.
- Вода. В разных странах используется разная. Например, в Бельгии варят некоторые сорта напитка на родниковой воде, например, плодовое Kriek (Крик).
- Хмель. От его сорта зависит цветовая характеристика напитка.
- Дрожжи. Бывают верхового и низового брожения. Для светлых сортов применяют верховые, а для темных - низового.
Процессу варки пива различается у каждого изготовителя, но в любом случае будут такие 5 этапов:
- Приготовление сусла. Солод дробят, отмачивают в воде. Такое ферментированное сырье называют суслом. Далее сусло фильтруют от крупных частиц и помещают в котел.
- Варение. В котле сусло варят на протяжении того времени, которое необходимо для каждого сорта по технологии. Далее в остывшую смесь добавляют дрожжи.
- Брожение. Готовое сусло с дрожжами помещают в закрытые чаны. После того, как поднимется пена, процесс считается завершенным.
- Дозревание. Почти готовое пиво помещают в чаны для дозревания, длящегося от 1 до 4 недель, в зависимости от технологии.
Важно: молодое нефильрованное пиво не подвергают процессу дозревания.
- Фильтрация. Заключительный этап для приготовления фильтрованного пива. Готовый продукт пропускают последовательно через фильтры. Их количество и структура также выбираются изготовителем.
Что влияет на вкус пиваВ среде пивоваров ходит шутка, что на вкус и качество пива влияет их настроение и то, с какой заботой выбрано сырье для его приготовления.
Доля правды в этой шутке есть. Действительно, качество сырья это 80% успеха в приготовлении хорошего напитка.
Но, профессионалы утверждают, что на вкус напитка хорошо влияют множество других факторов:
- высокая степень сбраживания;
- содержание спирта;
- хорошо высушенный солод;
- температура дробления сусла (идеально - не ниже 35 градусов);
- использование томленого солода;
- повышенное содержание горьких веществ в сырье;
- гидрокарбонатная вода для приготовления;
- длительное дозревание.
Опять же повторюсь, у каждого производителя есть свои секреты. Например, американцы обрабатывают сырье для пива под вакуумом, что способствует усилению аромата и насыщенности пива, что безусловно влияет на вкус.
В каких странах самое вкусное пивоК странам, которые варят достойное по вкусу пиво, я отнесу первые три из топа. Это Германия, Чехия и Бельгия. Эти страны имеют многовековой опыт и историю. США же сейчас продает свои напитки, в большинстве случаев, благодаря хорошей рекламе и новейшим технологиям.
Итак, мой личный топ лучших стран-пивоваров:
- Чехия.
- Германия.
- Бельгия.
Чехия на первом месте благодаря широкому ассортименту.
Теперь хочу посоветовать вам конкретные марки пива из моего топа:
- Чехия. Pilsner Urquell (Пилзнер Урквл), Kozel (Козел), Krusovice (Крушовице).
- Германия. Paulaner (Пауланэр), Spaten (Шпатен), Wasteiner (Варштайнер).
- Бельгия. Achel (Ахел), Orval (Орваль), Rochefort (Рошфор).
Конечно, сортов пива в этих странах гораздо больше. Но именно эти нравятся мне, а еще не раз становились победителями различных международных выставок.
Но, когда знаешь, что в этой стране все пиво хорошее и варится по вековым традициям, то выбираешь с удовольствием, что-то новое, чтобы попробовать. Не бойтесь экспериментировать
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Лично я всегда с удовольствием пробую новые сорта пива. Может быть посоветуете мне какой-нибудь малоизвестный, но вкусный сорт?