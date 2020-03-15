Где варят лучшее пиво в мире: Чехия, Германия, Бельгия или США?

Недавно мой друг ездил в Японию и, зная о моем интересе к необычным спиртным напиткам, привез мне бутылочку местного пива. Вкус меня удивил, не скажу, что приятно, но это все же опыт.

Теперь я с осторожностью отношусь к Японскому пиву. А пиво из каких стран можно покупать и не бояться сюрпризов во вкусе? Сегодня расскажу вам.

Какие страны славятся производством пива

Иногда хочется пива под настроение. Согревающего крепкого или, наоборот, легкого для долгого вечера. Я иногда пробую новое, но предпочитаю его покупать от производителей, которые умеют его варить.

Среди всех стран, которые производят пиво, я для себя выделяю четыре, основываясь на предпочтениях моих знакомых и личных. Это страны, которые варят пиво по многовековым традиционным технологиям.

Пожалуй, страна, которая знает толк в производстве хмельного напитка. В ней разработан и успешно применяется закон о чистоте пива. А кто не слышал о всемирно известном пивном фестивале Октоберфест?

Германия считается родиной пшеничного нефильтрованного, которое известно во всем мире. Она занимает первые строки рейтингов не только по продажам, но и по вкусовым качествам, так как технология производства постоянно совершенствуется.

В Германии существует культ пива и традиции его потребления.

Это страна, в которой производят отличное пиво по низкой цене. У нас очень много оригинального пива, которое импортировано, а не произведено по их технологии на наших заводах.

В Чехии развиты семейные традиции пивоварения, секреты пенного напитка передаются из поколения в поколение и зачастую хранятся в строжайшей тайне.

Если говорить о стиле производства, то Самое популярное чешское в мире - лагер.

Именно этой стране принадлежит изобретение плодового и ягодного пива, которое неоднократно становилось призерами множества выставок.

Но кроме этого здесь производят дорогие и качественные сорта с многолетней историей. Практически не совершенствуют технологию производства – считают ее идеальной.

Соседство с Германией позволило бельгийцам перенять традиции немецких пивоваров для варки своих собственных уникальных сортов, типа Ламбик или Бланш.

В последнее время часто вижу в топе производителей пива именно компании из США. У нас американское пиво малоизвестно. В основном это завозные крафтовые сорта или разрекламированные бренды, которые идут на экспорт.

В самой стране много сортов, которые реализуются только на внутреннем рынке. Они имеют достойный вкус и пользуются большим спросом среди населения.

Варят пиво по старинным английским технологиям, привезенным еще первыми переселенцами, но при этом используют современное оборудование и результаты исследований.

Как варят пиво

Несмотря на разницу подходов и традиции пивоварения, процесс производства этого напитка во всех странах один и тот же.

Самое главное это качественное сырье.

Традиционная рецептура включает в себя 4 ингредиента:

Солод. Пророщенный обожженный ячмень, который отмачивают некоторое время в воде для активации процесса ферментации. Вода. В разных странах используется разная. Например, в Бельгии варят некоторые сорта напитка на родниковой воде, например, плодовое Kriek (Крик). Хмель. От его сорта зависит цветовая характеристика напитка. Дрожжи. Бывают верхового и низового брожения. Для светлых сортов применяют верховые, а для темных - низового.

Процессу варки пива различается у каждого изготовителя, но в любом случае будут такие 5 этапов:

Приготовление сусла. Солод дробят, отмачивают в воде. Такое ферментированное сырье называют суслом. Далее сусло фильтруют от крупных частиц и помещают в котел.

Варение. В котле сусло варят на протяжении того времени, которое необходимо для каждого сорта по технологии. Далее в остывшую смесь добавляют дрожжи.

Брожение. Готовое сусло с дрожжами помещают в закрытые чаны. После того, как поднимется пена, процесс считается завершенным.

Дозревание. Почти готовое пиво помещают в чаны для дозревания, длящегося от 1 до 4 недель, в зависимости от технологии.

Важно: молодое нефильрованное пиво не подвергают процессу дозревания.

Фильтрация. Заключительный этап для приготовления фильтрованного пива. Готовый продукт пропускают последовательно через фильтры. Их количество и структура также выбираются изготовителем.

Что влияет на вкус пива

В среде пивоваров ходит шутка, что на вкус и качество пива влияет их настроение и то, с какой заботой выбрано сырье для его приготовления.

Доля правды в этой шутке есть. Действительно, качество сырья это 80% успеха в приготовлении хорошего напитка.

Но, профессионалы утверждают, что на вкус напитка хорошо влияют множество других факторов:

высокая степень сбраживания;

содержание спирта;

хорошо высушенный солод;

температура дробления сусла (идеально - не ниже 35 градусов);

использование томленого солода;

повышенное содержание горьких веществ в сырье;

гидрокарбонатная вода для приготовления;

длительное дозревание.

Опять же повторюсь, у каждого производителя есть свои секреты. Например, американцы обрабатывают сырье для пива под вакуумом, что способствует усилению аромата и насыщенности пива, что безусловно влияет на вкус.

В каких странах самое вкусное пиво

К странам, которые варят достойное по вкусу пиво, я отнесу первые три из топа. Это Германия, Чехия и Бельгия. Эти страны имеют многовековой опыт и историю. США же сейчас продает свои напитки, в большинстве случаев, благодаря хорошей рекламе и новейшим технологиям.

Итак, мой личный топ лучших стран-пивоваров:

Чехия. Германия. Бельгия.

Чехия на первом месте благодаря широкому ассортименту.

Теперь хочу посоветовать вам конкретные марки пива из моего топа:

Чехия. Pilsner Urquell (Пилзнер Урквл), Kozel (Козел), Krusovice (Крушовице). Германия. Paulaner (Пауланэр), Spaten (Шпатен), Wasteiner (Варштайнер). Бельгия. Achel (Ахел), Orval (Орваль), Rochefort (Рошфор).

Конечно, сортов пива в этих странах гораздо больше. Но именно эти нравятся мне, а еще не раз становились победителями различных международных выставок.

Но, когда знаешь, что в этой стране все пиво хорошее и варится по вековым традициям, то выбираешь с удовольствием, что-то новое, чтобы попробовать. Не бойтесь экспериментировать

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Лично я всегда с удовольствием пробую новые сорта пива. Может быть посоветуете мне какой-нибудь малоизвестный, но вкусный сорт?