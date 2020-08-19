Горячее вино, можжевеловая водка и сбитень: какой алкоголь пили на Руси

О том, что русские - самый пьющий народ, мы слышим с самого детства. Но относиться к вечно недовольным бабушкам на лавочке как к достоверному источнику информации не стоит. На самом деле алкоголь придумали задолго до нас.

Еще 7 тыс. лет назад до н. э. в Древнем Вавилоне варили пиво, а жители Древней Греции поклонялись богу виноделия Дионису и, конечно же, не упускали возможности пригубить во время обряда.

Когда же на Руси начался знаменитый “пир горой”, какие напитки были в почете и каким образом их употребляли?

История алкоголя на Руси

Первые упоминания об алкоголе на Руси приходятся на дохристианскую эпоху. Веселящими напитками утоляли жажду на языческих пиршествах, часто называемых игрищами. Алкоголь варили каждый для себя. Чаще всего это была мирская бражка (забродивший мёд) или мирское пиво.

В 1386 году на территорию Руси завезли виноградный спирт, но он не так и не прижился у местного населения. Поэтому спустя несколько десятков лет, около 1448-1474 гг. русские изобрели собственный напиток - водку. Жидкость представляла собой хлебный спирт и была довольно слабой крепости.

С приходом царской эпохи на производство спиртного была установлена монополия. Она-то и повлияла на культуру потребления горячительных напитков на Руси. Основной причиной монополизации было то, что алкогольный бизнес приносил в казну десятую часть доходов.

Интересный факт! Например, в 1724 году казна получила 969 тыс. рублей от продажи «вина».

Какой крепкий алкоголь употребляли на Руси

Раньше алкогольная индустрия была не такой развитой, как сейчас. Никаких коньяков, бренди, лимончелло и прочих напитков для гурманов и близко не было. Зато было очень много их прародителей, которые делились на водки (да-да, именно во множественном числе) и вина.

Очень популярным было хлебное вино. Его производили из двух видов сырья:

ржи;

пшеницы.

По качеству напиток делился на два типа - простое и двойное. Последнее изготавливалось перегонкой простого хлебного вина. Продукта получалось меньше, но он был крепче, чище и, соответственно, дороже.

Факт! В различных источниках хлебное вино также упоминается как рака, арака или аракха.

Благодаря импорту из Европы на Руси появились горячие вина на основе фруктов. Например, винограда, вишни, абрикоса, сливы. Их покупали в крупных городах, чтобы использовать для приготовления ликеров и водок.

В XVIII веке на Руси называли водкой любую жидкость, содержащую спирт. Самым доступным для населения был алкоголь, получаемый путем перегонки хлебного вина. Но было и множество других вариаций водок на эту тему:

можжевеловая (вересовая);

бадьяновая или анисовая;

кишнецовая (сейчас - кориандровая);

лимонная;

тминная;

фенхельная;

зорьная (сейчас - селлерейная) и др.

Также были сладкие водки (ратафии). Чтобы их получить, нужно было добавить во время перегонки в жидкость сахар, мёд или какие-нибудь ягоды (рябину, калину).

Какой слабый алкоголь употребляли на Руси

Медовуха - напитка богов, как любили называть его русские. Первый рецепт был найден в книге «Домострой» XVI века. Алкоголь получали с помощью сбраживания свежего меда в бочках с ягодным соком. Дрожжи туда не добавлялись, поэтому процесс шел очень медленно - от 15 до 20 лет, а иногда и целых 50 лет;

Сбитень. Аналог глинтвейна, рецепт которого известен с 1128 года;

Квас. Не только отлично утолял жажду, но и применялся для профилактики цинги и чахотки;

Пиво. Распитием напитка сопровождались все праздники на доводочной Руси. Пивные бочки были почти в каждом доме, пока под гнетом государственной пошлины домашнее пивоварение не погибло;

Ол. Очень похож на пиво. Он тоже готовился из ячменя, но с добавлением хмеля и полыни;

Буза. Принесли на территорию Руси татаро-монголы. Его готовили из воды и муки, которые варили до однородной массы. Затем туда добавляли солод, мед и ставили на перебраживание. Жидкость получалась густой и сладкой, крепостью 4-6 градусов;

Березовица. Забродивший березовый сок, имевший опьяняющее действие.

До того, как появилась возможность скоротать время за чаепитием с друзьями или “кофебрейком”, на Руси было принято утолять жажду другими напитками. Большинство из них были слабоалкогольными.

Какая была культура потребления алкоголя на Руси

Пьянства, в привычном понимании этого слова, на Руси не было. Причин было несколько. Во-первых, большинство напитков было не такими уж и крепкими. Во-вторых, на всех гуляньях чарки передавали из рук в руки, поэтому один человек успевал сделать лишь несколько глотков.

А в-третьих, с приходом христианства на Руси считалось грешным напиваться вдрызг. Всех, кто нарушал православные запреты, осуждали.

В основном крепкий и слабый алкоголь пили мужчины. При чем мужчиной считались парни с 15 лет. К чарке любили пристраститься бывшие воины и простые крестьяне в конце тяжелого рабочего дня.

Употребляли спиртное на праздники или по вескому поводу. Например, отмечали рождение ребенка, переезд в новый дом, свадьбу, похороны, поминки.

Местом встречи обычно являлся дом организатора застолья или корчма. Пили из черпаков, чарок, деревянных кухлей. Красивая посуда была только у богатых бояр, царского двора.

Ситуация с культурой потребления алкоголя резко ухудшилась после того, как государство монополизировало его производство. В домашних условиях варить водки запретили. Напитки разделились на дорогие для богатых и дешевые для бедных крестьян.

Также были закрыты корчмы, а вместо них открывались питейные, где товар продавали без закуски. В результате простой люд начал потихоньку спиваться.

На сегодняшний день большинство популярных на Руси напитков потеряли свою актуальность. В домашних условиях занимаются преимущественно самогоноварением и виноделием. Самодельные квас, пиво, а тем более сбитень встречаются редко.

Но ничего не мешает нам возродить алкогольную культуру и усовершенствовать уже известные рецепты. Делитесь в комментариях, какие напитки вы изготавливаете самостоятельно и как именно. За каждый рецепт заочно ставим лайк!