Хочешь покорить сердце женщины – закажи ей Мартини: в чем секрет такой популярности напитка и как его сделать своими руками

Недавно пригласил новую девушку в новый бар и заказал ей дорогое вино. На что она поморщила носик и сказала – «Ты разве не знаешь?! Хочешь покорить сердце женщины – закажи ей Мартини (Martini)».

Для меня эта фраза показалась забавной, но моя девушка продолжала настаивать, что все женщины без ума от этого сладковато-горьковатого напитка. И мне стало интересно, в чем же его секрет и почему он так чарующе действует на представительниц прекрасного пола.

История моего подписчика и любителя знакомств Игоря.

История Мартини

Согласно легендам, история Мартини (Martini) началась еще в античные времена. Гиппократ решил создать лекарство, которое эффективно борется с заболеваниями пищеварительной системы.

Он настаивал различные целебные травы на критском вине и давал этот лечебный напиток своим пациентам. И они избавлялись от патологий органов ЖКТ. Эту винно-травяную настойку называют родоначальником Мартини (Martini).

Название напиток получил в честь своего создателя – Алессандро Мартини, который использовал труды Гиппократа как основу для приготовления любимого женского алкоголя.

Алессандро признался, что приготовление Мартини (Martini) не отличается особой сложностью. Достаточно к сухому вину добавить настойки и вытяжки трав, профильтровать смесь и немного выдержать.

В 1879 году Алессандро со своим компаньоном Луиджи Росси открыли собственный завод «Martini & Rossi». Именно в этом году женские сердца были навсегда покорены неповторимым вкусом Мартини (Martini).

Что дает ему такой вкус

Моя девушка в восторге от неповторимого, мягкого, сладковатого вкуса и нежного аромата Мартини (Martini). У него множество оттенков – цитрусовый, медовый, фруктовый, ванильный. Такой вкус напитку придает сбор трав, настоянных на сухом вине.

До сих пор до конца не раскрыт секрет создания Мартини (Martini). Однако основные ингредиенты мне удалось выяснить.

Важно! В производстве напитка используются все составляющие растений – листики, стебли, цедра, цветки, семена. Применяются те компоненты, которые наделены наиболее ярким и сочным ароматом, вкусом.

полынь;

мята;

ирис;

ромашка;

лимон;

апельсин;

мускатный орех;

ваниль;

тмин;

корица;

кардамон;

гвоздика;

можжевельник;

фиалка;

роза;

малина.

Итак, главные ингредиенты, которые и дают Мартини (Martini) такой вкус:

Вообще в производстве разных сортов Мартини (Martini) применяется до 40 ингредиентов. Но неизменным остается только полынь. Именно она придает сладковатому напитку легкую, приятную горечь.

Процесс приготовления Мартини

У винной основы Мартини (Martini) выдержка должна быть не менее 8 месяцев. К ней подбирается травяной сбор, строго по рецептуре. Она держится в секрете, производитель раскрыл лишь несколько основных компонентов.

Все собранные для напитка растительные ингредиенты измельчаются до порошкообразного состояния. Помещаются в спиртовой раствор на 20 суток. При этом температурный режим хранения должен строго соблюдаться (не более 22° и не менее 16°).

Важно! Смесь должна регулярно перемешиваться. Без этого процесса получить истинный Мартини (Martini) не удастся!

Вино фильтруется до тех пор, пока не становится полностью прозрачным. Далее смешиваются все ингредиенты напитка в больших емкостях. Последний этап создания Мартини (Martini) – его стабилизация.

Сначала оно замораживается на 10 суток при температуре -9°, затем проходит поочередно холодную и теплую фильтрацию, настаивается в течение недели. И разливается по бутылкам.

Как сделать нечто похожее дома

полынь (трава) – 2 г;

тысячелистник (трава) – 1,8 г;

ромашка аптечная – 1 г;

бузина (цветки) – 0,6 г;

мята (трава) – 1 г;

кардамон (плоды) – 0,8 г;

корица (палочки) – 0,7 г;

можжевельник (ягоды) – 3 шт.;

мускатный орех (молотый) – 0,5 г;

ванильный сахар – 0,3 г;

спирт (93%) – 85 мл;

вода кипяченая – 25 мл.

Я решил порадовать свою девушку и создать для нее домашний Мартини (Martini). Для его приготовления использовал:

Для создания винной основы я взял:

бутылочное белое вино «Тамянка» – 0,7 л;

спирт 96% - 45 мл;

сироп Оранджад – 50 мл.

Все травяные ингредиенты засыпать в небольшую стеклянную банку (плоды кардамона и ягоды можжевельника предварительно измельчить). Залить спирт и воду. Банку плотно закрыть и поставить в темное, прохладное место на 20 дней. Далее настойка профильтровывается через марлю.

В чистую стеклянную посуду (например, бутылку) налить сироп Оранджад (50 мл), спирт (45 мл) и травяной настой (8 мл). Сверху залить вином (я выбрал белую сухую «Тамянку»). Настаивать еще в течение 10 дней и можно дегустировать.

Признаюсь честно, моя девушка была в восторге от сюрприза в виде домашнего Мартини (Martini). Поэтому готов ради нее попробовать приготовить новые сорта этого напитка.

К тому же каждая последующая бутылка выходит дешевле, поскольку травы продаются фасовками по 10-100 г, а на рецепт уходит всего ничего.

Если у вас есть свои секреты создания – поделитесь!