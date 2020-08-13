Хочешь покорить сердце женщины – закажи ей Мартини: в чем секрет такой популярности напитка и как его сделать своими руками

Недавно пригласил новую девушку в новый бар и заказал ей дорогое вино. На что она поморщила носик и сказала – «Ты разве не знаешь?! Хочешь покорить сердце женщины – закажи ей Мартини (Martini)».
Для меня эта фраза показалась забавной, но моя девушка продолжала настаивать, что все женщины без ума от этого сладковато-горьковатого напитка. И мне стало интересно, в чем же его секрет и почему он так чарующе действует на представительниц прекрасного пола.
История моего подписчика и любителя знакомств Игоря.
История МартиниСогласно легендам, история Мартини (Martini) началась еще в античные времена. Гиппократ решил создать лекарство, которое эффективно борется с заболеваниями пищеварительной системы.
Он настаивал различные целебные травы на критском вине и давал этот лечебный напиток своим пациентам. И они избавлялись от патологий органов ЖКТ. Эту винно-травяную настойку называют родоначальником Мартини (Martini).
Название напиток получил в честь своего создателя – Алессандро Мартини, который использовал труды Гиппократа как основу для приготовления любимого женского алкоголя.
Алессандро признался, что приготовление Мартини (Martini) не отличается особой сложностью. Достаточно к сухому вину добавить настойки и вытяжки трав, профильтровать смесь и немного выдержать.
В 1879 году Алессандро со своим компаньоном Луиджи Росси открыли собственный завод «Martini & Rossi». Именно в этом году женские сердца были навсегда покорены неповторимым вкусом Мартини (Martini).
Что дает ему такой вкусМоя девушка в восторге от неповторимого, мягкого, сладковатого вкуса и нежного аромата Мартини (Martini). У него множество оттенков – цитрусовый, медовый, фруктовый, ванильный. Такой вкус напитку придает сбор трав, настоянных на сухом вине.
До сих пор до конца не раскрыт секрет создания Мартини (Martini). Однако основные ингредиенты мне удалось выяснить.
Важно! В производстве напитка используются все составляющие растений – листики, стебли, цедра, цветки, семена. Применяются те компоненты, которые наделены наиболее ярким и сочным ароматом, вкусом.Итак, главные ингредиенты, которые и дают Мартини (Martini) такой вкус:
- полынь;
- мята;
- ирис;
- ромашка;
- лимон;
- апельсин;
- мускатный орех;
- ваниль;
- тмин;
- корица;
- кардамон;
- гвоздика;
- можжевельник;
- фиалка;
- роза;
- малина.
Вообще в производстве разных сортов Мартини (Martini) применяется до 40 ингредиентов. Но неизменным остается только полынь. Именно она придает сладковатому напитку легкую, приятную горечь.
Процесс приготовления МартиниУ винной основы Мартини (Martini) выдержка должна быть не менее 8 месяцев. К ней подбирается травяной сбор, строго по рецептуре. Она держится в секрете, производитель раскрыл лишь несколько основных компонентов.
Все собранные для напитка растительные ингредиенты измельчаются до порошкообразного состояния. Помещаются в спиртовой раствор на 20 суток. При этом температурный режим хранения должен строго соблюдаться (не более 22° и не менее 16°).
Важно! Смесь должна регулярно перемешиваться. Без этого процесса получить истинный Мартини (Martini) не удастся!Вино фильтруется до тех пор, пока не становится полностью прозрачным. Далее смешиваются все ингредиенты напитка в больших емкостях. Последний этап создания Мартини (Martini) – его стабилизация.
Сначала оно замораживается на 10 суток при температуре -9°, затем проходит поочередно холодную и теплую фильтрацию, настаивается в течение недели. И разливается по бутылкам.
Как сделать нечто похожее домаЯ решил порадовать свою девушку и создать для нее домашний Мартини (Martini). Для его приготовления использовал:
- полынь (трава) – 2 г;
- тысячелистник (трава) – 1,8 г;
- ромашка аптечная – 1 г;
- бузина (цветки) – 0,6 г;
- мята (трава) – 1 г;
- кардамон (плоды) – 0,8 г;
- корица (палочки) – 0,7 г;
- можжевельник (ягоды) – 3 шт.;
- мускатный орех (молотый) – 0,5 г;
- ванильный сахар – 0,3 г;
- спирт (93%) – 85 мл;
- вода кипяченая – 25 мл.
Для создания винной основы я взял:
- бутылочное белое вино «Тамянка» – 0,7 л;
- спирт 96% - 45 мл;
- сироп Оранджад – 50 мл.
Все травяные ингредиенты засыпать в небольшую стеклянную банку (плоды кардамона и ягоды можжевельника предварительно измельчить). Залить спирт и воду. Банку плотно закрыть и поставить в темное, прохладное место на 20 дней. Далее настойка профильтровывается через марлю.
В чистую стеклянную посуду (например, бутылку) налить сироп Оранджад (50 мл), спирт (45 мл) и травяной настой (8 мл). Сверху залить вином (я выбрал белую сухую «Тамянку»). Настаивать еще в течение 10 дней и можно дегустировать.
Признаюсь честно, моя девушка была в восторге от сюрприза в виде домашнего Мартини (Martini). Поэтому готов ради нее попробовать приготовить новые сорта этого напитка.
К тому же каждая последующая бутылка выходит дешевле, поскольку травы продаются фасовками по 10-100 г, а на рецепт уходит всего ничего.
Если у вас есть свои секреты создания – поделитесь!