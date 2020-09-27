Хочу сварить пиво сам, какое оборудование и ингредиенты для этого нужны: делюсь что вошло в мой набор за 4300 рублей

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали» - Коко Шанель.

Я где-то вычитал, что пиво – третий по распространению напиток в стране. После воды и чая. Обладая такими статистическими данными, я пришел к мысли: «Если пива на планете так много, значит, делать его просто?».

Что ж, давайте посмотрим, что у меня из этого вышло…

Историей поделился мой подписчик Марат.

Что нам стоит сварить пиво и что для этого нужно

Емкость для сбраживания. Может также называться ферментером. В нашем случае это бак из пищевого пластика объемом 32 литра с плоским дном и герметичной крышкой. Обошелся он в 400 рублей и служит для многих полезных дел помимо основного предназначения. Короче, вещь обязательная.

Информация: Попросите отметить на стенке емкости уровни 10, 18 и 23 литра. Продавцы охотно это делают.

Гидрозатвор. S-образная трубка с заглушкой и резиновым уплотнителем. Стоит около 150 рублей. Работает ниппелем, выпуская из бака СО2 и не пуская туда О2 с разными бактериями. На защите не экономим.

Сифонная трубка или переливной сифон. Стоит 500 рублей, но вещь нужная – устройство наконечника трубки не позволяет засасывать со дна дрожжи при снятии с осадка.

Ареометр. По начальной и конечной плотности сусла можно рассчитать крепость пива. Без него никак. 300 рублей.

Жидкокристаллический термометр. Наклейка на бродильной емкости. Всего за 100 рублей можно узнать температуру в баке, не открывая его. Необходим во избежание вопросов: «Почему у меня на второй день ничего не булькает?» и «Если у меня в квартире +25, то сколько в пиве?».

Для вдохновения я посмотрел пару-тройку видео на Ютубе и сделал заказ. Начал я с инструментария. Коробка, врученная курьером, содержала следующее:

Теперь о том, что коробка не содержала. Нет, не украли. И не обманули, сам не заказал. Не придал значения мелочам:

Дезинфицирующие хлорсодержащие таблетки. Что? «Фэйри» сойдет? Нет, не сойдет. Если не хотите пива со стойким запахом «морозного утра» или химического лимона, то возьмите хлорку. Стоит одна таблетка 5 рублей, мне двух штук хватило не только на дезинфекцию, но и полы помыть потом. Ложка-мешалка. Ферментер глубокий и мешалка должна доставать до дна. Не скупитесь на 150 рублей.

Еще потребуются: воронка, латексные или резиновые перчатки, различные кастрюли, банка, – это есть в доме у каждого. Медицинскую маску можно и не упоминать – привычный элемент одежды в наше время.

Ингредиенты

Способов сделать пиво дома я обнаружил в сети ровно два: купить готовый солодовый экстракт пивного сусла и сварить это сусло самому по традиционным рецептам. Как видите, разница лишь в деталях на самой первой стадии производства.

Выбрав первый путь (проще, дешевле, быстрее, чище, а результат тот же), я заказал собственно то, что в перспективе должно было стать пивом:

Охмеленный солодовый экстракт (концентрат) пивного сусла. Я купил две банки Golden Crown Lager (Голден Краун Лагер) австралийской компании Coopers (Куперс) по 1300 рублей за штуку. Объем экстракта рассчитан на производство 18-23 литров готового напитка при нетто 1.7 кг. Есть дешевле, есть больше, импортный или отечественный, темный или светлый – выбирать вам. Декстроза. Этот моносахарид – любимая еда дрожжей. Не экономим 100 рублей, заказываем 1 килограмм.

Важно: забудьте про свекольный сахар при производстве пива. Вообще. Навсегда.

Экономить – плохо

Что из перечисленного критически необходимо для домашнего пива из экстракта? Может я сейчас кого и удивлю, но нужен только сам экстракт (слышен одобрительный гул сторонников гаражного хендмейда).

Все можно спокойно заменить на самоделки. Порыться в гараже в поисках молочного бидона или ведра из-под шпатлевки, найти пару шлангов в хламе после ремонта, выточить из полена Буратину мешалку, посмотреть десяток обучающих роликов, после сборки обработать напильником…

Но я так не сделал и вам не советую. Все инструменты и расходные материалы надо купить. Они должны быть новыми и специальными. На конечный результат влияют десятки различных нюансов и качество оборудования – далеко не последний из них.

Тратить лишнее – бессмысленно

Не кидайтесь в другую крайность. Не покупайте дорогие комплекты «начинающего пивовара» из десятков предметов: книжек, флэшек с уроками от «гуру», стеклянных бутылок с бугельными пробками, кранов и сифонов в подарочном ящике из красного дерева.

Это обычные уловки продавцов, желающих заработать сразу и много.

Цена испорченного пива – несколько сэкономленных сотен.

Цена плохого настроения – переплаченные впустую деньги.

Слова друга: «Вау! Я ничего вкуснее не пил!» - цена победы.

Многие вещи мы на самом деле доводим до ума или делаем «с нуля» сами. Пивоварение, как хобби, тут нисколько не выделяется. Может кто чем особенным пользуется в нашем деле? Или сам что-нибудь изобрел-улучшил? Делитесь мыслями и опытом, вместе работать проще!