Бренди, элитные коньяки и даже виски: вспоминаем какой западный алкоголь показывали в советских мультфильмах и кино

Мои первые впечатления об СССР, которого я почти и не застал, неразрывно связаны с шедеврами мультипликации и кинематографа.

В добрых советских лентах тема алкоголя часто имела негативный оттенок – с перебравшими спиртным людьми часто случались курьёзы, а злоупотребляющие – это обязательно дебоширы и тунеядцы.

Однако добропорядочные строители коммунизма, не имея доступа к элитным иностранным спиртным напиткам, на экранах могли увидеть, что употребляла буржуазия. Напомню несколько фильмов и мультиков, где открыто демонстрируются заграничное слабое и крепкое горячительное.

Алкоголь из «Приключений капитана Врунгеля»

Любимая сага о непростой судьбе и жизни бравого капитана Врунгеля, его помощника Лома и предателя Фукса имела успех не только у детей, но и у их родителей. Вполне взрослая история приключений морского судна «Беда» не обошла стороной и тему алкоголя.

Естественно, что спиртное в мультике пьют жулики-бандиты. У шефа, главы мафии, на столе стоят элитные напитки – испанский Brandy de Jerez (Шерри-бренди), портвейн португальского производства Fonseca (Фонсека) и французский премиальный коньяк Hine (Хайн).

А сам капитан Врунгель для придания лодке движущей силы использовал шампанское, но не простое. На кадрах чётко видно, что это любимый игристый напиток У. Черчиля – Pol Roger (Пол Роджер).

Интересно! Сегодня можно свободно попробовать эти напитки, так как их производство не прекращалось.

«Шери бренди» – от 900 до 5000 руб.

Портвейн «Фонсека» – в зависимости от выдержки напитка, бутылка может стоить от 1800 до 10 000 руб.

коньяк «Хайн» – напиток, отличающийся самым большим разбросом цен от 1000 до 150 000 рублей за бутылку.

Шампанское «Пол Роджер» – от 7300 за стандартный объём до 90 000 рублей за 6-литровую бутылку игристого.

Алкоголь из «Котенка по имени Гав», «Ну, погоди!» и «Остров сокровищ»

«Котенок по имени Гав» – на чердаке, где прятался котенок, среди пустых банок, можно заметить бутылку из тёмного стекла с итальянским вермутом Cinzano (Чинзано).

«Ну, погоди!» – главный герой Волк оказался любителем слабоалкогольного плодового напитка «Сидр», который известен во многих странах и стоит от 80 рублей за пол-литра.

«Остров сокровищ» – в мультфильме пираты в больших количествах употребляют ром (от 700 рублей за бутылку и до бесконечности в зависимости от бренда).

Как мне удалось выяснить, советские мультипликаторы часто использовали в качестве декораций бутылки с иностранными спиртными напитками. Вот несколько примеров:

Интересно! Сейчас ром – это популярный во всем мире и даже элитный алкоголь. А в давние времена ром считался уделом бедных, так как изобрёл его раб.

Алкоголь из «Иван Васильевич меняет профессию»

Cinzano (Чинзано) – знаменитый вермут из Италии. У Шпака он – белый. Сегодня стоимость такого напитка – от 750 рублей за 1 л.

Пятизвёздочный коньяк – в конкретно этом случае армянский, который не относится к иностранному алкоголю, если брать время существования СССР.

Виски King George 4 (Кинг Георг 4) – благородный шотландский крепкий напиток, который сегодня оценивается от 9000 до 200 000 рублей за стандартные 0,75 л.

Ликёр Mozart (Моцарт) – австрийский сладкий спиртной напиток со вкусом шоколада. Пол-литровая бутылка сегодня стоит от 1300 рублей.

Виски Johnnie Walker Red Label (Джони Волкер Рэд Лэйбл) – один из самых популярных и продаваемых шотландских брендов, проверенный временем. Современная цена – от 2000 руб. за 0,7 л.

Виски Ballantine’s (Балантайз) – шотландский крепкий купажированный алкоголь, который сегодня можно купить в отечественных магазинах от 1700 рублей за литр.

Всеми обожаемое кино приоткрыло тайну, что пили стоматологи в советское время. В потайном баре у Шпака Жорж Милославский обнаружил целую коллекцию премиального и элитного алкоголя:

Как видно, Шпак предпочитал крепкое иностранное спиртное, но для особых случаев держал и слабоалкогольные напитки. Сегодня подобные бутылочки тоже считаются элитными, и цены на них соответствующие. Скорее всего, Cinzano и Mozart предназначались для прекрасного пола.

Алкоголь из «17 мгновений весны»

«17 мгновений весны» стал первым полномасштабным советским сериалом, который пленил сердца практически всех зрителей. Так как действие фильма происходило в фашистской Германии, в самом сердце третьего Рейха, можно проследить, какое спиртное употребляли жители Западной Европы до войны.

В киноэпопее показано много разного алкоголя, но не всегда его можно распознать. Отчётливо я идентифицировал только три напитка. Это знаменитый вермут Cinzano (Чинзано), «Рижский бальзам» в старом варианте Sinken Heger и коньяк, который может оказаться французской легендой под названием Courvoisier (Курвуазье). Сегодня он, в зависимости от выдержки, стоит от 2500 до 250 000 рублей.

О стоимости Cinzano я уже писал выше, а вот цена на Riga Black, Latvijas Balzams сегодня стартует от 850 рублей за пузырек узнаваемых форм. Тоже отмечу, что во времена СССР «Рижский бальзам» был своим, хотя и не совсем доступным простому люду спиртным напитком.

Вот такие фильмы и мультики я вспомнил. А какие кинокартины времён СССР, в которых показывали зарубежный алкоголь, вы припоминаете?

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!