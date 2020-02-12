Недавно я выбирал вино к ужину в магазине и наткнулся на бутылку с надписью «портвейн». Не обращая внимания, сразу прошел мимо, но кое-что заставило меня вернуться. Цена. Бутылка стоила более 500 рублей.

Для меня это странно, ведь я с бурной юности помню, что портвейн «777» был дешев и невкусен. Хотя и крепок. Для широких масс в то время выпускалась алкогольная продукция, под именем портвейна, которая таковым на самом деле не являлась. Что такое настоящий и не настоящий, я объясню простым и понятным языком.

Что такое портвейн

Исторический факт: портвейн появился около трехсот лет назад.

Изначально, появление этого, ставшего популярным во всем мире напитка случилось в Португалии. Именно – случилось, поскольку произошло по воле обстоятельств. При перевозке вина в другие страны оно портилось и тогда при транспортировке стали добавлять в бочки спирт. Так и получилось вино из Порту – портвейн.Следует заметить, что не всякое крепленое вино следует относить именно к портвейну. В мировой практике вообще считается, что это должен быть продукт, созданный непосредственно в Португалии по определенной технологии.

Мало того, производство его должно быть расположено в конкретном месте, а именно, на северо-востоке страны в долине реки Дору. И никак не иначе.

Принцип изготовления

В фирменной рецептуре создания портвейна есть множество нюансов. Метод производства может быть традиционным, либо современным, технологичным. Тем не менее, даже на новейших предприятиях, основу процесса составляет именно многовековой опыт.

Традиционно виноград давится ногами в гранитных чанах (сейчас ноги людей заменили прессами). Через два-три дня от начала брожения, процесс купируется методом добавления виноградного спирта крепостью 77%. После этого, уже закрепленное вино, помещается в дубовые бочки для отдыха. Выдержка его составляет от 3 до 6 лет. Следующий этап – розлив в бутылки.

Интересно: самые элитные сорта такого вина могут выдерживаться в дубовых бочках до 40 лет.

Созревание высококачественного портвейна может происходить и в бутылках, после трехлетней выдержки в бочках. Они помещаются для этого в специализированные подвалы. Такое вино получается более мягким и тонким.

Портвейн изготавливается из красного и белого винограда. По содержанию сахара классифицируется на:

сладкий;

полусухой;

сухой.

Крепость – 19 – 20%. Отличительная черта – многообразие и благородство вкуса.

Был ли настоящим советский портвейн

В Советском Союзе портвейном называли большинство крепленых вин, продающихся в магазинах. Из всего ассортимента, высокого качества были, например, напитки выпускаемые объединением «Массандра» и институтом виноградарства и вина «Магарач».

Купить такие марочные крепленые вина в обычном гастрономе было совершенно невозможно. Их просто не было. Зато предложений приобретения низкосортного крепкого вина было более чем достаточно. Называть портвейном подобную продукцию ошибочно.

Внимание! Технология производства дешевого портвейна была предельно проста: брался виноматериал, к нему добавлялись обычный спирт и сахар. Полученный продукт под маркой «Портвейн» разливался в бутылки емкостью 0,7 и 0,8 литра.

«Ливадия», «Портвейн красный южнобережный» (Массандра, Крым);

«Карданахи» (Грузия);

«Акстафа» (Азербайджан);

«Айгешат», «Геташен» (Армения);

«Дербент», «Кизляр» (Дагестан)

Настоящего советского портвейна в СССР было немного. Но он имел отменное качество. Большей частью прилавки винных отделов заполнялись суррогатами. Можно отметить некоторые хорошие марочные портвейны, выпускаемые в то время:

Отличие советского портвейна от современного

По современному регламенту, советские дешевые портвейны следует называть винными напитками. Подобная продукция и сейчас выпускается и продается. Но от ее употребления я советую воздержаться. Ничего общего с настоящим портвейном она не имеет.

Хорошие крепленые вина в современной России выпускаются следующими производителями:

«Массандра»;

«Коктебель»;

«Солнечная долина»;

Инкерманский завод марочных вин.

Эта продукция создана без нарушения технологии. Ее выдержка 3 – 4 года. Крепость 17 – 18,5%.

В тот раз в магазине я портвейн купил. Это был массандровский красный. Очень вкусное вино оказалось. Теперь иногда буду баловать себя этим крепким, ароматным напитком. А какое отношение к портвейну у вас? Помните, какой вкус был у советского портвейна?