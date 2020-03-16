Из чего делают крымские вина и есть ли среди них что-то приличное?

У нас с женой есть традиция – из каждого места, где мы отдыхаем, привозить на память бутылочку местного алкоголя. Прошлой осенью мы побывали в Крыму. Застали настоящий «бархатный сезон» - теплое море, отсутствие толп туристов и, конечно, время сбора винограда.

Мы даже съездили на экскурсию в Массандровский дворец – центр виноделия в Крыму. Оттуда мы привезли бутылочку портвейна «Алушта». Вчера открыли и погрузились в воспоминания об отпуске.

Где в Крыму производят вино

«Магарач» (Ялта);

«Массандра» (Ялта);

«Инкерман» (Севастополь);

«Фонтан» (Бахчисарай);

«Коктебель» (Феодосия);

«Солнечная долина» (Судак);

«Дионис» (Симферополь);

«Золотая Балка» (Балаклавский район);

UPPA Winery (село Родное, Бахчисарайский район);

Alma Valley (село Вилино, неподалеку от Севастополя).

Крымские виноградные заводы:

Винный завод «Массандра» – это не только действующее производство, но и популярная у туристов достопримечательность.

Ассортимент большинства крымских заводов чрезвычайно широк. Это и «массовые» столовые, и эксклюзивные марочные вина.

Имеется и более «специфическая» продукция – херес, портвейн, игристое вино. Бренды в основном «старые заслуженные», многие из них под разными названиями существуют уже несколько сотен лет.

Из чего производят вино в Крыму

Cabernet Sauvignon (Каберне-Совиньон);

Sauvignon Blanc (Совиньон-Блан);

Chardonay (Шардоне);

Pinot Noir (Пино-Нуар);

Riesling (Рислинг);

Traminer (Траминер);

Gewürztraminer (Гевюрцтраминер);

Syrah (Сира);

Grenache (Гренаш);

Pedro Jiménez (Педро Хименес).

В Крыму успешно прижились многие сорта винограда, использующиеся для производства вина и выращивающиеся в других странах:

Имеются и автохтонные сорта (выведенные на территории Крыма):

Кокур;

Кефессия;

Сары Пандас;

Шабаш;

Бастардо Магарачский.

Бастардо Магарачский – один из «фирменных» крымских сортов винограда.

Со времен СССР сохранились виноградники, в которых культивируются сорта Саперави и Ркацители. Они уже стали в Крыму проверенной временем классикой.

Белые крымские вина

«Мускат Белый Красного Камня». Эксклюзивная продукция «Массандры». Марочное ликерное вино крепостью 13% из местного сорта Мускат Белый. Вкус цветочный, с отчетливыми нотками розы. Аромат очень свежий. Стоимость достаточно высокая – около 850 рублей за бутылку. «Седьмое Небо Князя Голицына». Десертное, очень сладкое белое вино крепостью 16%. Производится «Массандрой» с конца XIX века. Выдержка – 2 года и более. Основной сорт винограда – Мускат, с добавлением Пино и Кокура. Вкус медово-персиковый, с нотками айвы. Стоимость около 550 рублей. «Мадера». Вполне достойная альтернатива португальской мадере производства «Массандры». Это сладкое белое вино выдержкой от двух лет. Крепость высокая (19,5%), поэтому пьется оно не слишком легко. Изготавливается из сортов Альбильо, Серсиаль, Верделло. Вкус – орехово-карамельный. Цена около 450-500 рублей. «Херес Массандра». Сладкое белое вино, изготавливающееся из тех же сортов винограда, что и мадера. Крепость варьируется от 15 до 22%. Вкус терпкий, чем-то напоминает коньяк, стоимость около 600 рублей.

Белые крымские вина не так знамениты, как красные, но и здесь есть, из чего выбрать:

«Мускат Белый Красного Камня» – пожалуй, лучшее крымское ликерное вино.

Красные вина Крыма

«Бастардо Магарачский». Знаменитое красное сладкое вино «Массандры» из автохтонного одноименного сорта винограда. Напиток крепостью 16% очень густой и сладкий, буквально «обволакивает» язык, горло. Вкус для вина необычный, шоколадно-сливочный, стоимость в розничных магазинах около 600 рублей.

«Черный Доктор». Очень темное, почти черное десертное вино крепостью 16%, подлинный шедевр крымского виноделия. Отличается повышенным содержанием танинов. Вкус – нотки инжира и ягод черного тутовника. Производится предприятием «Солнечная Долина». Единственный недостаток – высокая цена, 1700 за бутылку.

«Черный Полковник». Еще одна жемчужина «Солнечной Долины». Крепленое (17,5%) ликерное вино 3-летней выдержки. Производится из смеси только местных сортов винограда. Вкус – шоколадный с ягодными нотками (брусника, кизил, чернослив). Стоит дешевле «Черного доктора» - около 800 рублей.

«Каберне Качинское». Красное вино сухое крепостью 13%, законная гордость бренда «Инкерман». Минимальный срок выдержки – 1,5 года. Вкус чернослива с нотками молочного шоколада. Цена – от 600 рублей.

Красные крымские вина выделяются очень насыщенным, темно-гранатовым цветом:

Вино «Черный Доктор» стоит настолько дорого, что даже выпускается в маленьких бутылках объемом 250 и 375 мл.

Я привел цены на крымские вина в розничных сетевых магазинах. Но в Крыму я покупал местное вино гораздо дешевле. Например, бутылка портвейна «Алушта» обошлась мне в фирменном магазине «Массандра» в 280 рублей. А в своем родном городе пришлось отдать почти 600.

Первые ассоциации с Крымом у многих – «море», «солнце», «пляжи». Но те, кто ценит хороший алкоголь, сразу вспоминают крымское вино. На территории полуострова располагается несколько десятков винных заводов, продукция которых пользуется мировой известностью и завоевала немало медалей на соответствующих международных выставках.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вам нравится крымское вино? Есть какой-то любимый сорт? Что думаете о современном состоянии виноделия на полуострове?