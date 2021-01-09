Как и из чего варили пиво в СССР: изучаю советские ГОСТы и состав, в котором могла быть даже рисовая сечка

Отправляясь с друзьями на шашлыки, часто «зависаю» в гипере перед полками с пивом. Память почему-то всякий раз подсовывает воспоминания из детства, которое у меня пришлось на 80-е годы. Тогда главным алкогольным напитком моих папы и дедушки было «Жигулевское» – пивная классика СССР.

Сейчас же, открыв бутылку, ждешь идеального сбалансированного вкуса. И думаю, дело не в самом продукте, а в ностальгии. Ведь технологии производства алкоголя, в том числе и пива, шагнули вперед, значит, и качество должно радовать.

Какие ГОСТы были по пиву в СССР

Вычитал, что в Советском союзе насчитывалось около 350 разных сортов пива, которые делились, как и сейчас, на светлое и темное. Разливное пиво в СССР продавали из передвижных бочек.

Согласно ГОСТу-3473-78, действующему с 1974 по 1994 годы, пиво разделяли по видам. Светлое - это «Жигулевское», «Рижское», «Московское», «Ленинградское». К темным сортам относили «Бархатное», «Украинское», «Мартовское», «Портер».

Кстати, то самое «Жигулевское» начали производить по ОСТу-350-38 еще в 1935 года. Но до 1934 года оно носило название «Венское».

Что касается стандартов, первый появился в 1928 году и носил название ОСТ-61-27. В мае 1932 года ему на смену пришел ОСТ-4778-32, а еще через 6 лет – ОСТ-350-38. Государственный общесоюзный стандарт – ГОСТ-3473-46 – появился в 1947 году.

ГОСТ-3473-46.

Далее до развала СССР рецептуры пересматривали, обновляя ГОСТы раз в несколько лет. Последний «советский» стандарт был разработан в 1978 году под номером 347-78.

Из чего варили советское пиво

Изучая информацию по ГОСТам, я заинтересовался, из чего же делали пиво сорок лет назад. Увы, мне не суждено узнать «тот самый вкус», но может быть, кому-то удастся воспроизвести рецепт на своей кухне?

Основными ингредиентами являлись солод – светлый и темный, хмель, дрожжи для брожения. Для получения оттенков и ароматов добавляли рисовую муку и сечку, сахар, в том числе жженный, соевую муку, обезжиренную кукурузу, мягкую пшеницу.

Кроме этого, использовали вспомогательные вещества и ферментированные препараты, разрешенные Министерством здравоохранения.

В самом первом ОСТе-61-27 указано, что в случае отсутствия на рынке ячменя, можно использовать рисовую сечку или пшеничный солод.

Почему я считаю, что сейчас пиво стало лучше

Дело не только в технологиях, которые шагнули далеко вперед. Хотя именно благодаря модернизации процесса пивоварения и контролю качества мы уверены в безопасности пива.

Сказывается и использование специально выведенных сортов хмеля. Появилась возможность завозить ингредиенты из-за рубежа, разнообразие которых на рынке выросло. Производители используют множество вкусовых добавок, удовлетворяя потребности почитателей.

Современные частные пивоварни сами выращивают хмель и гранулируют его.

Раньше в моей компании девушки мешали пиво со спрайтом, чтобы убрать горечь. Теперь в продаже напитки со вкусом фруктов и ягод – удобно!

Современные пивзаводы полностью модернизированы (завод «Балтика» в Санкт-Петербурге).

И еще одно: тара. На выбор покупателя пластиковые бутылки, стеклянные, жестяные банки, бочковое пиво и из цистерн на розлив. Есть о чем поспорить с товарищем: вкуснее бутылочное или разливное!

3 лучших марки отечественного пива, на мой взгляд

«Хамовники» – это светлый лагер, стоит около 80 рублей за бутылку объемом в 0,47 л. Некоторые его называют водянистым из-за легкого цветочного аромата. Горчинка тут тоже присутствует, просто не нужно пить его залпом. Zatecky Gus Cerny без горечи и навязчивого алкоголя. Вероятно, благодаря добавлению карамели в состав. За бутылку в 0,48 л отдаю на кассе около 90 рублей.

Я для себя составил личный рейтинг трех отечественных марок и охотно с вами делюсь.

«Старый мельник» имеет светлый цвет и плотную пену.

«Старый мельник из бочонка» покупаю знойным летним днем. Для него характерен ярко выраженный аромат хмеля, присутствует и ненавязчивое послевкусие. Привлекает и необычная форма бутылки, за которую в магазине просят не больше 50 рублей.

Мое мнение субъективное и его можно оспорить. Напишите о своих любимых марках пива – обсудим!